Kein Michael Olise bei Atletico Madrid? FC Bayern kann offenbar gleich doppelt aufatmen

Kapitän Manuel Neuer und Michael Olise werden dem FC Bayern im Champions-League-Spiel am Dienstag bei Atlético Madrid aller Voraussicht nach zur Verfügung stehen. Beide Spieler nahmen am Montagmittag am Mannschaftstraining der Münchner an der Säbener Straße teil. Neuer hatte die vergangenen Spiele wegen einer Fußverletzung verpasst, Olise, der eine Bandage am linken Knie trug, war am Samstag in der Schlussphase der Spieles gegen Borussia Dortmund (2:2) verletzt ausgewechselt worden, die Arena hatte er danach humpelnd verlassen.

Fehlen werden den Bayern in Madrid auf jeden Fall Luis Diaz, Jamal Musiala, Serge Gnabry und Ismael Saibari. Der marokkanische Nationalspieler wurde am Sonntag wegen eines Risses des Syndesmosebandes im rechten Sprunggelenk operiert und wird erst im neuen Jahr wieder einsatzfähig sein. Gnabry erlitt ebenfalls im Spiel gegen Dortmund eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel.

Zumindest für die Spiele nach der Länderspielpause bis zum Jahresende zeichnet sich eine Entspannung der Personalsituation ab. Am Montag absolvierte Diaz erstmals nach seinem Muskelbündelriss im linken Oberschenkel, den er sich im Champions-League-Spiel gegen den FC Arsenal (2:2) am 22. Oktober zugezogen hatte, eine individuelle Einheit mit Ball. Gleiches galt für Jamal Musiala, der sich Ende September bei der Nationalmannschaft verletzt hatte (Muskelfaserriss).