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JOSHUA KIMMICH GERMANY Getty Images
Jochen Tittmar

"Kein Leader-Spieler": Joshua Kimmich kassiert verbale Ohrfeige von deutschem Ex-Nationalspieler

UEFA Nations League A
Deutschland
J. Kimmich
M. Kruse

Max Kruse hat deutliche Kritik an Joshua Kimmichs Rolle im DFB-Team geübt.

Im "Beidfüßig"-Podcast des Portals "Wettbasis" übte der ehemalige Nationalspieler Max Kruse fundamentale Kritik an der Führungsrolle von Joshua Kimmich im DFB-Team.

Der 38-Jährige bemängelte das Fehlen echter Leistungsträger mit Ecken und Kanten im 44 Spieler umfassenden XXL-Kader des neuen Bundestrainers Jürgen Klopp und stützte damit die viel diskutierte These von Ex-Manager Oliver Bierhoff. Kruse sprach dem 31-jährigen Profi des FC Bayern München trotz der Kapitänsbinde die Eignung als Führungsfigur ab: "Für mich ist auch Joshua Kimmich, trotz Binde bei Bayern, kein Leader-Spieler."

Kruse begründete seine Meinung mit einer Definition von Führung auf dem Platz. "Leadership zeigt sich nicht nur durch die Kapitänsbinde und hartes Einsteigen, Leadership ist so viel mehr. Für mich ist Kimmich nicht der Richtige dafür", stellte der 14-malige Nationalspieler klar.

Ein Hauptproblem sieht der Ex-Profi in der Zusammensetzung der aktuellen Nationalmannschaft. Dem DFB-Kader fehlten markante Charaktere, "weil alles glattgebügelt ist".

JOSHUA KIMMICH GERMANY Getty Images

Joshua Kimmich bei Jürgen Klopp wieder im Mittelfeld

Bundestrainer Klopp plant ungeachtet der öffentlichen Debatten fest mit Kimmich als zentralem Anführer und plant ihn auf dessen bevorzugter Position ein. Bei der Weltmeisterschaft musste der Münchner notgedrungen noch auf der rechten Außenverteidigerposition aushelfen, nun soll er wieder das defensive Mittelfeld ordnen.

"Wir sehen ihn als Mittelfeldspieler", stellte Klopp klar. "Wir hatten nicht ein Gespräch, in dem wir von ihm als Rechtsverteidiger gesprochen haben."

Der Bundestrainer nahm seinen Spielführer für die anstehenden Aufgaben jedoch auch in die Pflicht. "Stabilität kommt nur von der Defensive, wie man defensiv arbeitet - und da brauche ich jeden Einzelnen. Da geht es jetzt darum, dass wir uns darauf einlassen. Das gilt für Jo wie für jeden anderen auch", verdeutlichte Klopp im Rahmen seiner Kader-Verkündung.

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Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

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