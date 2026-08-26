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Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport
Falko Blöding

Kein Kracher in Anfield! Eine Paarung ist für den FC Liverpool in der Champions League verboten

Champions League
Liverpool
Real Madrid

Ein Duell der beiden Schwergewichte Liverpool und Real Madrid in der Vorrunde der Königsklasse ist in dieser Saison ausgeschlossen.

Wenn am Donnerstagabend im Grimaldi-Forum von Monaco die Paarungen für die Ligaphase der Champions League 2026/27 gezogen werden, ist es unmöglich, dass die beiden Titelkandidaten FC Liverpool und Real Madrid an der Anfield Road aufeinandertreffen. Grund dafür ist eine Regelanpassung der UEFA.

Europas Verband hat zur neuen Saison in der Königsklasse beschlossen, dass ein Duell zweier Mannschaften, das es so bereits jeweils in den beiden Vorjahren in der Ligaphase gegeben hat, nicht erneut im selben Stadion steigen darf.

Dies bedeutet, dass Liverpool nicht erneut als Heimmannschaft gegen Real antreten wird. Die Reds hatten bereits in den Spielzeiten 2024/25 und 2025/26 Heimrecht gegen den Rekordgewinner des Wettbewerbs.

Aus beiden Duellen ging Liverpool als Sieger hervor: Vor zwei Jahren gewannen die damals noch von Arne Slot trainierten Engländer dank Toren von Alexis Mac Allister und Cody Gakpo mit 2:0. Im Vorjahr setzten sich die Gastgeber mit 1:0 durch, Mac Allister markierte den Siegtreffer.

Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images

In den neuen Bestimmungen der UEFA heißt es: "Die UEFA-Kommission für Vereinswettbewerbe hat eine zusätzliche Bedingung festgelegt, die möglicherweise für die Auslosung der UEFA Champions League für die Saison 2026/27 gilt, und beschlossen, dass sich eine einzelne Begegnung zwischen denselben beiden Mannschaften im selben Wettbewerb mit derselben Heimmannschaft nicht in drei aufeinanderfolgenden Spielzeiten wiederholen darf. Das bedeutet: Sollten Mannschaften, die in der Gruppenphase der UEFA Champions League der Saison 2024/25 bereits gegeneinander gespielt haben, in der Gruppenphase der UEFA Champions League der Saison 2025/26 erneut gegeneinander ausgelost werden – und zwar mit derselben Heimmannschaft –, dürfen diese Mannschaften in der Saison 2026/27 nicht erneut mit derselben Heimmannschaft gegeneinander ausgelost werden."

Grundsätzlich ist ein Aufeinandertreffen zwischen Liverpool und Real Madrid möglich, allerdings einzig im Bernabeu von Madrid. Und die K.o.-Runde ist schließlich nicht von der neuen Regelung betroffen. Käme es hier zu einer Neuauflage des Duells, hätte Liverpool wie gewohnt in einer der beiden Begegnungen Heimrecht.

Am Donnerstagabend werden jedem der 32 Teilnehmer an der CL-Ligaphase acht Gegner zugelost. Im Verlauf bestreitet dann jede Mannschaft vier Heim- und vier Auswärtsspiele.

Champions League 2026/27: Der Zeitplan im Überblick


Runde

Auslosung

Hinspiel

Rückspiel

Qualifikation

1. Qualifikationsrunde

16. Juni 2026

7.–8. Juli 2026

14.–15. Juli 2026


2. Qualifikationsrunde

17. Juni 2026

21.–22. Juli 2026

28.–29. Juli 2026


3. Qualifikationsrunde

20. Juli 2026

4.–5. August 2026

11. August 2026

Play-offs

Play-off-Runde

3. August 2026

18.–19. August 2026

25.–26. August 2026

Ligaphase

1. Spieltag

27. August 2026

8.–10. September 2026


2. Spieltag

13.–14. Oktober 2026


3. Spieltag

20.–21. Oktober 2026


4. Spieltag

3.–4. November 2026


5. Spieltag

24.–25. November 2026


6. Spieltag

8.–9. Dezember 2026


7. Spieltag

19.–20. Januar 2027


8. Spieltag

27. Januar 2027

K.-o.-Phase

K.-o.-Phasen-Play-offs

29. Januar 2027

16.–17. Februar 2027

23.–24. Februar 2027


Achtelfinale

26. Februar 2027

9.–10. März 2027

16.–17. März 2027


Viertelfinale

6.–7. April 2027

13.–14. April 2027


Halbfinale

27.–28. April 2027

4.–5. Mai 2027


Finale

5. Juni 2027 im Metropolitano-Stadion, Madrid

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Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 93 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

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