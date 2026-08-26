Kein Kracher in Anfield! Eine Paarung ist für den FC Liverpool in der Champions League verboten

Wenn am Donnerstagabend im Grimaldi-Forum von Monaco die Paarungen für die Ligaphase der Champions League 2026/27 gezogen werden, ist es unmöglich, dass die beiden Titelkandidaten FC Liverpool und Real Madrid an der Anfield Road aufeinandertreffen. Grund dafür ist eine Regelanpassung der UEFA.

Europas Verband hat zur neuen Saison in der Königsklasse beschlossen, dass ein Duell zweier Mannschaften, das es so bereits jeweils in den beiden Vorjahren in der Ligaphase gegeben hat, nicht erneut im selben Stadion steigen darf.

Dies bedeutet, dass Liverpool nicht erneut als Heimmannschaft gegen Real antreten wird. Die Reds hatten bereits in den Spielzeiten 2024/25 und 2025/26 Heimrecht gegen den Rekordgewinner des Wettbewerbs.

Aus beiden Duellen ging Liverpool als Sieger hervor: Vor zwei Jahren gewannen die damals noch von Arne Slot trainierten Engländer dank Toren von Alexis Mac Allister und Cody Gakpo mit 2:0. Im Vorjahr setzten sich die Gastgeber mit 1:0 durch, Mac Allister markierte den Siegtreffer.

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In den neuen Bestimmungen der UEFA heißt es: "Die UEFA-Kommission für Vereinswettbewerbe hat eine zusätzliche Bedingung festgelegt, die möglicherweise für die Auslosung der UEFA Champions League für die Saison 2026/27 gilt, und beschlossen, dass sich eine einzelne Begegnung zwischen denselben beiden Mannschaften im selben Wettbewerb mit derselben Heimmannschaft nicht in drei aufeinanderfolgenden Spielzeiten wiederholen darf. Das bedeutet: Sollten Mannschaften, die in der Gruppenphase der UEFA Champions League der Saison 2024/25 bereits gegeneinander gespielt haben, in der Gruppenphase der UEFA Champions League der Saison 2025/26 erneut gegeneinander ausgelost werden – und zwar mit derselben Heimmannschaft –, dürfen diese Mannschaften in der Saison 2026/27 nicht erneut mit derselben Heimmannschaft gegeneinander ausgelost werden."

Grundsätzlich ist ein Aufeinandertreffen zwischen Liverpool und Real Madrid möglich, allerdings einzig im Bernabeu von Madrid. Und die K.o.-Runde ist schließlich nicht von der neuen Regelung betroffen. Käme es hier zu einer Neuauflage des Duells, hätte Liverpool wie gewohnt in einer der beiden Begegnungen Heimrecht.

Am Donnerstagabend werden jedem der 32 Teilnehmer an der CL-Ligaphase acht Gegner zugelost. Im Verlauf bestreitet dann jede Mannschaft vier Heim- und vier Auswärtsspiele.

Champions League 2026/27: Der Zeitplan im Überblick