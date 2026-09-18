Zinedine Zidane hat seinen ersten Kader als Trainer der französischen Nationalmannschaft berufen und dabei vor etablierten Namen nicht Halt gemacht.

Der 54-Jährige nominierte fünf Neulinge in sein 23 Mann großes Aufgebot für die kommenden Länderspiele in der Nations League und verzichtete unter anderem auf die WM-Fahrer Marcus Thuram, N'Golo Kante und die Brüder Lucas und Theo Hernandez. Bei der Kapitänsfrage nahm Zidane keine Änderungen vor.

"Kylian Mbappe wird mein Kapitän sein", sagte der frühe Mittelfeldstratege am Freitag. Bereits unter Vorgänger Didier Deschamps hatte der 27-jährige Mbappe Frankreich aufs Feld geführt. Insgesamt nominierte Zidane 20 Feldspieler und drei Torhüter. "Es gibt keinen Bruch, ich möchte Kontinuität wahren und den Spielern gleichzeitig neue Ideen vermitteln", begründete Zidane die überschaubare Anzahl an Spielern.

Neben Mittelfeldspieler Aurelien Tchouameni, der sich nach einer Verletzung in der Aufbauphase befindet, wurden auch die Außenverteidiger Lucas Digne und Malo Gusto nicht berücksichtigt, nachdem diese bei der WM noch dabei waren. Michael Olise und Dayot Upamecano vom FC Bayern schafften es erwartungsgemäß in die Auswahl Zidanes.

Neu bei Frankreich sind Torhüter Guillaume Restes, die Verteidiger Andy Diouf und Jeremy Jacquet sowie Mittelfeldspieler Lucas Da Cunha und Stürmer Esteban Lepaul.





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Am 25. September feiert Zidane sein Debüt als Nationaltrainer im Nations-League-Duell mit der Türkei, ehe drei Tage später Belgien wartet. Anfang Oktober folgen noch die Partien gegen Italien und erneut Belgien.

Zinedine Zidanes erster Frankreich-Kader im Überblick: