Kein gutes Omen für den FC Bayern München: Schiedsrichter-Ansetzung für Spiel gegen Atletico Madrid bekannt

Die Ansetzung ist kein gutes Omen: Dreimal leitete der 37 Jahre alte Jurist und Gerichtsvollzieher bisher ein Pflichtspiel des deutschen Rekordmeisters, alle drei endeten mit einer Niederlage für die Münchner.

Zuletzt war Letexier, der unter anderem im Sommer 2024 das EM-Finale zwischen Spanien und England (2:1) pfiff, der Schiedsrichter beim Spiel der Münchner bei der Klub-WM 2025 gegen Benfica Lissabon (0:1).

Unterlegen waren die Münchner unter seiner Leitung zuvor im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinales 2023/204 bei Lazio Rom (0:1) sowie in der Gruppenphase der Königsklasse 2024/2025 bei Feyenoord Rotterdam (0:3).