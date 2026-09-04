"Kein großes Thema": Christoph Freund widerspricht Max Eberl bei angeblichem Transferkandidat des FC Bayern

Kurz vor der Transfer-Deadline nahmen die Gerüchte noch einmal Fahrt auf, als der Japaner mit Ajax Amsterdam in Verbindung gebracht wurde. Zu einem Wechsel kam es jedoch nicht.

Wie Sportdirektor Christoph Freund nun betont, war ein Verkauf des 27-Jährigen jedoch nie das erklärte Ziel der Münchner. "Es war nie unser großes Ansinnen, Hiroki abzugeben! Er ist ein wichtiger Spieler, der jetzt über einen längeren Zeitraum auch wieder richtig fit ist. Wenn etwas Außergewöhnliches gekommen wäre und Hiroki gesagt hätte, dass er sich das vorstellen kann, dann hätten wir uns damit auseinandergesetzt – aber sonst war das kein großes Thema", erklärte der Österreicher gegenüber der Bild.

Mit dieser Einschätzung steht Freund etwas im Widerspruch zu Aussagen von Sportvorstand Max Eberl. Dieser hatte noch im Juli einen Verkauf von Ito nicht ausgeschlossen. "Wenn es bei Hiroki einen Gedanken an einen Wechsel geben sollte, weil er selbst merkt, dass es schwierig wird, dann werden wir uns damit beschäftigen", hatte Eberl damals erklärt.

Dass es für Ito nicht einfach ist, sich einen Stammplatz zu erkämpfen, liegt vor allem an der großen Konkurrenz. Der 27-Jährige kann zwar sowohl auf der linken Abwehrseite als auch im Zentrum eingesetzt werden, auf beiden Positionen ist die Konkurrenz jedoch namhaft. Links kämpfen Alphonso Davies und Neuzugang Nathaniel Brown um Einsatzzeiten. In der Innenverteidigung gelten Dayot Upamecano und Jonathan Tah als gesetzt, Min-Jae Kim ist die erste Alternative.

Ito wechselte 2024 für 23,5 Millionen Euro vom VfB Stuttgart nach München und ist noch bis 2028 an den Rekordmeister gebunden. Seine ersten beiden Jahre beim FC Bayern waren allerdings von Verletzungspech geprägt: Drei Mittelfußbrüche und ein Muskelfaserriss warfen den Japaner immer wieder zurück.