"Kein großes Thema": Christoph Freund widerspricht Max Eberl bei angeblichem Transferkandidat des FC Bayern

Wie Sportdirektor Christoph Freund nun betont, war ein Verkauf des 27-Jährigen jedoch nie das erklärte Ziel der Münchner. "Es war nie unser großes Ansinnen, Hiroki abzugeben! Er ist ein wichtiger Spieler, der jetzt über einen längeren Zeitraum auch wieder richtig fit ist. Wenn etwas Außergewöhnliches gekommen wäre und Hiroki gesagt hätte, dass er sich das vorstellen kann, dann hätten wir uns damit auseinandergesetzt – aber sonst war das kein großes Thema", erklärte der Österreicher gegenüber der Bild.
Mit dieser Einschätzung steht Freund etwas im Widerspruch zu Aussagen von Sportvorstand Max Eberl. Dieser hatte noch im Juli einen Verkauf von Ito nicht ausgeschlossen. "Wenn es bei Hiroki einen Gedanken an einen Wechsel geben sollte, weil er selbst merkt, dass es schwierig wird, dann werden wir uns damit beschäftigen", hatte Eberl damals erklärt.
Dass es für Ito nicht einfach ist, sich einen Stammplatz zu erkämpfen, liegt vor allem an der großen Konkurrenz. Der 27-Jährige kann zwar sowohl auf der linken Abwehrseite als auch im Zentrum eingesetzt werden, auf beiden Positionen ist die Konkurrenz jedoch namhaft. Links kämpfen Alphonso Davies und Neuzugang Nathaniel Brown um Einsatzzeiten. In der Innenverteidigung gelten Dayot Upamecano und Jonathan Tah als gesetzt, Min-Jae Kim ist die erste Alternative.
Ito wechselte 2024 für 23,5 Millionen Euro vom VfB Stuttgart nach München und ist noch bis 2028 an den Rekordmeister gebunden. Seine ersten beiden Jahre beim FC Bayern waren allerdings von Verletzungspech geprägt: Drei Mittelfußbrüche und ein Muskelfaserriss warfen den Japaner immer wieder zurück.
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Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.
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