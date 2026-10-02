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Germany v Serbia - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD3Getty Images Sport

Kein Einsatz gegen Griechenland: Bayern-Star reist nicht mit DFB-Team zu Nations-League-Duell

UEFA Nations League A
Griechenland - Deutschland
Deutschland
S. Gnabry
Bayern München

Joshua Kimmich darf erneut nicht mitspielen - und auch sein Bayern-Teamkollege wird nicht für Deutschland in Thessaloniki auflaufen.

Jürgen Klopp verzichtet beim so wichtigen Rückspiel der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League am Sonntag (20.45 Uhr) gegen Griechenland auf seinen Ersatzkapitän Serge Gnabry. Der Münchner zählt nicht zum 23-köpfigen Aufgebot des Bundestrainers, das am Samstag zum Spielort Thessaloniki aufbrechen wird. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bekannt.

Klopp hatte nach dem 2:0 gegen Serbien in München noch 24 Spieler im Camp der DFB-Auswahl versammelt - laut UEFA-Regularien kann er für die Vorrundenspiele allerdings nur je 20 Feldspieler und drei Torhüter melden. Gnabry, gegen Serbien als Stellvertreter von Joshua Kimmich erstmals Kapitän, kam als einziger Nationalspieler in allen drei bisherigen Nations-League-Spielen zum Einsatz.

Am Donnerstag in München stand er erstmals seit seiner schwereren Verletzung, die ihn um seine WM-Teilnahme gebracht hatte, wieder von Beginn an auf dem Platz. Klopp hatte seine Auswechslung zur Pause gegen den Kölner Jungstar Said El Mala bereits mit "Belastungssteuerung" begründet und Gnabry für sein gutes Spiel gelobt.

Wer ist der erfahrenste Spieler im aktuellen DFB-Kader?

Nach Gnabrys Abreise am Freitagnachmittag ist Florian Wirtz mit 47 Einsätzen der Nationalspieler mit den meisten Länderspielen im Kader. Der Liverpool-Profi hatte gegen Serbien nach der Pause die Binde von Gnabry übernommen. An Gnabrys Stelle rückt Neuling Felix Keidel (SV Elversberg) ins Spieltagsaufgebot, auf den Klopp gegen Serbien noch verzichtet hatte.

Die Nationalmannschaft absolviert das offizielle Abschlusstraining für die letzte Partie dieser Maßnahme am Samstagvormittag noch bei DFB-Partner adidas in Herzogenaurach, ehe sie am Nachmittag nach Thessaloniki reist. Dort will sie sich für das 0:1 im Hinspiel revanchieren.

Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

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