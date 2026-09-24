Die französische Nationalmannschaft muss im Nations-League-Spiel gegen die Türkei am Freitag (20.45 Uhr) auf Innenverteidiger Ibrahima Konate verzichten. Der Abwehrspieler zog sich nach Angaben des Trainerstabs eine leichte Verstauchung des rechten Knies zu, musste am Mittwoch das Training abbrechen und soll nun zu seinem Klub Real Madrid zurückkehren. Als Ersatz nominierte Nationaltrainer Zinedine Zidane den erst 19 Jahre alten Leny Yoro von Manchester United nach.

Für Frankreich ist Konates Ausfall bereits der dritte während der laufenden Länderspielphase. Zuvor hatten sich Torhüter Robin Risser (RC Lens) sowie Mittelfeldspieler Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain) verletzt abmelden müssen. Yoro hielt sich zuletzt mit der U21-Auswahl im Nationalen Fußballzentrum in Clairefontaine auf und wurde nun erstmals in die A-Nationalmannschaft berufen.

Nach dem Zidane-Debüt beim Auswärtsspiel im türkischen Kocaeli bestreiten die Franzosen drei weitere Nations-League-Partien: in Belgien (28. September) sowie gegen Italien (2. Oktober) und erneut Belgien (5. Oktober).