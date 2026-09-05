Kein Durchkommen gegen Schalker Bollwerk: FC Bayern verpasst Sieg und verliert Tabellenführung

Beim Comeback von Jamal Musiala lief der Meister gegen die leidenschaftlich verteidigenden Königsblauen vergeblich an und kam nicht über ein enttäuschendes 0:0 hinaus. S04 dagegen tankte bei seinem ersten Bundesliga-Heimspiel seit 1204 Tagen jede Menge Selbstvertrauen für den Kampf um den Klassenerhalt.

Der große Titelfavorit von Trainer Vincent Kompany ließ über weite Strecken vor allem Torgefahr vermissen, auch die als Joker agierenden Harry Kane und Michael Olise konnten den starken Loris Karius im S04-Tor nicht überwinden. Bereits am Donnerstag geht es für die Münchner in der Champions League weiter. Dann wartet das letztjährige Sensationsteam FK Bodö Glimt aus Norwegen.

Kompany rotierte im Vergleich zum 4:1 im DFB-Pokal bei Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück kräftig durch, Kane und Olise nahmen aus Belastungsgründen inmitten Englischer Wochen nur auf der Bank Platz - neben Musiala, der nach seinen beiden Zusammenbrüchen in der Vorbereitung aufgrund von Absencen erstmals wieder im Kader stand und in der 57. Minute eingewechselt wurde. Ismael Saibari rückte in die Sturmspitze, Lennart Karl feierte sein Startelf-Comeback auf der rechten Außenbahn.

Und Schalke? Bei der "Rückkehr des gefallenen Riesen" (BBC) brachte Trainer Miron Muslic im Vergleich zum 0:3 in Augsburg unter anderem Robin Gosens neu rein. Edin Dzeko und Kapitän Kenan Karaman (nach Hüftproblemen) saßen zunächst draußen - und sahen einen durchaus ansprechenden Start ihrer Mannschaft. Die Bayern übernahmen zwar wie erwartet die Spielkontrolle, wurden jedoch erstmal wenig gefährlich.

Spielmacher Nathaniel Brown scheiterte aus kürzester Distanz am stark reagierenden Karius (13.), anschließend wurde auch S04 mutiger und setzte immer wieder Akzente nach vorne. Moussa Sylla hatte nach einem hohen Ballgewinn gegen Dayot Upamecano die Chance auf ein Traumtor, entschied sich jedoch gegen den langen Heber über Neuer hinweg und holte in der Folge einen Freistoß raus, mit dem Adil Aouchiche den Bayern-Keeper zu einer ersten Flugshow zwang (36.).

Der 40-jährige Neuer, der bei seinem womöglich letzten Auftritt in seiner alten sportlichen Heimat bei jeder Ballberührung ausgepfiffen wurde, sah von hinten durchaus nervöse Bayern. Bei einem Foul an Upamecano sprang sogar Kane von der Bank auf und protestierte beim vierten Offiziellen. Nach der Pause durfte der Engländer dann auch selbst auf dem Platz mitwirken, wenig später brachte Kompany zudem Musiala und Olise - und damit deutlich mehr Spielfreude.

Die Bayern schnürten Schalke rund um den eigenen Sechzehner ein, die Königsblauen warfen sich in jeden Ball. Olise (59.) und Kane (87.) scheiterten einmal mehr an Karius, Konrad Laimer am Außennetz (64.).