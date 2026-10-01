Kein Bundesligaspiel, aber Kapitän in England: Wird ein DFB-Neuling zum großen Trumpf von Jürgen Klopp?

Eines ist gewiss: Besonders ist die Laufbahn von Vitaly Janelt vom FC Brentford allemal. Dafür sprechen mehrere Fakten. Es ist ja allein schon reichlich skurril, dass ein deutscher Profi, der 166-mal in der Premier League auflief (zwölf Tore), sein Team dort zuletzt sogar zweimal als Kapitän aufs Feld führte und zu den verlässlichsten Mittelfeldankern Englands zählt, mit 28 Jahren weder ein Länder-, noch kein Bundesligaspiel absolviert hat.

Lediglich 54-mal spielte Janelt in Deutschlands Profibereich, von 2017 bis 2020 beim VfL Bochum. Nun aber steht der gebürtige Hamburger als einer von elf Neulingen im Kader von Bundestrainer Jürgen Klopp für die Nationalelf und könnte am Donnerstag gegen Serbien sein Debüt feiern. Dabei sah es vor fast exakt zehn Jahren so aus, als würde Janelts DFB-Laufbahn enden, ehe sie überhaupt richtig begonnen hatte.

Im Herbst 2016 war Janelt mit der deutschen U19-Auswahl bei einem EM-Qualifikationsspiel in Albanien. Zusammen mit seinem damaligen Mannschaftskollegen von RB Leipzig, Idrissa Toure, soll Janelt eine Wasserpfeife mit ins Hotelzimmer gebracht und geraucht haben. Während beide beim Training weilten, entstand im Zimmer ein Brandfleck. Was wirklich im Detail ablief, ist bis heute unaufgelöst.

Getty Images

Shisha-Eklat von Vitaly Janelt: Was waren die Konsequenzen bei RB Leipzig?

Die Konsequenzen folgten aber natürlich auf dem Fuß: Die beiden Teenager wurden vorzeitig nach Hause geschickt, wo sie ein wutentbrannter Ralf Rangnick in Leipzig in Empfang nahm. Der griff rigoros durch, warf Janelt und Toure aus der Jugend-Akademie sowie dem Internat und nahm sie bis zum Jahresende komplett aus Mannschaftstraining und Spielbetrieb.

Obendrauf gab es eine Geldstrafe und hunderte Stunden Sozialdienst in einer Kindertagesstätte mit Schichten von 7 bis 15 Uhr. Das Strafmaß löste damals Diskussionen aus, insbesondere weil beide Nachwuchskicker den Vorfall vehement bestritten. Sie gaben an, die Shisha nicht selbst mitgebracht und geraucht zu haben, sondern das Zimmer anderen Spielern, darunter das 18-jährige BVB-Talent Felix Passlack, überlassen zu haben.

Doch Janelt und Toure waren in Sachen Disziplin keine unbeschriebenen Blätter. Das Duo kam angeblich wiederholt zu spät zum Training oder bestellte sich unerlaubt Pizza ins Internat. Mit dem Abstand von einer Dekade blickte Janelt dieser Tage so auf den Eklat zurück: "Am Ende des Tages bin ich jetzt zehn Jahre älter. Ich habe eine kleine Tochter, jeder wird mal erwachsen. Gerade Jungs. Frauen sind da ein bisschen ruhiger, was Scheiße bauen angeht. Ich glaube, dass da jeder seine Fehler daraus ziehen muss. Ich habe das relativ schnell erkannt. Was war, das war."

Getty Images

Vitaly Janelt wechselte für nur 600.000 Euro zum FC Brentford

Linksfuß Janelt wagte daraufhin in Bochum einen Neuanfang in der 2. Liga, doch er war in diesen dreieinhalb Jahren weit davon entfernt, Stammspieler zu sein. Das war in Brentford dann auf Anhieb ganz anders.

Für eine an englischen Maßstäben gemessene läppische Summe von 600.000 Euro wechselte Janelt vor sechs Jahren in den Westen Londons und die Championship. Dort avancierte der Sechser umgehend zum Leistungsträger und verhalf den Bees in seiner Premierensaison zum ersten Premier-League-Aufstieg der Vereinsgeschichte.

Auch im Oberhaus hielt Brentford souverän die Klasse, während Janelt im defensiven Mittelfeld unentbehrlich wurde. In fast jeder Spielzeit spulte er verlässlich mindestens 30 Einsätze ab. Einzig in der vergangenen Saison bremste ihn ein Mittelfußbruch für längere Zeit aus. Doch Janelt kämpfte sich zurück und genießt im Team längst höchstes Ansehen.

Getty Images

Was sind die Stärken von Vitaly Janelt?

Janelt ist bei Brentford ein im Zweikampf physisch starker Abräumer, der die Defensive organisiert und mit seiner Ballsicherheit das Aufbauspiel strukturiert. Bees-Trainer Keith Andrews adelte ihn als "Klebstoff", der alles zusammenhalte. Janelts Spiel fällt nicht groß auf, doch wenn er mal nicht eingesetzt werden kann, zeigt sich, welch hohen Wert er für die Mannschaft hat. Anfang des Jahres verlängerte er seinen Vertrag bis 2030.

"Individuelle Qualität lässt sich kaufen, Mentalität und Zusammenhalt nicht", sagte er und klang dabei wie Klopp: "Wenn man als Team nicht hart zusammenarbeitet, ist es schwer, wettbewerbsfähig zu sein." Über sich sagt Janelt: "Ich denke, ich bin gut für ein Team, sehe mich als Teamspieler. Ich mache Drecksarbeit für die Jungs vor mir."

Obwohl Janelt 2021 mit der deutschen U21-Nationalmannschaft als Reservespieler Europameister wurde, blieb ihm die Tür nach ganz oben jahrelang verschlossen. Vor der WM 2022 in Katar soll er auf Hansi Flicks ominöser 55-Mann-Liste gestanden haben.

Getty Images

Vitaly Janelt steht gegen Serbien vor Debüt fürs DFB-Team

"In einem ruhigen Klub wie Brentford, den in Deutschland nicht viele auf dem Schirm haben, ist es nicht so einfach, ins Rampenlicht zu kommen. Natürlich wäre ich gern schon zu einem früheren Zeitpunkt mal dabei gewesen, hätte ich mir eine Chance erhofft", sagte Janelt. "Brentford ist nicht Chelsea, Manchester United oder Manchester City, das ist mir schon klar. Ich hatte irgendwann keine Lust mehr, in Interviews darüber zu reden. Wenn der Trainer Bock hat auf mich, hat er Bock. Wenn nicht, dann nicht. Ich bin niemandem böse. Jeder Trainer hat seine eigene Idee."

Dass es nun jene von Klopp benötigte, ehe er erstmals in den A-Kader eingeladen wurde, dürfte auch mit dessen jahrelanger Arbeit beim FC Liverpool in England zusammenhängen und "ist wahrscheinlich gut für mich", hofft Janelt. "Ich bin sehr happy, dass ich jetzt hier dabei bin mit meinen 28 Jahren. Das ist mit die letzte Chance für mich, bei dem einen oder anderen großen Turnier dabei zu sein."

Da sich das Doppelsechs-Pärchen Joshua Kimmich und Felix Nmecha in den beiden ersten Partien unter Klopp nicht gerade rühmlich anstellte und dem DFB-Team ein spiel- wie zweikampfstarker, echter Sechser fehlt, ist es gut möglich, dass Janelt in München seine erste Bewährungschance erhält. Es wäre zehn Jahre nach dem Eklat von Shkodra der verdiente Lohn für einen steinigen wie unüblichen Karriereweg.

Vitaly Janelt: Die Leistungsdaten seiner Profikarriere