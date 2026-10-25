Kein Bayern-Spieler unter den Top-3! Felix Magath überrascht mit seinen Favoriten beim Ballon d'Or

Die Fußballwelt blickt am Montag gespannt nach London in den Stadtteil Walthamstow, wo am Abend im Palladium Theatre am Oxford Circus der Ballon d'Or verliehen wird. Nicht wenige Experten sehen Bayern-Stürmer Harry Kane ganz oben - nicht so Magath.

Der 73-Jährige, der den deutschen Rekordmeister von 2004 bis 2007 trainierte, würde die begehrte Auszeichnung als bester Fußballer der Welt etwas überraschend an Marc Cucurella vergeben, der bei den Buchmachern sicherlich nicht ganz oben stehen dürfte.

"Er ist weltklasse als linker Verteidiger, immer da, läuferisch stark und verliert so gut wie keinen Zweikampf", begründete Magath seine Wahl in der Bild. "Er macht seine Seite dicht und schaltet sich auch nach vorne ein. Er hatte großen Anteil am WM-Titel Spaniens."

Eine tatsächliche Wahl Cucurellas dürfte jedoch sehr überraschend sein, nachdem es neben Kane mit Kylian Mbappe, Lamine Yamal oder auch Michael Olise weitere hochkarätige Favoriten gibt. Und als mit Fabio Cannavaro das letzte Mal ein Verteidiger den Ballon d'Or gewann, ist zudem bereits 20 Jahre her.

Was hat Felix Magath über Rodri und Fabian Ruiz gesagt?

Auf Platz zwei setzte Magath übrigens Rodri, der "Taktgeber im Mittelfeld der Spanier ist und schon bei der WM zurecht zum besten Spieler des Turniers gewählt wurde." Auf den dritten Rang sieht Magath derweil Fabian Ruiz vom Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain.

"Der dritte spanische Weltmeister in meiner Favoriten-Liste", bekräftigte Magath. "Starker Partner von Rodri und mitverantwortlich für die Balance und Stabilität im Spiel. Zudem hat er mit Paris auch die Champions League gewonnen."