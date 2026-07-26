Kaum mehr als "eine Butterbrezel" für Nick Woltemade? VfB Stuttgart teilt gegen den FC Bayern München aus

Bei der Rede des 51-Jährigen kam unter anderem auch das Transfer-Thema um den mittlerweile zu Premier-League-Klub Newcastle United abgewanderten Nick Woltemade aus dem vergangenen Sommer zur Sprache.

Der deutsche Rekordmeister zeigte sich damals ebenfalls sehr bemüht, den Stuttgarter Angreifer unter Vertrag zu nehmen - angeblich gab es sogar bereits eine mündliche Einigung zwischen dem Spieler und den Münchnern.

Der VfB wollte jedoch nicht auf die von den Bayern angebotene Ablösesumme in Höhe von maximal 60 Millionen Euro eingehen und beharrte stattdessen auf seiner Forderung von mindestens 75 Millionen Euro für den 24-Jährigen. Die Magpies zeigten sich letztlich bereit, die aufgerufene Summe zu bezahlen und einigten sich mit den Schwaben auf einen Transfer Woltemades.

Auf der Mitgliederversammlung betonte Wehrle, dass man den FCB mit der eigenen Verhandlungstaktik keinesfalls ärgern wollte, sondern viel mehr finanzielle Differenzen eine Rolle gespielt hätten. Das Angebot sei schlichtweg nicht gut genug gewesen, die Bayern hätten für Woltemade kaum mehr als "eine Butterbrezel" geboten, so der VfB-Vorstandsvorsitzende.

Zusätzlich dazu konnte sich Wehrle auch beim Thema Fan-Support nicht verkneifen, ein wenig in Richtung der Münchner zu sticheln. Beim zurückliegenden DFB-Pokalduell im Mai, als beide Klubs im Finale aufeinandertrafen, habe man ausschließlich die Stuttgarter Anhänger wahrgenommen.

"Ich habe keine Fans des FC Bayern gehört", sagte Wehrle, der für seine offensive Ansprache mit tobendem Applaus der anwesenden Mitglieder des VfB gefeiert wurde.

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VfB Stuttgart verkündet erfreuliche Nachrichten

Abseits des Sportlichen verkündete der VfB auf seiner Mitgliederversammlung ein finanzielles Rekordjahr. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die ausgegliederte VfB Stuttgart 1893 AG einen Gesamtertrag von 383,6 Millionen Euro, der Gewinn nach Steuern lag bei 22,5 Millionen Euro. Zugleich wuchs das Eigenkapital auf 83,4 Millionen Euro.

"Wachstum und Profitabilität gehen beim VfB Stuttgart Hand in Hand", sagte Wehrle bei der Präsentation der Zahlen. "Wir konnten Umsätze, Gewinne und Eigenkapital gleichzeitig steigern. Das ist ein Zeichen für gesundes und nachhaltiges Wachstum."

Positiv entwickelt sich auch der Stammverein, der mittlerweile 135.000 Mitglieder zählt. Präsident Dietmar Allgeier berichtete von einem Gesamtertrag von 7,2 Millionen Euro und einem Gewinn von 1,4 Millionen Euro. Die Kapitalrücklage wuchs auf 1,6 Millionen Euro an.