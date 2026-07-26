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Christian Guinin

Kaum mehr als "eine Butterbrezel" für Nick Woltemade? VfB Stuttgart teilt gegen den FC Bayern München aus

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N. Woltemade

Bei der jährlichen Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart hat sich dessen Vorsitzender Alexander Wehrle einen kleinen Seitenhieb gegen den FC Bayern München erlaubt.

Bei der Rede des 51-Jährigen kam unter anderem auch das Transfer-Thema um den mittlerweile zu Premier-League-Klub Newcastle United abgewanderten Nick Woltemade aus dem vergangenen Sommer zur Sprache.

Der deutsche Rekordmeister zeigte sich damals ebenfalls sehr bemüht, den Stuttgarter Angreifer unter Vertrag zu nehmen - angeblich gab es sogar bereits eine mündliche Einigung zwischen dem Spieler und den Münchnern.

Der VfB wollte jedoch nicht auf die von den Bayern angebotene Ablösesumme in Höhe von maximal 60 Millionen Euro eingehen und beharrte stattdessen auf seiner Forderung von mindestens 75 Millionen Euro für den 24-Jährigen. Die Magpies zeigten sich letztlich bereit, die aufgerufene Summe zu bezahlen und einigten sich mit den Schwaben auf einen Transfer Woltemades.

Auf der Mitgliederversammlung betonte Wehrle, dass man den FCB mit der eigenen Verhandlungstaktik keinesfalls ärgern wollte, sondern viel mehr finanzielle Differenzen eine Rolle gespielt hätten. Das Angebot sei schlichtweg nicht gut genug gewesen, die Bayern hätten für Woltemade kaum mehr als "eine Butterbrezel" geboten, so der VfB-Vorstandsvorsitzende.

Zusätzlich dazu konnte sich Wehrle auch beim Thema Fan-Support nicht verkneifen, ein wenig in Richtung der Münchner zu sticheln. Beim zurückliegenden DFB-Pokalduell im Mai, als beide Klubs im Finale aufeinandertrafen, habe man ausschließlich die Stuttgarter Anhänger wahrgenommen.

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"Ich habe keine Fans des FC Bayern gehört", sagte Wehrle, der für seine offensive Ansprache mit tobendem Applaus der anwesenden Mitglieder des VfB gefeiert wurde.

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VfB Stuttgart verkündet erfreuliche Nachrichten

Abseits des Sportlichen verkündete der VfB auf seiner Mitgliederversammlung ein finanzielles Rekordjahr. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die ausgegliederte VfB Stuttgart 1893 AG einen Gesamtertrag von 383,6 Millionen Euro, der Gewinn nach Steuern lag bei 22,5 Millionen Euro. Zugleich wuchs das Eigenkapital auf 83,4 Millionen Euro.

"Wachstum und Profitabilität gehen beim VfB Stuttgart Hand in Hand", sagte Wehrle bei der Präsentation der Zahlen. "Wir konnten Umsätze, Gewinne und Eigenkapital gleichzeitig steigern. Das ist ein Zeichen für gesundes und nachhaltiges Wachstum."

Positiv entwickelt sich auch der Stammverein, der mittlerweile 135.000 Mitglieder zählt. Präsident Dietmar Allgeier berichtete von einem Gesamtertrag von 7,2 Millionen Euro und einem Gewinn von 1,4 Millionen Euro. Die Kapitalrücklage wuchs auf 1,6 Millionen Euro an.

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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