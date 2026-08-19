Erst seit Anfang Juli ist Justin Lerma offiziell Spieler von Borussia Dortmund. Kommt es nur rund zwei Monate später schon zu einem Blitz-Abschied?

Wie die WAZ berichtet, sollen die Verantwortlichen des BVB zumindest erste Gedanken an eine mögliche Leihe des Mittelfeldspielers verschwenden, der erst diesen Sommer von Independiente del Valle aus Ecuador nach Dortmund kam.

Die Regionalzeitung deutet es als Fingerzeig für einen raschen vorübergehenden Abschied Lermas, dass BVB-Trainer Niko Kovac in den Testspielen zuletzt gänzlich auf den Neuzugang verzichtete. Sowohl beim 2:2 gegen die AS Rom am vergangenen Wochenende als auch zuvor beim 3:2-Sieg gegen den FC Arsenal blieb Lerma 90 Minuten lang auf der Bank.

Auch jüngste Aussagen von Kovac lassen darauf schließen, dass der 18-Jährige bei der Umstellung auf den deutschen Fußball erwartbare Startschwierigkeiten hat und allen voran in puncto Robustheit noch zulegen muss.

BVB: Niko Kovac spricht über Fitnessmängel bei Justin Lerma

"Wir können nicht alle bringen", wird Kovac hinsichtlich der zuletzt fehlenden Spielzeit Lermas von der WAZ zitiert. "Er braucht noch Zeit und das ist ganz normal. Da gibt es Sprachschwierigkeiten. Wenn man ihn sich anschaut, ist er auch noch ein wenig zierlich, da müssen wir etwas an Gewicht draufwerfen beziehungsweise an der Fitness arbeiten", so Kovac, der jedoch betonte: "Der Junge gehört zum Team wie alle anderen auch."

Ob es bereits Vereine gibt, die für eine Leihe Lermas in Frage kämen, geht aus dem Bericht nicht hervor. Sollte der Ecuadorianer in Dortmund bleiben, sei derweil das wahrscheinlichste Szenario, dass er zunächst über Einsätze für die Zweitvertretung in der Regionalliga an das Bundesliga-Niveau herangeführt werde.

Borussia Dortmund

Die Konkurrenzsituation in Lermas Einsatzgebiet im zentralen, bevorzugt offensiven Mittelfeld hat sich zuletzt arg verschärft. Schließlich kamen hier mit Konstantinos Karetsas (von KRC Genk), Giannis Konstantelias (von PAOK Saloniki) und Joey Veerman (von PSV Eindhoven) drei namhafte neue Spieler, die allesamt Stammplatzambitionen anmelden.

Justin Lerma steht beim BVB bis 2031 unter Vertrag

Die Verpflichtung von Lerma hatte der BVB indes schon im Mai 2024 perfekt gemacht. Gemäß FIFA-Statuten war ein Wechsel des Youngsters, für den vier Millionen Euro Ablöse fällig wurden, erst mit Vollendung seines 18. Lebensjahres Anfang Mai 2026 möglich. Sein Vertrag in Dortmund ist bis 2031 gültig.

Lerma hatte schon als 15-Jähriger in der ersten ecuadorianischen Liga debütiert, trotz seines jungen Alters stehen bereits 43 Pflichtspieleinsätze für Independiente del Valle (zwei Tore) zu Buche. 2025 wurde der damals 17-Jährige als Stammspieler ecuadorianischer Meister.