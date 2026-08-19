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kovacGetty Images
Oliver Maywurm

Kaum da, schon wieder weg? Neuzugang könnte beim BVB wohl für einen völlig überraschenden Abgang sorgen

Bundesliga
Transfers
J. Lerma
Borussia Dortmund

In den Testspielen des BVB blieb Justin Lerma zuletzt komplett außen vor. Nun soll angeblich eine Leihe des Neuzugangs diskutiert werden.

Erst seit Anfang Juli ist Justin Lerma offiziell Spieler von Borussia Dortmund. Kommt es nur rund zwei Monate später schon zu einem Blitz-Abschied?

Wie die WAZ berichtet, sollen die Verantwortlichen des BVB zumindest erste Gedanken an eine mögliche Leihe des Mittelfeldspielers verschwenden, der erst diesen Sommer von Independiente del Valle aus Ecuador nach Dortmund kam.

Die Regionalzeitung deutet es als Fingerzeig für einen raschen vorübergehenden Abschied Lermas, dass BVB-Trainer Niko Kovac in den Testspielen zuletzt gänzlich auf den Neuzugang verzichtete. Sowohl beim 2:2 gegen die AS Rom am vergangenen Wochenende als auch zuvor beim 3:2-Sieg gegen den FC Arsenal blieb Lerma 90 Minuten lang auf der Bank.

Auch jüngste Aussagen von Kovac lassen darauf schließen, dass der 18-Jährige bei der Umstellung auf den deutschen Fußball erwartbare Startschwierigkeiten hat und allen voran in puncto Robustheit noch zulegen muss.

BVB: Niko Kovac spricht über Fitnessmängel bei Justin Lerma

"Wir können nicht alle bringen", wird Kovac hinsichtlich der zuletzt fehlenden Spielzeit Lermas von der WAZ zitiert. "Er braucht noch Zeit und das ist ganz normal. Da gibt es Sprachschwierigkeiten. Wenn man ihn sich anschaut, ist er auch noch ein wenig zierlich, da müssen wir etwas an Gewicht draufwerfen beziehungsweise an der Fitness arbeiten", so Kovac, der jedoch betonte: "Der Junge gehört zum Team wie alle anderen auch."

Ob es bereits Vereine gibt, die für eine Leihe Lermas in Frage kämen, geht aus dem Bericht nicht hervor. Sollte der Ecuadorianer in Dortmund bleiben, sei derweil das wahrscheinlichste Szenario, dass er zunächst über Einsätze für die Zweitvertretung in der Regionalliga an das Bundesliga-Niveau herangeführt werde.

JUSTIN LERMA BORUSSIA DORTMUND Borussia Dortmund

Die Konkurrenzsituation in Lermas Einsatzgebiet im zentralen, bevorzugt offensiven Mittelfeld hat sich zuletzt arg verschärft. Schließlich kamen hier mit Konstantinos Karetsas (von KRC Genk), Giannis Konstantelias (von PAOK Saloniki) und Joey Veerman (von PSV Eindhoven) drei namhafte neue Spieler, die allesamt Stammplatzambitionen anmelden.

Justin Lerma steht beim BVB bis 2031 unter Vertrag

Die Verpflichtung von Lerma hatte der BVB indes schon im Mai 2024 perfekt gemacht. Gemäß FIFA-Statuten war ein Wechsel des Youngsters, für den vier Millionen Euro Ablöse fällig wurden, erst mit Vollendung seines 18. Lebensjahres Anfang Mai 2026 möglich. Sein Vertrag in Dortmund ist bis 2031 gültig.

Lerma hatte schon als 15-Jähriger in der ersten ecuadorianischen Liga debütiert, trotz seines jungen Alters stehen bereits 43 Pflichtspieleinsätze für Independiente del Valle (zwei Tore) zu Buche. 2025 wurde der damals 17-Jährige als Stammspieler ecuadorianischer Meister.

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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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