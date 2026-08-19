Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Age-restricted content

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

Goal.com
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Fabio Silva Carney ChukwuemekaGetty Images
Christian Guinin

Kaum Aussicht auf Spielzeit: Gibt der BVB zwei Neuzugänge des vergangenen Sommers noch ab?

Bundesliga
F. Silva
C. Chukwuemeka
Transfers
Borussia Dortmund

In der laufenden Transferperiode hat sich der BVB mit einigen neuen Namen verstärkt. Auch auf der Seite der Abgänge könnte sich noch etwas tun.

Wie aus einem Bericht von Sky hervorgeht, stehen allen voran zwei Namen auf der Liste derer, die sich bei einem entsprechenden Angebot einen neuen Verein suchen dürften: Angreifer Fabio Silva und Mittelfeldspieler Carney Chukwuemeka.

Beide stießen erst im vergangenen Sommer für eine ähnliche Summe, nämlich rund 20 Millionen Euro, zu den Schwarzgelben, wussten in ihrer Premierensaison im Dortmunder Trikot allerdings jeweils nicht vollends zu überzeugen.

Während der portugiesische Stürmer im Angriff einen schweren Stand hatte und sich zumeist mit der Backup-Rolle hinter dem gesetzten Serhou Guirassy zufrieden geben musste, plagte sich der gebürtige Österreicher mit einigen kleineren Verletzungen herum, die ihn im Konkurrenzkampf in der Mittelfeldzentrale immer wieder zurückwarfen.

Bei Sky heißt es, dass man beiden Spielern keine Steine in den Weg legen würde, sollte ein interessierter Klub zahlungswillig sein. Bei Silva wäre "Dortmund nicht abgeneigt, wenn ein Angebot in Richtung 20 Millionen Euro reinflattert", auch bei Chukwuemeka würde eine ähnliche hohe Summe die BVB-Bosse wohl zufriedenstellen.

ChukwuemekaGetty Images

Wie viel Spielzeit könnten Fabio Silva und Carney Chukwuemeka beim BVB bekommen?

Zumindest in Sachen Spielzeit dürfte die kommende Saison für beide wohl ähnlich schwierig werden wie schon letztes Jahr. Im Angriff hat sich der BVB mit Konstantinos Karetsas und Giannis Konstantelias hochkarätig verstärkt und auch Guirassy steht, obwohl er zwischenzeitlich mit einem Abgang in Verbindung gebracht wurde, nach wie vor in Dortmund unter Vertrag.

In der Mittelfeldzentrale gelten derweil Nationalspieler Felix Nmecha und der in der Vorbereitung stark aufspielende Jude Bellingham zunächst als gesetzt, wobei mit Joey Veerman von der PSV Eindhoven ein zusätzlicher Spieler für diese Position verpflichtet wurde.

Fabio SilvaGetty Images

Wohin könnte es Fabio Silva ziehen?

Im Falle von Silva soll es sogar bereits erste konkrete Interessenten geben. Wie die Bild mit Bezug auf den spanischen TV-Sender 101TV aus Sevilla berichtet, sei eine Delegation von Real Betis Anfang der Woche nach Dortmund gereist, um einen Wechsel des portugiesischen Stürmers nach Spanien zu forcieren.

Demnach hätten die Klubverantwortlichen um Ramon Alarcon Rubiales und Alvaro Ladron den 24-Jährigen als "Transferziel Nummer eins" auserkoren. Allerdings würden sie ein Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption, die bei Erreichen bestimmter sportlicher Ziele zur Kaufpflicht wird, bevorzugen. Neben Real Betis soll auch Real Sociedad ein Auge auf den einmaligen portugiesischen Nationalspieler geworfen haben.

Intern soll Silva im Verlauf der Sommervorbereitung deutlich gemacht haben, sich der Konkurrenz beim BVB stellen und sich durchsetzen zu wollen. Sein Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2030. Sollte es Silva am Ende trotz allem wegziehen, müsste der BVB noch einmal auf dem Transfermarkt tätig werden.

Werbung

Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen