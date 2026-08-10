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Christian Guinin

Kaufoption in Höhe von 55 Millionen Euro: FC Liverpool schnappt sich Verteidiger des FC Barcelona

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R. Araujo
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Der FC Liverpool hat den Transfer von Innenverteidiger Ronald Araujo vom FC Barcelona perfekt gemacht.

Wie der Klub aus der englischen Premier League am Montagabend offiziell verkündete, wechselt der uruguayische Nationalspieler für die kommende Spielzeit auf Leihbasis zu den Reds.

"Ich kann es kaum erwarten, loszulegen. Ich bin sehr, sehr glücklich. Ich freue mich sehr, bei diesem traditionsreichen Verein zu sein", wird Araujo in der offiziellen Mitteilung des FC Liverpool zitiert. "Ich denke, es war der ideale Schritt für mich in dieser Phase meiner Karriere. Ich glaube, es war ein Schritt, den ich unbedingt gehen musste. Sobald ich von dem Interesse aus Liverpool hörte, ging alles wirklich sehr, sehr schnell."

Zuletzt hatte sich immer mehr angedeutet, dass der 27-jährige Verteidiger bei Barcelona keine Zukunft mehr hat. Dort hatte ihm in der vergangenen Saison Stück für Stück Youngster Pau Cubarsi den Rang als Stammkraft abgelaufen. Wettbewerbsübergreifend kam Araujo zwar noch immer auf 38 Einsätze, die meisten davon sammelte er jedoch als Einwechselspieler.

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Ronald Araujo? "Sein Spielstil ist nicht das, was ich bevorzuge"

Barca-Coach Hansi Flick nahm nach der 0:1-Niederlage im Testspiel gegen Udinese Calcio kein Blatt vor den Mund und stellte die Beweggründe für das Aus des Uruguayers klar. "Er ist ein großartiger Kerl und ein fantastischer Spieler. Aber sein Spielstil ist nicht das, was ich bevorzuge." Der deutsche Trainer gab offen zu, dass er für den robusten Zweikämpfer zuletzt kaum noch Verwendung in seinem taktischen System fand.

Bei Barca ist Araujos Vertrag noch bis zum 30. Juni 2031 datiert. Im Zuge des Leihgeschäfts soll sich Liverpool jedoch auch eine Kaufoption in Höhe von 55 Millionen Euro gesichert haben, die im nächsten Sommer gezogen werden kann.

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Beim FC Liverpool ist Araujo als Nachfolger des zu Real Madrid abgewanderten Ibrahima Konate eingeplant. Neben Kapitän Virgil van Dijk stehen LFC-Coach Andoni Iraola mit dem derzeit verletzten Joe Gomez und beiden Youngster Jeremy Jacquet und Giovanni Leoni nur begrenzte Optionen in der Defensivzentrale zur Verfügung.

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Häufig gestellte Fragen

Gegründet wurde der Liverpool Football Club im Jahr 1892.

Der Liverpool FC befindet sich im Besitz der US-amerikanischen Fenway Sports Group. Führende Figur der Eigentümergruppe ist der Unternehmer John W. Henry als Mehrheitseigner.

Die FSG übernahm den Traditionsklub im Jahr 2010 und hält darüber hinaus Beteiligungen an weiteren Sportteams, darunter die Boston Red Sox aus der Major League Baseball.

Das Stadion des Liverpool FC heißt Anfield und ist seit der Gründung die Heimspielstätte der Reds.

Das Anfield Stadium bietet Platz für 61.276 Zuschauer und verfügt ausschließlich über Sitzplätze.

Der Liverpool FC gehört mit 72 Titeln zu den erfolgreichsten Fußballklubs Englands und der Welt. International triumphierte der Verein sechsmal in der Champions League. Hinzu kommen vier UEFA-Supercups und eine FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.

Mit 20 englischen Meisterschaften teilt sich der Liverpool FC den Rekord als erfolgreichster Klub Englands mit Manchester United.

Ian Callaghan (1960-1978) ist mit 855 Pflichtspielen Rekordspieler beim FC Liverpool.

Ian Rush ist der Rekordtorschütze in der Geschichte der Reds und brachte es in seiner Karriere auf insgesamt 339 Pflichtspieltore für den Klub. 

Im Trikot des FC Liverpool standen im Laufe der Jahre zahlreiche Weltstars wie Steven Gerrard, Ian Rush, Robbie Fowler, Luis Suarez, Fernando Torres, Virgil van Dijk und Mohamed Salah.

Die Geschichte des Liverpool FC ist von zahlreichen herausragenden Trainern geprägt. An der Spitze steht Bob Paisley als erfolgreichster Trainer der Vereinsgeschichte (u.a. 6x englische Meisterschaft und 3x Champions League), während auch Joe Fagan, Rafael Benitez und Jürgen Klopp den Klub nachhaltig prägten.

Aufgrund seiner roten Vereinsfarben ist der FC Liverpool unter dem Spitznamen "The Reds" bekannt und wird im Alltag oft schlicht "LFC" genannt.

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