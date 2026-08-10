Kaufoption in Höhe von 55 Millionen Euro: FC Liverpool schnappt sich Verteidiger des FC Barcelona

Wie der Klub aus der englischen Premier League am Montagabend offiziell verkündete, wechselt der uruguayische Nationalspieler für die kommende Spielzeit auf Leihbasis zu den Reds.

"Ich kann es kaum erwarten, loszulegen. Ich bin sehr, sehr glücklich. Ich freue mich sehr, bei diesem traditionsreichen Verein zu sein", wird Araujo in der offiziellen Mitteilung des FC Liverpool zitiert. "Ich denke, es war der ideale Schritt für mich in dieser Phase meiner Karriere. Ich glaube, es war ein Schritt, den ich unbedingt gehen musste. Sobald ich von dem Interesse aus Liverpool hörte, ging alles wirklich sehr, sehr schnell."

Zuletzt hatte sich immer mehr angedeutet, dass der 27-jährige Verteidiger bei Barcelona keine Zukunft mehr hat. Dort hatte ihm in der vergangenen Saison Stück für Stück Youngster Pau Cubarsi den Rang als Stammkraft abgelaufen. Wettbewerbsübergreifend kam Araujo zwar noch immer auf 38 Einsätze, die meisten davon sammelte er jedoch als Einwechselspieler.

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Ronald Araujo? "Sein Spielstil ist nicht das, was ich bevorzuge"

Barca-Coach Hansi Flick nahm nach der 0:1-Niederlage im Testspiel gegen Udinese Calcio kein Blatt vor den Mund und stellte die Beweggründe für das Aus des Uruguayers klar. "Er ist ein großartiger Kerl und ein fantastischer Spieler. Aber sein Spielstil ist nicht das, was ich bevorzuge." Der deutsche Trainer gab offen zu, dass er für den robusten Zweikämpfer zuletzt kaum noch Verwendung in seinem taktischen System fand.

Bei Barca ist Araujos Vertrag noch bis zum 30. Juni 2031 datiert. Im Zuge des Leihgeschäfts soll sich Liverpool jedoch auch eine Kaufoption in Höhe von 55 Millionen Euro gesichert haben, die im nächsten Sommer gezogen werden kann.

Beim FC Liverpool ist Araujo als Nachfolger des zu Real Madrid abgewanderten Ibrahima Konate eingeplant. Neben Kapitän Virgil van Dijk stehen LFC-Coach Andoni Iraola mit dem derzeit verletzten Joe Gomez und beiden Youngster Jeremy Jacquet und Giovanni Leoni nur begrenzte Optionen in der Defensivzentrale zur Verfügung.