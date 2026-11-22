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Kasımpaşa vs. Alanyaspor: Anstoßzeit

Süper Lig - Spielwoche 12 22. Nov. 2026 - 08:00 Recep Tayyip Erdogan Stadi

Kasımpaşa empfängt Alanyaspor in der Süper Lig im Recep Tayyip Erdogan Stadi in Istanbul.

Der Gastgeber geht mit Rückenwind in die Partie: Zuletzt gewann Kasımpaşa mit 2:0 bei Gaziantep FK und blieb damit im fünften Pflichtspiel in Folge ungeschlagen.

Alanyaspor sucht dagegen in der Liga nach einer Antwort auf vier Niederlagen am Stück. Beim jüngsten 0:2 gegen Trabzonspor blieb die Mannschaft erneut ohne Treffer.

Für Kasımpaşa spricht auch die jüngste Bilanz gegen diesen Gegner. Die Mannschaft von Alfred Schreuder gewann alle fünf aufgeführten direkten Duelle.

Alanyaspor reist als Tabellen-14. zum Sechsten und trifft damit auf einen Gegner aus der oberen Tabellenhälfte. Die Angaben zu Form und Tabelle stammen aus den Spieldaten.

Hier gibt es die Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

Themen der Woche: Was war bei Kasımpaşa und Alanyaspor los?

Kasımpaşa blieb in den vergangenen fünf Pflichtspielen ungeschlagen und holte vier Siege sowie ein Unentschieden. Auf das 2:2 gegen Beşiktaş folgte zuletzt ein 2:0 bei Gaziantep FK; insgesamt erzielte das Team zwölf Tore und kassierte vier. Alanyaspor verbuchte im selben Zeitraum einen Sieg und vier Niederlagen, zuletzt ein 0:2 gegen Trabzonspor. Beim 0:5 gegen Gençlerbirliği blieb der Klub ebenfalls ohne Treffer. Über die fünf Partien hinweg stehen für Alanyaspor fünf eigene Tore und 13 Gegentore zu Buche.

Kasımpaşa vs. Alanyaspor: Aufstellungen

Kasımpaşa vs. Alanyaspor: Form

Kasımpaşa vs. Alanyaspor: Bilanz direkte Duelle

Kasımpaşa vs. Alanyaspor: Die Tabellen