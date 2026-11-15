So seht Ihr Kasachstan gegen die Slowakei mit einem VPN

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. Schaltet das VPN ein und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern. Besucht den offiziellen Rechteinhaber. Ruft die Website auf oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.

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Spielvorschau

UEFA Nations League C - Spielwoche 6 16. Nov. 2026 - 10:00 Astana Arena

Kasachstan empfängt die Slowakei in der Astana Arena zu einem Spiel der Gruppe 3 in Liga C der UEFA Nations League, das erheblichen Einfluss auf die Abschlusstabelle haben könnte.

Die kasachische Mannschaft von John van't Schip steht nach einem schwierigen Wettbewerb vor dieser Partie unter Druck. Sie hat drei ihrer letzten fünf Spiele verloren und liegt auf Platz vier der Gruppe. Um den letzten Platz zu vermeiden, muss sie sich deutlich steigern.

Die Slowakei reist als Tabellenführer nach Astana. Vladimir Weiss hat eine Mannschaft aufgebaut, die in Gruppe 3 herausragt. Mit einem guten Ergebnis in Kasachstan will sie ihre Spitzenposition festigen.

Die beiden Mannschaften trafen in dieser Nations-League-Saison bereits aufeinander. Im September gewann die Slowakei in Bratislava mit 2:1. Kasachstan will das Ergebnis zu Hause umkehren, doch die jüngste Form macht wenig Mut.

Das letzte Spiel der Slowakei endete mit einem 2:2 gegen die Färöer. Dieses Ergebnis hat ihren bisherigen Auftritten womöglich etwas Glanz genommen, doch ihre Führung an der Tabellenspitze bleibt bestehen. Sie ist weiterhin die Mannschaft, die es in dieser Gruppe zu schlagen gilt.

Alles, was Ihr zur Live-Übertragung dieses Spiels wissen müsst, erfahrt Ihr im Folgenden.

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