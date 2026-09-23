Am 31. August gab Lionel Messi in einem hochemotionalen Statement das Ende seiner Nationalmannschaftskarriere bekannt. Das WM-Finale am 19. Juli, das der Superstar von Inter Miami und die Argentinier gegen Spanien mit 0:1 nach Verlängerung verloren, war damit das letzte Pflichtspiel in der ruhmreichen Länderspielkarriere des womöglich besten Fußballers aller Zeiten.

Für die Testspiele Argentiniens Ende September und Anfang Oktober wurde Messi von Nationaltrainer Lionel Scaloni überraschenderweise dann allerdings noch einmal berufen. Der 39-Jährige wird also doch noch mindestens ein weiteres Mal für sein Land auflaufen - und GOAL hat hier alle wichtigen Informationen zu Messis Abschied.

Karriereende von Lionel Messi: Wann spielt der Superstar das letzte Mal für Argentinien und wer ist der Gegner?

Über 200 Länderspiele hat Messi bereits bestritten. Sein letztes wird er am 6. Oktober 2026 in Buenos Aires absolvieren. In der argentinischen Hauptstadt soll La Pulga "den Abschied bekommen, den er wirklich verdient, hier in Argentinien", ließ Verbandsboss Claudio Tapia in einem Video auf X verlauten.

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Im El Monumental, der Heimstätte von Traditionsklub River Plate, soll Messi einen würdigen Abschied von der Nationalmannschaft erhalten, die er unter anderem 2022 zum WM-Titel geführt hatte. Argentinien trifft dann in einem Testspiel auf Benin, die Afrikaner werden damit Messis letzter Gegner im Trikot seiner Landesauswahl sein.

In den beiden Testspielen zuvor trifft Argentinien übrigens ebenfalls vor heimischer Kulisse auf Bolivien (30. September) und Burkina Faso (3. Oktober).

Karriereende von Lionel Messi: Wann spielt der Superstar das letzte Mal für Argentinien und wer ist der Gegner? Übertragung von Messis Abschiedsspiel im TV und Livestream

Ob das letzte Länderspiel von Lionel Messi in Deutschland live übertragen wird, ist noch offen. Bei Redaktionsschluss hatte sich noch keiner der gängigen Sender wie DAZN oder Sportdigital Übertragungsrechte am Testspiel zwischen Argentinien und Benin am 6. Oktober gesichert.

Möglich ist aber, dass sich daran noch etwas ändert und doch noch ein Sender das offizielle Abschiedsspiel Messis in Deutschland live im TV oder Stream anbietet.

Karriereende von Lionel Messi: Wann spielt der Superstar das letzte Mal für Argentinien und wer ist der Gegner? Wichtigste Informationen