Möchten Sie mit höherer Sicherheit auf Ihren gewohnten Streaming-Dienst zugreifen, oder aus einem anderen Teil der Welt, in dem Sie möglicherweise auf Geo-Blockaden stoßen? Hier ist ein Virtual Private Network (VPN) äußerst praktisch.

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Holen Sie sich ein zuverlässiges VPN. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät (PC, Handy, Tablet) herunter.

Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät (PC, Handy, Tablet) herunter. Wählen Sie den Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Verbinden Sie sich mit dem Server. Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Besuchen Sie den offiziellen Sender. Gehen Sie auf die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.

Gehen Sie auf die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt. Melden Sie sich an & finden Sie den Stream. Erstellen Sie ein Konto oder loggen Sie sich bei Ihrem offiziellen Sender ein, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Karlsruher SC vs. Osnabrück: Anstoßzeit

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 12 22. Nov. 2026 - 07:30 BBBank Wildpark

Im BBBank Wildpark empfängt der Karlsruher SC den VfL Osnabrück zum Duell in der 2. Bundesliga. Beide Mannschaften befinden sich im unteren Tabellendrittel und brauchen dringend Punkte.

Der KSC zeigte zuletzt gemischte Leistungen. Auf den überzeugenden 4:0-Sieg gegen Darmstadt folgte ein 6:1-Debakel gegen Magdeburg – ein Rückschlag, von dem sich die Mannschaft von Trainer Maximilian Senft nur schwer erholen konnte.

Osnabrück reist mit wenig Schwung nach Karlsruhe. Timo Schultz' Team verlor vier der letzten fünf Pflichtspiele und steckt tief im Abstiegskampf. Der einzige Lichtblick war ein 3:0-Erfolg gegen Greuther Fürth.

Das Duell zweier Teams aus dem Tabellenkeller verspricht einen kampfbetonten Nachmittag. Für beide Seiten geht es um mehr als drei Punkte – es geht um Stabilität und Selbstvertrauen.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Infos gibt es hier.

Themen der Woche: Was war bei Karlsruher SC und Osnabrück los?

Der Karlsruher SC kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, keinem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt unterlag der KSC dem VfL Bochum mit 2:3. Besonders ins Auge fällt das 6:1 gegen Magdeburg, das die Defensive erheblich belastete. In den fünf Spielen erzielte Karlsruhe neun Tore, kassierte aber zwölf.

Osnabrück weist aus den vergangenen fünf Ligaspielen eine Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen auf. Das jüngste Spiel endete mit einer 0:1-Niederlage gegen Kaiserslautern. Der 3:0-Erfolg gegen Greuther Fürth bleibt die positive Ausnahme. Osnabrück traf in diesem Zeitraum insgesamt fünfmal und kassierte fünf Gegentore.

Karlsruher SC vs. Osnabrück: Aufstellungen

Karlsruher SC vs. Osnabrück: Form

Karlsruher SC vs. Osnabrück: Bilanz direkte Duelle

Karlsruher SC vs. Osnabrück: Die Tabellen