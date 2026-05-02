Karlsruher SC vs. Darmstadt 98 heute live bei Sky oder kostenlos im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt die 2. Bundesliga am Sonntag im TV und Livestream?

Im BBBank Wildpark empfängt Karlsruher SC den Tabellenfünften Darmstadt in der 2. Bundesliga. Für beide Mannschaften geht es in der Schlussphase der Saison noch um wichtige Punkte.

Der KSC steckt in einer schwierigen Phase. Aus den letzten fünf Ligaspielen holte die Mannschaft nur sechs Punkte, und die beiden jüngsten Niederlagen gegen Hannover und Elversberg haben den Rhythmus deutlich gestört.

Darmstadt reist mit gemischten Gefühlen nach Karlsruhe. Das 3:3 gegen Elversberg am letzten Spieltag war ein Punkt, der sich nach einer Niederlage anfühlte – zuvor hatte die Mannschaft drei Ligaspiele in Folge verloren.

Für den KSC ist ein Heimsieg Pflicht, um Abstand zur unteren Tabellenhälfte zu wahren. Darmstadt dagegen wird versuchen, die eigene gute Ausgangsposition im oberen Tabellendrittel zu festigen.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Informationen rund um Anstoßzeit und Übertragung – das erfahrt ihr hier.

Das Spiel zwischen Karlsruher SC und Darmstadt beginnt um 03.05.2026, 13:30.

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Anstoßzeit Karlsruher SC gegen Darmstadt

Karlsruher SC vs. Darmstadt: Aufstellungen

Zu Karlsruher SC liegen derzeit keine bestätigten Informationen zu Verletzungen, Sperren oder einem voraussichtlichen Kader vor. Sobald offizielle Angaben verfügbar sind, wird dieser Abschnitt aktualisiert.

Auch bei Darmstadt gibt es aktuell keine gesicherten Meldungen zu Ausfällen oder Kadernominierungen. Weitere Details werden näher am Anstoß ergänzt.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Karlsruher SC kommt mit einer wechselhaften Bilanz in diese Partie. Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte die Mannschaft zwei Siege und kassierte drei Niederlagen. Der deutlichste Ausrutscher war das 0:3 gegen Elversberg, während ein 4:1 gegen Arminia Bielefeld als Lichtblick in dieser Phase heraussticht. Insgesamt erzielte der KSC in diesen fünf Spielen zehn Tore, ließ aber auch sechs zu – eine Bilanz, die Stärken im Angriff, aber Instabilität in der Defensive zeigt.

Darmstadt präsentiert sich in ähnlich schwankender Form. Drei Niederlagen in Serie wurden zuletzt durch ein 3:3 gegen Elversberg unterbrochen, das jedoch keine Trendwende einläutete. In den fünf betrachteten Spielen erzielte Darmstadt zehn Tore, kassierte aber ebenfalls zehn – eine Offensive mit Potenzial, eine Abwehr mit klaren Schwachstellen. Zuletzt fehlte der Mannschaft die Konstanz, um Spiele zu kontrollieren.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen fand im Dezember 2025 statt: Darmstadt gewann daheim mit 3:2 gegen den KSC. In der Saison davor setzte sich Darmstadt ebenfalls zu Hause mit 3:0 durch, während das Hinrundenduell der Saison 2024/25 im BBBank Wildpark mit 3:3 endete. Über die letzten fünf Begegnungen in der 2. Bundesliga hat Darmstadt die Oberhand behalten – der KSC wartet noch auf einen Pflichtspielsieg in dieser Serie.





Karlsruher SC vs. Darmstadt: Die Tabellen

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