Karlsruher SC (KSC) vs. VfL Bochum: TV, LIVE-STREAM und Co. – alles zur Übertragung der 2. Bundesliga

Der Karlsruher SC kämpft um den Klassenerhalt und empfängt zu Hause den VfL Bochum. Goal verrät Euch alles zur TV-Übertragung und zum LIVE-STREAM.

Die 2. schreibt den 27. Spieltag und der trifft auf den . Gespielt wird am Sonntag, dem 24. Mai, im Wildparkstadion ab 13.30 Uhr.

Für Karlsruhe läuft es diese Saison nicht besonders erfolgreich. Letztes Jahr ist man noch als Tabellenzweiter souverän aufgestiegen, doch diese Saison steht der KSC kurz davor, wieder in die abzusteigen. Mit 27 Punkten steht die Mannschaft von Interimstrainer Christian Eichner auf dem vorletzten Platz. Die Gelbfüßler, wie der KSC auch genannt wird, hat aber noch alle Chancen auf den Klassenerhalt. Die Tabelle ist eng gepackt und viele Teams trennen nur einige wenige Punkte – so sind es bis Platz neun nur sechs Zähler, die fehlen würden. Mit einem Dreier wäre Karlsruhe also enorm geholfen.

Auf der anderen Seite steht Bochum auf Rang zwölf mit 31 Punkten. Auch das ist noch lange nicht der sichere Klassenerhalt. In der Liga ist der VfL seit fünf Spielen ungeschlagen, zuletzt gab es einen 3:0-Sieg gegen Heidenheim.

Mehr Teams

Beide Mannschaften haben es schwer, sich gegenseitig Punkte abzunehmen. Von insgesamt 19 Begegnungen in der zweiten Liga gab es geschlagene elf Unentschieden, außerdem konnte jedes Team jeweils vier Siege für sich verbuchen.

Alle Informationen, wann und wie Ihr das Match zwischen dem Karlsruher SC und VfL Bochum heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt, gibt es in diesem Artikel.

Karlsruher SC (KSC) vs. VfL Bochum heute live: Die Daten zum Spiel in der

Duell Karlsruher SC vs. VfL Bochum Datum Sonntag, 24. Mai Spieltag 27. Spieltag Uhrzeit 13.30 Uhr Ort Wildparkstadion, Karlsruhe

Karlsruher SC (KSC) vs. VfL Bochum: Wo läuft das Spiel heute live im TV?

Obwohl das Hygienekonzept der DFL keine Zuschauer in den Stadien vorsieht, werden die Spiele wie gewohnt live übertragen. Wie Ihr das Spiel zu Euch nach Hause holen könnt, erfahrt Ihr hier.

Karlsruher SC vs. VfL Bochum: Läuft das Spiel im Free-TV?

Die beste Nachricht für alle Fußballfans zuerst: Sky zeigt die Konferenz am Sonntag für den 27. Spieltag kostenlos im Free-TV. Das bedeutet, dass Ihr das Spiel Karlsruher SC vs. VfL Bochum und die anderen Partien am Sonntag auf Sky Sport News (HD) oder online als Stream sehen könnt. Ab 13.30 Uhr seht Ihr dann alle drei parallell laufenden Spiele in der Konferenzschaltung.

Wenn Ihr nur das Spiel Karlsruher SC vs. VfL Bochum in voller Länge und ohne Unterbrechungen sehen möchtet, dann müsst Ihr eine andere Option wählen. Goal klärt Euch auf.

Karlsruher SC (KSC) vs. VfL Bochum: Das ganze Spiel live sehen

Für alle, die das Spiel in ganzer Länge sehen möchten, bietet Sky eine weitere Option. Sky überträgt das Duell im Pay-TV auf Sky Sport Bundesliga 5. Hier seht Ihr dann das Einzelspiel in all seiner Pracht. Bereits 30 Minuten vorher beginnen die Vorberichte zur Partie, früh einschalten lohnt sich also. Beginn der Partie ist dann um 13.30 Uhr.

Hier das Wichtigste zur Übertragung auf Sky für Euch:

Vorberichte: ab 13 Uhr

ab 13 Uhr Anpfiff: 13:30 Uhr

13:30 Uhr Sender: Sky Sport Bundesliga 5 (HD)

Karlsruher SC (KSC) vs. VfL Bochum: Die 2. Bundesliga heute (kostenlos) im LIVE-STREAM sehen

Der @VfLBochum1848eV konnte keines der letzten sieben Zweitligaspiele gegen den KSC gewinnen (sechs Remis, eine Niederlage). Nur gegen St. Pauli (elf Partien, ebenfalls laufende Serie) hatte der VfL im Unterhaus jemals eine längere Sieglos-Serie.#KSCmeineHeimat #KSCBOC pic.twitter.com/SbdOeVDhr7 — Karlsruher SC (@KarlsruherSC) May 23, 2020

Neben dem regulären TV-Programm von Sky besteht die Möglichkeit, Karlsruhe gegen Bochum auch im LIVE-STREAM zu sehen. Hier stehen Euch zwei Varianten zur Verfügung.

So seht Ihr Karlsruher SC vs. VfL Bochum in der Sky Go App

Eine Möglichkeit, das Spiel im LIVE-STREAM zu sehen, ist der Weg über die Sky Go App. Sky Go ist ein Streamingportal von Sky und läuft auf Smartphones, Tablets oder Laptops. Solltet Ihr das passende Paket bei Sky besitzen, könnt Ihr Euch einfach mit Eurer Sky Kundennummer und Sky PIN anmelden. Anschließend seht Ihr hier das Spiel genauso wie im TV. Los geht es hier also auch um 13 Uhr mit den Vorberichten.

Sky Ticket zeigt / überträgt KSC gegen Bochum im LIVE-STREAM

Sollte Euch bisher noch keine der Varianten überzeugt haben, ist vielleicht das Sky Ticket etwas für Euch. Auch hier könnt Ihr das Spiel live sehen, müsst jedoch kein langfristiges Abonnement bei Sky abgeschlossen haben. Ihr könnt das Sky Sport Ticket erwerben und 30 Tage nutzen. Anschließend könnt Ihr es kündigen oder weiterlaufen lassen. Zurzeit gibt es das End of Season Ticket, welches zwei Monate Supersport für 39,99 Euro beinhaltet als Aktionsangebot. Hier gibt es mehr Infos zum Sky Ticket.

Karlsruher SC vs. VfL Bochum: Die Highlights auf DAZN

Wer an Sport denkt, denkt meistens auch an DAZN. Der Streamingspezialist bietet ein unangefochten großes Sportprogramm. Auch die Bundesliga ist vertreten. Neben 40 Live-Spielen pro Saison könnt Ihr auf DAZN auch zu jedem Spiel die Highlights sehen. Diese sind bereits 40 Minuten nach Abpfiff verfügbar.

Um Zugriff auf die Inhalte auf DAZN zu erhalten, benötigt Ihr ein Abonnement. Das kostet entweder 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro im Jahresrhythmus.

Für all diejenigen, die noch keinen DAZN-Account besitzen, bietet der Streaminganbieter einen kostenlosen Monat, um das Programm kennenzulernen.

Hier gelangt Ihr zum kostenlosen Monat auf DAZN!

Karlsruher SC (KSC) vs. VfL Bochum: Die 2. Bundesliga im LIVE-TICKER verfolgen

Alle wichtigen Szenen sehen, keine Tore verpassen und das alles for free! Goal bietet Euch das alles mit dem LIVE-Ticker zur Partie Karlsruher SC vs. VfL Bochum. So seid Ihr stets gut informiert und auf dem aktuellsten Stand. Als zusätzlichen Mehrwert stellt Goal im LIVE-TICKER ausführliche Analysen und Statistiken für Euch bereit.

Hier geht’s zum Live-Ticker zu Karlsruher SC vs. VfL Bochum

Karlsruher SC vs. VfL Bochum live im TV und im LIVE-STREAM: Die Übertragung der 2. Bundesliga im Überblick