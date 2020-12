Karlsruher SC gegen HSV (Hamburger SV) heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen: Alle Infos zur Übertragung der 2. Bundesliga

In der 2. Liga muss der Hamburger SV zum Abschluss des Kalenderjahres zum Karlsruher SC. Aber welcher Sender zeigt das Duell im TV und im LIVE-STREAM?

Der möchte sich am Montag ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk machen und sich mit drei Punkten in die Winterpause verabschieden. Doch auch der ist angesichts einer Platzierung im Tabellenkeller auf einen Sieg angewiesen. Anstoß ist um 20.30 Uhr im Wildparkstadion.

Gegen den feierten die Gäste unter der Woche ein ungefährdetes 4:0 (1:0). Die Hausherren mussten dagegen eine 1:4-Niederlage bei einstecken. Die Tabellenkonstellation spricht für eine klare Angelegenheit - aber Karlsruhe wird sich wohl nicht ohne Weiteres ergeben.

Ihr möchtet wissen, bei welchem Sender das Aufeinandertreffen zwischen dem Karlsruher SC und dem Hamburger SV übertragen wird? Dann seid Ihr hier genau richtig. In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung der 2. im TV und LIVE-STREAM.

Karlsruher SC gegen HSV (Hamburger SV) live sehen: Die Begegnung in der Übersicht

Begegnung Karlsruher SC gegen HSV (Hamburger SV) Datum Montag, 21. Dezember | 20.30 Uhr Ort Wildparkstadion, Karlsruhe

Quelle: imago images / Carmele

Karlsruher SC gegen HSV (Hamburger SV): Wird die heute live im TV übertragen?

Es gibt gute Nachrichten für alle, die sich auf einen spannenden Fußball-Abend gefreut haben: Sky hat sich in dieser Saison die Übertragungsrechte an der 2. Bundesliga gesichert und wird auch die Begegnung zwischen dem Karlsruher SC und dem Hamburger SV zeigen.

Sky zeigt / überträgt Karlsruher SC gegen HSV (Hamburger SV) im Pay-TV

Bereits um 20 Uhr beginnt der Pay-TV-Sender mit der Übertragung aus dem Wildparkstadion. Kommentator Stefan Hempel versorgt Euch mit allen wichtigen Informationen zum Aufeinandertreffen und wird Euch anschließend am Mikrofon durch die kompletten 90 Minuten führen.

Stellt sich die Frage, auf welchen Kanälen die Begegnung übertragen wird: Um Karlsruhe gegen Hamburg live und in voller Länge erleben zu können, solltet Ihr entweder Sky Sport Bundesliga 1 HD oder Sky Sport Bundesliga UHD einschalten.

Empfangen könnt Ihr die beiden Sender allerdings nur, wenn Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement abgeschlossen habt. Das Bundesliga-Paket, das Ihr für die 2. Bundesliga benötigt, kostet 25 Euro monatlich. Bucht Ihr auch das Sport-Paket, zahlt Ihr insgesamt 30 Euro im Monat.

Karlsruher SC gegen HSV (Hamburger SV): Die 2. Bundesliga heute im LIVE-STREAM sehen - geht das?

Parallel wird das Aufeinandertreffen zwischen dem Karlsruher SC und dem Hamburger SV auch im LIVE-STREAM übertragen. Dafür hat Sky mit Sky Go und Sky Ticket zwei hauseigene Streamingdienste im Angebot, die sich nur in ihrem Preis unterscheiden.

Sky Go zeigt / überträgt Karlsruher SC gegen HSV (Hamburger SV) im LIVE-STREAM

Sky Go richtet sich in erster Linie an bestehende Sky-Kunden. Bei Abschluss Eures Vertrages habt Ihr Eure Kundennummer und eine persönliche Login-PIN bekommen. Wenn Ihr Euch mit diesen Anmeldedaten einloggt, könnt Ihr den Streamingdienst rund um die Uhr kostenlos nutzen.

Die 2. Bundesliga im LIVE-STREAM bei Sky Ticket sehen

Solltet Ihr bislang kein Sky-Kunde sein, müsst Ihr deshalb aber nicht auf eine Übertragung verzichten. Sky Ticket ist in seinen Inhalten mit Sky Go identisch, lässt sich jedoch monatlich kündigen, und ist somit die passende Lösung, falls Ihr Euch nicht langfristig binden möchtet.

Um alle Spiele der 2. Bundesliga in voller Länge schauen zu können, braucht Ihr das Supersport-Ticket von Sky. Dieses kostet bei Abschluss eines Monatsabos 29,99 Euro, im Jahresabo zahlt Ihr in den ersten zwölf Monaten nur 19,99 Euro. Hier findet Ihr alle Details.

Quelle: Getty Images

Karlsruher SC gegen HSV (Hamburger SV): Die 2. Bundesliga im LIVE-TICKER von Goal verfolgen

Wenn Ihr eine kostenlose Möglichkeit sucht, um über die Ereignisse in der 2. Bundesliga auf dem Laufenden zu bleiben, sei Euch der LIVE-TICKER von Goal ans Herz gelegt. Auch die Begegnung zwischen dem Karlsruher SC und dem Hamburger SV werden wir am Montag begleiten.

Eine halbe Stunde vor dem Anstoß beginnen wir mit den Vorberichten. Damit Ihr auch garantiert keine wichtige Information verpasst, solltet Ihr Euch deshalb bereits einige Minuten früher reinklicken. Anschließend liefern wir Euch schnelle, detaillierte Beschreibungen aller entscheidenden Szenen.

Karlsruher SC gegen HSV (Hamburger SV): Die Highlights der 2. Bundesliga auf DAZN erleben

Mit DAZN hat in den letzten Jahren ein zweiter TV-Anbieter den deutschen Markt erschlossen, der die Highlights der 2. Bundesliga ebenfalls im Programm hat. Gegen 23 Uhr steht Euch am Montag eine Zusammenfassung von Karlsruhe gegen Hamburg auf der Plattform zur Verfügung.

Mit dem Probemonat von DAZN könnt Ihr den Streamingdienst sogar vier Wochen testen - und die besten Szenen des deutschen Unterhauses somit kostenlos erleben. Anschließend steht Euch offen, ob Ihr das Abonnement für 11,99 Euro monatlich verlängern oder Eure Mitgliedschaft kündigen möchtet.

Ihr fragt Euch, ob es sich lohnt, DAZN zu abonnieren? Neben den Highlights der 2. Bundesliga zeigt DAZN auch die Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga sowie die und . Zudem sind die , und die bereits seit Jahren beim Streamingdienst zu sehen.

Karlsruher SC gegen HSV (Hamburger SV): Die Aufstellungen in der 2. Bundesliga

Sobald die Aufstellungen beider Mannschaften bekanntgegeben wurden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird am Montag gegen 19.30 Uhr der Fall sein!

Karlsruher SC gegen HSV (Hamburger SV) live sehen: Die Übertragung auf einen Blick