Karlsruher SC gegen SV Darmstadt 98 heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 2. Bundesliga übertragen

Karlsruhe empfängt Darmstadt am 6. Spieltag der 2. Liga. Goal erklärt Euch, wo Ihr das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM zu sehen bekommt.

Der trifft auf den SV . Die Partie wird um 13.30 Uhr im Wildparkstadion angepfiffen.

Beide Teams haben einen eher mittelmäßigen Saisonstart hingelegt. Der Gastgeber belegt derzeit den 15. Platz und hat vier Punkte auf dem Konto. Die Lilien stehen mit sechs Punkten auf dem 11. Rang.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Karlsruher SC gegen Darmstadt 98 heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Karlsruher SC gegen Darmstadt 98 heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb : 2. (6. Spieltag)

: 2. (6. Spieltag) Datum : 1. November 2020

: 1. November 2020 Uhrzeit : 13.30 Uhr

: 13.30 Uhr Ort : Wildparkstadion

: Wildparkstadion Zuschauer: Keine

Alle Fans der 2. Liga dürfen sich freuen, denn es wird jedes Spiel Eures Lieblingsvereins live im TV und LIVE-STREAM übertragen. Die schlechte Nachricht daran ist, dass es die 2. Liga ausschließlich im Pay-TV zu sehen gibt, da Sky die Übertragungsrechte besitzt.

Karlsruher SC gegen Darmstadt 98 heute live im TV

Sky geht bereits ab 13 Uhr auf Sendung und zeigt KSC gegen D98 live über die vollen 90 Minuten auf Sky Sport Bundesliga 4. Alternativ könnt Ihr auch die Konferenz anschalten, dort laufen auch unter anderem die Partien zwischen Fürth und Hannover und Würzburg gegen Bochum. Die Konferenz wird auf Sky Sport Bundesliga 2 zu sehen sein. Um Sky empfangen zu können, müsst Ihr den Bezahlsender abonniert haben und einen Sky-Receiver besitzen. Wie viel Sky kostet, erfahrt Ihr hier.

Karlsruher SC gegen Darmstadt 98 heute live im LIVE-STREAM

Falls Ihr unterwegs seid oder keinen Sky-Receiver besitzt, könnt Ihr die Partie auch im LIVE-STREAM verfolgen. Hier könnt Ihr zwischen drei verschiedenen Möglichkeiten auswählen: Sky Go, Sky Ticket und Onefootball. Alle Apps gibt es als kostenlosen Download im jeweiligen Store. Der Inhalt des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung.

Karlsruher SC gegen Darmstadt 98 heute live im LIVE-STREAM: Sky Go

Sky Go ist in jedem Abo-Paket von Sky enthalten, als Kunde habt Ihr darauf also automatisch Zugriff. Nach dem Herunterladen müsst Ihr Euch nur noch einloggen – und schon kann es losgehen!

Karlsruher SC gegen Darmstadt 98 heute live im LIVE-STREAM: Sky Ticket

Sky Ticket ist für die Zuschauer gedacht, die kein Sky haben, das Spiel aber unbedingt sehen möchten. Im Ticket sind verschiedene Angebote enthalten, mit welchen Ihr das Programm erweitern könnt. Alle weiteren Infos dazu gibt’s hier.

Karlsruher SC gegen Darmstadt 98 heute live im LIVE-STREAM: Onefootball

Die Onefootball-App hat eine Kooperation mit Sky, durch welche sie Einzelspiele der 2. Liga für 3,99 Euro übertragen darf. Hier gibt’s den Link zu Onefootball.

Karlsruher SC gegen Darmstadt 98 heute live im LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Die Aufstellung des Karlsruher SC:

Gersbeck - Thiede, Bormuth, Kobald, Heise - Fröde - Goller, Choi, Gondorf, Wanitzek - Hofmann

Die Aufstellung von Darmstadt 98:

Schuhen - Bader, Mai, Rapp, Holland - Mehlem, Palsson, Kempe - Skarke, Dursun, Honsak

Die #Lilien-Aufstellung für #KSCSVD ist DA!



Im Vergleich zu letzter Woche gibt es 3️⃣ Änderungen in der Startelf: Für Seydel, Herrmann und Berko starten Honsak, Bader und Skarke #sv98 pic.twitter.com/lEGH6adxIj — SV Darmstadt 98 (@sv98) November 1, 2020

Karlsruher SC gegen Darmstadt 98 heute live im LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Ihr wollt kein Geld für die TV-Übertragung oder den Stream ausgeben? Dann verfolgt das Spiel über den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal. Fast in Echtzeit berichtet der Ticker über die wichtigsten Szenen des Spiels – schaut mal rein!

Quelle: Imago Images / Poolfoto

Karlsruher SC gegen Darmstadt 98 heute live im LIVE-STREAM: Die Highlights

Falls Ihr das Spiel verpasst habt, könnt Ihr Euch nur 40 Minuten nach dem Abpfiff die Highlights der 2. Liga auf DAZN anschauen.

Auf DAZN gibt es aktuell viele Sportarten, die täglich live übertragen werden, wie zum Beispiel im Fußball die und , Bundesliga, , und . Außerdem sind noch die NFL, NBA, NHL, , MLB, UFC, Boxen, Darts, Motorsport und Tennis mit dabei. Nach dem Probemonat kostet das Portal 11,99 Euro im Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo. DAZN ist jederzeit kündbar.

Karlsruher SC gegen Darmstadt 98 heute live im LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Karlsruher SC bisher 25 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Darmstadt 98 15 Siege 4 6 Remis 6 53 Tore 21 10,9 Mio. Euro Marktwert 14,3 Mio. Euro Philipp Hofmann (1,5 Mio. Euro) wertvollster Spieler Lars Lukas Mai (1,8 Mio. Euro)

Karlsruher SC gegen Darmstadt 98 heute live im LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick