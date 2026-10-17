Barcelonas Superstar Lamine Yamal hat mit einem Wundertor im Ligaspiel bei Betis Sevilla für staunende Reaktionen gesorgt.

In der 10. Minute der Partie am Samstagabend kam Yamal rund 30 Meter vor dem Tor an den Ball. Seinen darauffolgenden Antritt konnte Gegenspieler Facundo Bernal zwar bis zum Strafraumeck zunächst noch mitgehen, dort ließ der Barca-Star ihn dann aber per herausragender Bewegung auf engstem Raum ins Leere laufen.

Den dadurch erarbeiteten Platz nutzte Yamal beinahe aus dem Stand für einen unglaublichen Abschluss. Der Linksschuss des 19-Jährigen landete nach wunderschöner Flugkurve zur Führung für Barcelona im Winkel des langen Eckes.

Wie fielen die Reaktionen auf das unglaubliche Tor von Lamine Yamal aus?

Stürmer Gabriel Jesus fasste sich voll staunender Anerkennung an den Kopf, auch der deutsche Nationalspieler Karim Adeyemi war sichtlich begeistert von Yamals Geniestreich. Trainer Hansi Flick feierte derweil an der Seitenlinie ekstatisch, während sich Yamal erst einmal lächelnd auf die Bande setzte.

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"Was ein Tor", schwärmte DAZN-Kommentator Nico Seepe und meinte nach kurzem Innehalten: "Wenn es nochmal ein Bewerbungsschreiben in Richtung Ballon d'Or gebraucht haben sollte: Hier ist eins." Yamal zählt neben den Bayern-Stars Michael Olise und Harry Kane sowie Barca-Mitspieler Rodri zu den Top-Favoriten auf den Gewinn des Ballons d'Or 2026, der am 26. Oktober verliehen wird.

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"Staunen und Fassungslosigkeit im La Cartuja (Betis' Stadion, d. Red.) ob dieses malerischen Kunststücks von Lamine Yamal", kommentierte Seepe weiter. "Perfekt reingeschlenzt", lobte derweil auch der ehemalige Bundesligastürmer und deutsche Ex-Nationalspieler Benny Lauth, der das Spiel bei DAZN als Experte begleitete.

Für Yamal, der im Sommer mit Spanien den WM-Titel bejubelt hatte, war es wettbewerbsübergreifend bereits das neunte Saisontor im elften Einsatz. Dazu hat der Offensivspieler auch schon neun Assists geliefert, präsentiert sich im Vorfeld der Ballon-d'Or-Verleihung seit Wochen in Topform.