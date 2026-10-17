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Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Karim Adeyemi staunt, Gabriel Jesus kann es gar nicht fassen! Lamine Yamal sorgt mit überragendem Tor für Begeisterung

La Liga
Real Betis - FC Barcelona
FC Barcelona
L. Yamal

Was für eine Aktion, was für ein Tor! Lamine Yamal schickt kurz vor der Vergabe des Ballons d'Or nochmal einen Reminder.

Barcelonas Superstar Lamine Yamal hat mit einem Wundertor im Ligaspiel bei Betis Sevilla für staunende Reaktionen gesorgt.

In der 10. Minute der Partie am Samstagabend kam Yamal rund 30 Meter vor dem Tor an den Ball. Seinen darauffolgenden Antritt konnte Gegenspieler Facundo Bernal zwar bis zum Strafraumeck zunächst noch mitgehen, dort ließ der Barca-Star ihn dann aber per herausragender Bewegung auf engstem Raum ins Leere laufen.

Den dadurch erarbeiteten Platz nutzte Yamal beinahe aus dem Stand für einen unglaublichen Abschluss. Der Linksschuss des 19-Jährigen landete nach wunderschöner Flugkurve zur Führung für Barcelona im Winkel des langen Eckes.

Wie fielen die Reaktionen auf das unglaubliche Tor von Lamine Yamal aus?

Stürmer Gabriel Jesus fasste sich voll staunender Anerkennung an den Kopf, auch der deutsche Nationalspieler Karim Adeyemi war sichtlich begeistert von Yamals Geniestreich. Trainer Hansi Flick feierte derweil an der Seitenlinie ekstatisch, während sich Yamal erst einmal lächelnd auf die Bande setzte.

"Was ein Tor", schwärmte DAZN-Kommentator Nico Seepe und meinte nach kurzem Innehalten: "Wenn es nochmal ein Bewerbungsschreiben in Richtung Ballon d'Or gebraucht haben sollte: Hier ist eins." Yamal zählt neben den Bayern-Stars Michael Olise und Harry Kane sowie Barca-Mitspieler Rodri zu den Top-Favoriten auf den Gewinn des Ballons d'Or 2026, der am 26. Oktober verliehen wird.

FBL-ESP-LIGA-BETIS-BARCELONAGetty Images

"Staunen und Fassungslosigkeit im La Cartuja (Betis' Stadion, d. Red.) ob dieses malerischen Kunststücks von Lamine Yamal", kommentierte Seepe weiter. "Perfekt reingeschlenzt", lobte derweil auch der ehemalige Bundesligastürmer und deutsche Ex-Nationalspieler Benny Lauth, der das Spiel bei DAZN als Experte begleitete.

Für Yamal, der im Sommer mit Spanien den WM-Titel bejubelt hatte, war es wettbewerbsübergreifend bereits das neunte Saisontor im elften Einsatz. Dazu hat der Offensivspieler auch schon neun Assists geliefert, präsentiert sich im Vorfeld der Ballon-d'Or-Verleihung seit Wochen in Topform.

Häufig gestellte Fragen

Lamine Yamal verdient sein Geld auf den Flügelpositionen, meist auf der rechten Seite. Dort begeistert er mit explosiven Antritten und starken Dribblings das Publikum.

Lamine Yamal kam am 13. Juli 2007 im katalanischen Esplugues de Llobregat zur Welt.

Lamine Yamal lief beim FC Barcelona bis zum Ende der Saison 2024/25 mit der Rückennummer 19 auf. Seit der Saison 2025/26 trägt er die prestigeträchtige Nummer 10.

Lamine Yamal ist 1,80 Meter groß.

Lamine Yamal bringt ein Körpergewicht von 72 Kilogramm auf die Waage.

Lamine Yamal trägt Schuhgröße 44.

Der starke Fuß von Lamine Yamal ist links.

Lamine Yamal spielte in seiner Kindheit für den CF La Torreta und den FC Barcelona.

Lamine Yamal hat das Klubinternat La Masia kürzlich hinter sich gelassen und lebt nun in einer eigenen Wohnung im Norden Barcelonas – nur wenige Gehminuten vom Trainingszentrum des FC Barcelona entfernt.

Lamine Yamal fährt oft einen Cupra Formentor, da der Automobilhersteller Cupra ein offizieller Partner seines Vereins FC Barcelona ist. Zudem wurde er im Rahmen von Werbe- und Testaktionen mit Modellen der Marke wie dem Cupra Raval gesehen.

Lamine Yamal ist Spanier mit marokkanischen und äquatorialguineischen Wurzeln und hat bislang noch nie für einen deutschen Verein gespielt. Deutsch spricht er demnach nicht.

Lamine Yamal hat keine Kinder.

Lamine Yamals aktuelle Freundin ist die spanische Influencerin Ines Garcia Santos.

Das geschätzte Vermögen von Lamine Yamal liegt zwischen 7 und 15 Millionen Euro. Beim FC Barcelona seinem derzeitigen Club, soll sein jährliches Bruttogehalt rund 26 Millionen Euro betragen.

In seiner jungen Karriere hat Lamine Yamal bereits acht Titel gewonnen: dreimal die spanische Meisterschaft, zweimal den spanischen Supercup sowie einmal den spanischen Pokal. Zudem wurde er 2024 mit der spanischen Nationalmannschaft Europameister und 2026 mit selbiger Weltmeister.

Lamine Yamal hat den Ballon d'Or bislang zwar noch nicht gewinnen können, doch seine Leistungen brachten ihm bereits Nominierungen ein. Zweimal Mal schaffte er es dabei, sich unter den zehn besten Spielern der Welt zu platzieren (Platz 2 im Jahr 2025).

Lamine Yamal wurde bisher noch nie mit dem Titel des FIFA-Weltfußballers ausgezeichnet.

Lamine Yamal trägt verschiedene Spitznamen, darunter "Ryan", der aus einer amüsanten Begegnung mit Touristen in Barcelona entstanden ist. Außerdem nennen ihn Fans und Kommentatoren "Lamine The Dream" – eine Anerkennung seiner herausragenden Fähigkeiten und seines vielversprechenden Talents. Obwohl diese Beinamen nicht offiziell sind, haben sie sich in den sozialen Netzwerken und unter Anhängern fest verankert.

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