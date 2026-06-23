Kap Verde gegen Saudi-Arabien – Vorschau auf die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Alles, was Sie wissen müssen

Weltmeisterschaft - WM Gruppe H Houston Stadium

Kap Verde trifft auf Saudi-Arabien. Anpfiff ist am 26. Juni 2026 um 20:00 Uhr EST.

Hintergrund des Spiels

Kap Verde schrieb weiter an seiner Turniergeschichte: Nach dem 0:0 gegen den Favoriten Spanien holte der Debütant ein 2:2 gegen Uruguay. Das sind zwei große Erfolge für die Inselnation mit rund 525.000 Einwohnern. Der 40-jährige Torhüter Vozinha hielt gegen Spanien sieben Schüsse, doch Uruguay traf bei zwei Versuchen zweimal.

Saudi-Arabien liegt derzeit auf dem letzten Platz der Gruppe. Der einzige Punkt stammt aus dem 1:1 gegen Uruguay, danach verlor die Mannschaft 0:4 gegen Spanien. Kap Verde weiß: Ein weiterer Punkt reicht für die K.o.-Runde, wenn Spanien im Parallelspiel Uruguay besiegt. Ein Sieg gegen Saudi-Arabien würde das Weiterkommen sichern, unabhängig vom anderen Ergebnis. Die Geschichte winkt einer Mannschaft, die Millionen Fans weltweit begeistert.

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Die Schlüsselspieler und der Trainer von Kap Verde

Stürmer Dailon Livramento traf in der Qualifikation viermal, darunter gegen Angola und Kamerun, und teilte sich damit den Titel des Gruppentorschützenkönigs. Kap Verde führt der frühere Kapitän Pedro Leitão Brito, den alle "Bubista" nennen. Seit 2020 an der Spitze setzt er auf eine disziplinierte Abwehr, wenn sein Team in Amerika für Überraschungen sorgen will. Der erfahrene Chaves-Torhüter Vozinha bewies am ersten Spieltag gegen Spanien sein Können, woraufhin die Zahl seiner Instagram-Follower innerhalb weniger Tage von 40.000 auf über 15 Millionen sprang.

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Die Schlüsselspieler und der Trainer Saudi-Arabiens

Kapitän Salem Al-Dawsari traf beim 2:1 gegen Argentinien 2022. Der zweimalige asiatische Spieler des Jahres bleibt auf links der Dreh- und Angelpunkt. Im Mittelfeld führt der 22-jährige Musab Al-Juwayr von Al Qadsiah die Fäden zusammen. Saud Abdulhamid, rechter Außenverteidiger bei Lens, ist der einzige Spieler im saudischen Kader, der seinen Verein außerhalb des Landes hat. Georgios Donis, ein griechischer Trainer, übernahm erst zwei Monate vor Turnierbeginn das Team und besitzt einen Vertrag bis Juli 2027.

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Voraussichtliche Startelf von Kap Verde

Vozinha; Moreira, Lopes, Borges, Cabral; Pina; Mendes, Arcanjo, Monteiro, Rodrigues; Benchimol.

Voraussichtliche Aufstellung Saudi-Arabiens

Al Owais; Abdulhamid, Al Amri, Lajami, Al Tambakti, Al-Harbi; Al-Juwayr, Alkhaibari, Al-Dawsari, Al-Dawsari; Al-Buraikan.

Der 26-köpfige Kader von Kap Verde

Torhüter: Vozinha (Chaves), Marcio Rosa (Montana), CJ dos Santos (San Diego).

Verteidiger: Stopira (Torreense), Roberto Lopes (Shamrock Rovers), Joao Paulo (FCSB), Diney (Al Bataeh), Logan Costa (Villarreal), Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Sidny Lopes Cabral (Benfica), Kelvin Pires (SJK).

Mittelfeld: Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Kevin Pina (Krasnodar), Deroy Duarte (Ludogorets), Telmo Arcanjo (Vitoria Guimaraes), Laros Duarte (Puskas Akademia), Yannick Semedo (Farense).

Stürmer: Ryan Mendes (Igdir), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Willy Semedo (Omonia), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Gilson Tavares (Akron Tolyatti), Dailon Livramento (Casa Pia), Helio Varela (Maccabi Tel Aviv), Nuno da Costa (Istanbul Basakşehir).

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Der 26-köpfige Kader Saudi-Arabiens

Torhüter: Mohammed Al Owais (Al Ula), Nawaf Al Aqidi (Al Nassr), Ahmed Al Kassar (Al Qadsiah).

Verteidiger: Abdulelah Al Amri (Al Nassr), Hassan Tambakti (Al Hilal), Jehad Thikri (Al Qadsiah), Ali Lajami (Al Hilal), Hassan Kadesh (Al Ittihad), Saud Abdulhamid (Lens, ausgeliehen von Roma), Mohammed Abu Al Shamat (Al Qadsiah), Ali Majrashi (Al Ahli), Moteb Al Harbi (Al Hilal), Nawaf Boushal (Al Nassr), Sultan Al-Ghannam (Al Nassr).

Mittelfeldspieler: Mohammed Kanno (Al Hilal), Abdullah Al Khaibari (Al Nassr), Ziyad Al Johani (Al Ahli), Nasser Al Dawsari (Al Hilal), Musab Al Juwayr (Al Qadsiah), Alaa Al Hajji (Neom), Salem Al Dawsari (Al Hilal), Khalid Al Ghannam (Al Ettifaq), Ayman Yahya (Al Nassr).

Stürmer: Firas Al Buraikan (Al Ahli), Saleh Al Shehri (Al Ittihad), Abdullah Al Hamdan (Al Nassr).

Team-News & Kader

Kap-Verde-Nationaltrainer Bubista meldete vor dem Spiel keine Verletzungen oder Sperren. Eine voraussichtliche Aufstellung liegt noch nicht vor. Beobachter rechnen damit, dass Bubista einen ähnlichen Kader wie bei den Unentschieden gegen Uruguay und Spanien aufbietet. Kurz vor dem Anpfiff folgen aktuelle Informationen.

Auch Saudi-Arabiens Trainer Georgios Donis hat weder eine Aufstellung bestätigt noch neue Verletzungen gemeldet. Die Mannschaft muss sich nach der hohen Niederlage gegen Spanien schnell wieder sammeln, und Donis erwartet eine Reaktion seiner Spieler. Weitere Mannschaftsnachrichten geben wir bekannt, sobald sie vorliegen.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Kap Verde zählte in der Gruppenphase zu den stabilsten Teams und holte in den letzten fünf Spielen zwei Unentschieden sowie drei Siege. Zuletzt spielten die Insulaner am 21. Juni 2:2 gegen Uruguay und holten nach Rückstand noch einen Punkt. Zuvor erzwangen sie am 15. Juni im Auftaktspiel gegen Spanien ein 0:0. In den Testspielen vor dem Turnier besiegten sie Bermuda 3:0, schlugen Serbien 3:0 und spielten 1:1 gegen Finnland. In diesen fünf Partien erzielte Kap Verde neun Tore und kassierte drei, wobei die Null gegen Spanien und Senegal die stabile Defensive unterstreicht.

Saudi-Arabiens jüngste Bilanz zeigt einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen. Am 21. Juni verlor die Mannschaft 0:4 gegen Spanien, die höchste Pleite der Gruppenphase. Zum Auftakt der WM spielte sie 1:1 gegen Uruguay und besiegte in einem Testspiel Puerto Rico 3:0. Durch die Niederlagen gegen Spanien und Ecuador sowie das Unentschieden gegen Senegal hat die Mannschaft in diesen fünf Spielen insgesamt vier Tore erzielt und sieben Gegentore kassiert.

Direkte Begegnungen

Kap Verde und Saudi-Arabien trafen laut den vorliegenden Daten noch nie direkt aufeinander. Das Spiel in der WM-Gruppenphase in Houston ist das erste Duell der beiden Nationen.

Tabellenstand

In Gruppe H belegt Kap Verde vor dem letzten Spieltag Platz drei, Saudi-Arabien liegt auf Rang vier.