So seht Ihr Kansas City Current gegen Washington Spirit mit einem VPN

Ihr möchtet Euren gewohnten Streamingdienst mit mehr Sicherheit nutzen oder aus einem anderen Teil der Welt darauf zugreifen, wo Geoblocking greifen könnte? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Dienstleister und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort wählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Anbieter aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.

Anmelden und Stream finden. Erstellt ein Konto beim offiziellen Anbieter oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

Kansas City Current empfängt Washington Spirit in den NWSL-Playoffs. Die Mannschaft von Chris Armas will ihre bemerkenswerte Formserie gegen ein Spirit-Team fortsetzen, das seinerseits mit Rückenwind ins Halbfinale eingezogen ist.

Kansas City war in den vergangenen Wochen das herausragende Team. Die Mannschaft hat alle ihre letzten fünf Spiele gewonnen und überzeugende Argumente dafür geliefert, dass sie in dieser Phase des Wettbewerbs das Team ist, das es zu schlagen gilt.

Washington Spirit, trainiert von Adrian Gonzalez, hat vier der letzten fünf Spiele gewonnen. Auf dem Weg durch die Playoffs gelangen dem Team ein 4:1-Sieg gegen Portland Thorns und ein 2:1-Erfolg gegen Utah Royals. Spirit geht mit zwei Siegen in Folge in diese Partie.

Die beiden Teams trafen im Oktober aufeinander, als Kansas City zu Hause knapp mit 2:1 gewann. Dieses Ergebnis dürfte beiden Mannschaften noch präsent sein, und Spirit will den Ausgang nun auf der größten Bühne umkehren.

Current steht in der NWSL-Tabelle auf Platz vier, Washington Spirit auf Platz drei. Damit treffen zwei Teams aufeinander, die nur ein Tabellenplatz und ansonsten sehr wenig trennt.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um Kansas City Current gegen Washington Spirit live zu sehen.

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