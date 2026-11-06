So sehen Sie Kansas City Current gegen Angel City FC mit einem VPN

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählen Sie einen Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Deutschland Sportdigital Österreich sportdigital+ Schweiz sportdigital+

Verbinden Sie sich mit dem Server . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Rufen Sie den offiziellen Sender auf. Besuchen Sie die Website des Sportrechteinhabers oder öffnen Sie dessen offizielle Streaming-App.

Melden Sie sich an und finden Sie den Stream. Erstellen Sie ein Konto beim offiziellen Sender oder melden Sie sich dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

Kansas City Current empfängt Angel City FC zu einem Spiel der NWSL-Playoffs. Beide Teams haben sich mit starken Leistungen zum Ende der regulären Saison einen Platz in den Playoffs gesichert.

Das Team von Chris Armas beendete die reguläre Saison eindrucksvoll und gewann seine letzten fünf Spiele allesamt. Dazu gehörten ein 2:1-Sieg gegen Washington Spirit und ein deutlicher 5:1-Erfolg gegen Bay FC. In den letzten drei Partien kassierte Kansas City nur ein Gegentor. Current geht als Tabellenvierter der NWSL in diese Begegnung.

Angel City FC unter Leif Gunnar Smerud belegte den fünften Platz und reist ebenfalls mit Rückenwind an. Das Team aus Kalifornien schlug Boston Legacy FC am letzten Spieltag mit 4:1 und verlor nur eines seiner letzten fünf Spiele: eine knappe 2:3-Auswärtsniederlage gegen Denver Summit FC, die das Team auf dem Weg in die Playoffs nicht aufhielt.

Die beiden Teams kennen sich gut. Ihr jüngstes Duell im August in Kansas City endete 1:1. Das Ergebnis spiegelt wider, wie ausgeglichen ihre Begegnungen in den vergangenen Spielzeiten waren.

Kansas City hat Heimvorteil und ist derzeit das formstärkere Team. Angel City bringt jedoch die Qualität mit, um dem Gastgeber einen schwierigen Abend zu bereiten. Hier erfahren Sie alles, was Sie zur Live-Übertragung dieses NWSL-Playoffspiels wissen müssen.

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