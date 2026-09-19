Kansas City Chiefs gegen Indianapolis Colts LIVE sehen: Stream, TV-Sender und Kickoff

Anstoßzeit für Kansas City Chiefs gegen Indianapolis Colts

20. Sept. 2026 - 20:20 GEHA Field at Arrowhead Stadium

Die Kansas City Chiefs empfangen die Indianapolis Colts in der zweiten Woche der NFL-Hauptsaison im GEHA Field im Arrowhead Stadium (Kansas City, Missouri). Der Anpfiff erfolgt am Montag, 21. September, um 2:20 Uhr (CET).

So können Sie das Spiel Kansas City Chiefs gegen Indianapolis Colts verfolgen

Das Spiel läuft live auf demNFL Game Pass bei DAZN.

Der NFL Game Pass auf DAZN ist der offizielle Weg, die NFL-Saison 2026/27 zu verfolgen, und bietet Zugang zu jedem Spiel – live und auf Abruf. Dazu gehören die reguläre Saison, die Playoffs und der Super Bowl LXI. Außerdem sind NFL Redzone und das NFL Network enthalten. Sie können den NFL Game Pass als eigenständiges Paket erwerben, ohne ein reguläres DAZN-Abonnement zu benötigen.

DAZN bietet für die gesamte NFL-Saison zwei Haupttarife an: "Regular" und "Ultimate", mit der Option, den Betrag entweder auf einmal oder in monatlichen Raten zu bezahlen.

Abonnement-Stufe Einmaliger Vorauszahlungspreis Monatlicher Ratenzahlungsplan (12 Monate) Season Pro Regular €199.99* €19.99 / Monat Season Pro Ultimate €229.99** €23.99 / Monat

* Wenn Sie das Paket "Season Pro Regular" im Voraus kaufen, sparen Sie €39 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

** Wenn Sie das "Season Pro Ultimate"-Paket im Voraus kaufen, sparen Sie €57 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

Wer sich für das "Season Pro Ultimate"-Paket entscheidet, erhält außerdem folgende zusätzliche Funktionen:

Multiview-Bildschirmfreigabe : "Ultimate"-Abonnenten können bis zu vier Live-Spiele gleichzeitig auf einem Bildschirm verfolgen. Das ist ideal für ereignisreiche Sonntagabende, an denen mehrere Spiele gleichzeitig stattfinden.

Verbesserte Bild- und Tonqualität : Die "Ultimate"-Stufe bietet High Dynamic Range (HDR)-Videoqualität und Dolby 5.1-Surround-Sound. Diese Verbesserungen gelten für Top-Übertragungen, darunter "Thursday Night Football", "Sunday Night Football", wichtige Playoff-Spiele und den Super Bowl.

Alternative Übertragungskanäle : Der Ultimate-Tarif gibt Zugriff auf beliebte alternative Kommentare. Dazu gehören der "ManningCast" mit Peyton und Eli Manning sowie "TNF Prime Vision", bei dem "Next Gen Stats"-Daten direkt in den Live-Feed eingeblendet werden.

Beschränkungen bei der gemeinsamen Nutzung des Kontos : Wenn Sie Ihr Konto mit Ihrer Familie teilen oder unterwegs zuschauen möchten, sind Sie beim "Regular"-Tarif auf zwei Streams über genau dieselbe Internetverbindung (IP-Adresse) beschränkt. Der "Ultimate"-Tarif erweitert diese Möglichkeit erheblich und erlaubt bis zu fünf gleichzeitige Streams an zwei völlig unterschiedlichen physischen Standorten.

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Kansas City Chiefs gegen Indianapolis Colts – Mannschaftsnachrichten

Beide Teams gehen mit unterschiedlicher Form aus Woche 1 in diese Partie, und die jüngsten Trainingsberichte zeigen wichtige Verletzungssituationen vor dem Duell.

Team-News der Kansas City Chiefs

Die Chiefs gewannen 31:10 gegen die Denver Broncos beim Monday Night Football. Quarterback Patrick Mahomes kehrte nach seinem Kreuzbandriss 2025 zurück und führte die neu formierte Offensive.

Linie und Verteidigung : Cheftrainer Andy Reid meldet Fortschritte bei Starter Josh Simmons (LT) und Chamarri Conner (SS), doch beide haben diese Woche nicht trainiert und stehen daher voraussichtlich nicht im Aufgebot.

Verletzungsmanagement : Star-Defensive-Tackle Chris Jones litt unter einer Wadenverletzung, spielte in Woche 1 trotzdem und wird am Sonntag die Verteidigungslinie anführen. Cornerback L’Jarius Sneed schonte sein Knie wie gewohnt.

Rookie-Verstärkung : Rookie-Cornerback Mansoor Delane trainierte am Donnerstag wieder voll mit und ist auf dem besten Weg, in der Secondary eine wichtige Rolle zu spielen.

Kaderveränderungen : Die Chiefs setzten Linebacker Cooper McDonald auf die Verletztenliste und beförderten Fullback Ben VanSumeren in den 53-Mann-Kader.

Team-News der Indianapolis Colts

Die Colts wollen sich von einer 41:23-Niederlage in Woche 1 gegen die Baltimore Ravens erholen. Missverständnisse plagten die Verteidigung von Shane Steichen im Auftaktspiel, weshalb Anpassungen vor der Reise nach Arrowhead oberste Priorität haben.

Quarterback-Status : Backup-Quarterback Anthony Richardson verpasste die Einheit am Mittwoch wegen einer Leistenverletzung, kehrte aber am Donnerstag ins volle Training zurück. Er soll Starter Daniel Jones unterstützen.

Krise bei den Wide Receivern : Die größte Sorge für Indianapolis gilt dem Receiver-Kader. Alec Pierce verpasste das Training am Donnerstag wegen einer Fersenverletzung, nachdem er am Mittwoch noch voll mittrainiert hatte, was Befürchtungen vor einem Rückschlag aufkommen ließ. Gleichzeitig verpasste Ashton Dulin zwei Trainingseinheiten in Folge wegen einer Knöchelverletzung, wodurch der Passangriff hinter dem Veteranen Keenan Allen stark geschwächt ist.

Verletzungslage in der Defensive Line : Defensiv-Stütze DeForest Buckner (Knöchel) absolvierte am Donnerstag das gesamte Training. Nose Tackle Grover Stewart fehlte am Donnerstag aus persönlichen Gründen, wird aber voraussichtlich noch vor der Abreise wieder zum Kader stoßen.



