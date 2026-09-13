Kansas City Chiefs gegen Denver Broncos LIVE sehen: Stream, TV-Sender und Kickoff

Anstoßzeit für Chiefs gegen Broncos

14. Sept. 2026 - 20:15 GEHA Field at Arrowhead Stadium

Die Kansas City Chiefs empfangen die Denver Broncos am Dienstag, 15. September, in der ersten Woche der NFL-Hauptsaison 2026 im GEHA Field at Arrowhead Stadium (Kansas City, Missouri). Der Anpfiff erfolgt um 02:15 Uhr (CET).

So können Sie das Spiel Kansas City Chiefs gegen Denver Broncos verfolgen

Das Spiel läuft live auf dem NFL Game Pass bei DAZN.

Der NFL Game Pass auf DAZN ist der offizielle Weg, die NFL-Saison 2026/27 zu verfolgen, und bietet Zugang zu jedem Spiel live und auf Abruf. Dazu gehören die reguläre Saison, die Playoffs und der Super Bowl LXI. Der Zugang zu NFL Redzone und dem NFL Network ist ebenfalls verfügbar. Sie können den NFL Game Pass als eigenständiges Paket erwerben, ohne ein reguläres DAZN-Abonnement zu benötigen.

DAZN bietet für die gesamte NFL-Saison zwei Haupttarife an: "Regular" und "Ultimate", mit der Option, den Betrag entweder auf einmal oder in monatlichen Raten zu bezahlen.

Abonnement-Stufe Einmaliger Vorauszahlungspreis Monatlicher Ratenzahlungsplan (12 Monate) Season Pro Regular €199.99* €19.99 / Monat Season Pro Ultimate €229.99** €23.99 / Monat

* Wenn Sie das Paket "Season Pro Regular" im Voraus kaufen, sparen Sie €39 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

** Wenn Sie das "Season Pro Ultimate"-Paket im Voraus kaufen, sparen Sie €57 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

Wer sich für das "Season Pro Ultimate"-Paket entscheidet, erhält außerdem folgende zusätzliche Funktionen:

Multiview-Bildschirmfreigabe : "Ultimate"-Abonnenten können bis zu vier Live-Spiele gleichzeitig auf einem Bildschirm verfolgen. Das ist praktisch an Sonntagabenden, wenn mehrere Partien parallel laufen.

Verbesserte Bild- und Tonqualität : Die "Ultimate"-Stufe bietet Videoqualität im High Dynamic Range (HDR)-Format sowie Dolby 5.1-Surround-Sound. Diese Verbesserungen gelten für Top-Übertragungen, darunter "Thursday Night Football", "Sunday Night Football", wichtige Playoff-Spiele und den Super Bowl.

Alternative Übertragungskanäle : Mit "Ultimate" erhalten Sie Zugriff auf beliebte alternative Kommentare. Dazu gehören der "ManningCast" mit Peyton und Eli Manning sowie "TNF Prime Vision", das "Next Gen Stats" direkt in den Live-Feed einblendet.

Beschränkungen bei der gemeinsamen Nutzung des Kontos : Wenn Sie Ihr Konto mit Ihrer Familie teilen oder unterwegs schauen möchten, beschränkt der "Regular"-Tarif Sie auf zwei Streams über genau dieselbe Internetverbindung (IP-Adresse). Der "Ultimate"-Tarif erweitert diese Möglichkeit erheblich und erlaubt bis zu fünf gleichzeitige Streams an zwei völlig unterschiedlichen physischen Standorten.

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Kansas City Chiefs gegen Denver Broncos – Mannschaftsnews

Die Rivalen aus der AFC West treffen erneut aufeinander; beide Teams haben veränderte Aufstellungen und wieder genesene Stars.

Kansas City Chiefs – Team-News

Die Schlagzeilen aus Kansas City drehen sich um die Rückkehr ihres Star-Quarterbacks und einen Schreckmoment in der Defensive am Ende der Woche.

Patrick Mahomes : Die Ärzte haben ihn für den Einsatz freigegeben. Es ist sein erstes Spiel in der regulären Saison seit seiner schweren Knieverletzung (Kreuzbandriss) im Dezember. Er hat die ganze Woche voll trainiert.

Chris Jones : Der All-Pro-Defensive-Tackle tauchte überraschend im Verletzungsbericht vom Freitag auf. Aufgrund eines Wadenproblems konnte er nur eingeschränkt trainieren. Die Verantwortlichen beobachten seinen Zustand genau; sollte Jones nur eingeschränkt einsatzfähig sein, erhält voraussichtlich der Rookie-Erstrunden-Pick Peter Woods mehr Spielzeit.

Josh Simmons & Chamarri Conner : Left Tackle Josh Simmons (Rücken) und Strong Safety Chamarri Conner (Knie) fehlten erneut im Training. Keiner von beiden wird wohl spielen. Rookie Kahlil Benson springt als Left Tackle ein, Jaden Hicks und Xavier Nwankpa teilen sich die Rolle für Conner.

Neue Waffe im Laufspiel : Der als Free Agent verpflichtete Kenneth Walker III (der amtierende Super-Bowl-MVP) gibt sein Debüt für die Chiefs und liefert eine explosive Option aus dem Backfield.

Voll einsatzfähig : Die Wide Receiver Rashee Rice (Knie) und Xavier Worthy (Schulter) sind vollständig fit und bereit, den Passangriff anzuführen.

Team-News der Denver Broncos

Die Mannschaft von Cheftrainer Sean Payton geht im Vergleich zu den Gastgebern fit in den Saisonauftakt und kann auf fast den gesamten Kader zurückgreifen.

Bo Nix : Er kehrt nach einer Knöchelverletzung, die er sich gegen Ende der letzten Saison zugezogen hatte, in den regulären Spielbetrieb zurück und ist bereit, eine Offensive anzuführen, in der 88 Prozent der Spieler aus dem letzten Kader wieder dabei sind.

Marvin Mims Jr. : Der Wide Receiver stand wegen einer Fußverletzung als einziger Bronco auf dem Injury Report, trainierte jedoch voll und ist startklar. Er hat überraschend den Stammplatz vor Pat Bryant erobert.

Neue Spielmacher : Star-Wide-Receiver Jaylen Waddle steht vor seinem mit Spannung erwarteten Debüt in der regulären Saison für Denver und verstärkt damit Courtland Sutton und Tight End Evan Engram. Auch Runningback J.K. Dobbins kehrt auf das Spielfeld zurück, um das Backfield zu stabilisieren.

Kontinuität in der Verteidigung : All-Pro-Cornerback Pat Surtain II und Safety Talanoa Hufanga führen eine Secondary an, die die neu formierten Receiver-Gruppen der Chiefs und Rookie-Cornerback Mansoor Delane auf die Probe stellen wird.







