Teilen GOAL bei Google bevorzugen

Werbung

Uli Hoeneß hat große Zweifel daran, ob Jamal Musiala jemals wieder zum Unterschiedsspieler des FC Bayern München reift.

"Da sind wir in einem Dilemma. Er hat eine Krankheit, die nicht ohne Weiteres heilbar ist, die aber durch Medikamente einigermaßen beherrschbar ist", sagte der Ehrenpräsident des deutschen Rekordmeisters in der BR-Sendung "Sonntags-Stammtisch" und schob einen brisanten Gedanken nach: "Aber ob er jemals wieder die Leistungsfähigkeit hat, die er mal hatte …"

Musiala wurde nach seiner schweren Verletzung während der Klub-WM im Sommer 2025 immer wieder zurückgeworfen und laboriert seit Ende September an einem Muskelfaserriss. Zudem wurde im Zuge von zwei Zusammenbrüchen während der Vorbereitung auf die aktuelle Saison bekannt, dass der deutsche Nationalspieler unter einer neurologischen Dysfunktion leidet, die temporär kurz auftretende, aber gut behandelbare Absencen zur Folge hat. Dabei handelt es sich um eine Form epileptischer Anfälle.

"Jetzt kriegt er aber weiterhin Geld. Aber stellen Sie sich mal vor, der FC Bayern würde jetzt seinen Vertrag infrage stellen", ließ Hoeneß weiter aufhorchen und betonte: "Das, was er jetzt leisten kann, ist ja nicht mehr das, was im Vertrag steht." Auf Nachfrage bestätigte der FCB-Patron, dass die Krankheit in Musialas Vertrag nicht geregelt sei.

Getty Images

Werbung Werbung

Jamal Musiala absolvierte nur vier Spiele in dieser Saison

Musiala besitzt noch ein Arbeitspapier bis 2030 beim FC Bayern und gehört dem Vernehmen nach zu den absoluten Topverdienern im Verein. Nach seiner unter der Woche verkündeten Vertragsverlängerung ist Harry Kane inzwischen alleiniger Spitzenreiter im Gehalts-Ranking der Münchner.

Verwandte Themen

Bundesliga Spiele 1. FC Köln - Bayer Leverkusen DAZN

SC Freiburg - Union Berlin DAZN

Hoffenheim - Schalke 04 DAZN





Die neuerliche Rückkehr Musialas auf den Platz soll nach der anstehenden Länderspielpause Ende des Monats erfolgen, wenn die Bayern am 21. November auf den 1. FC Köln treffen. Dann könnte laut Hoeneß auch Trainer Vincent Kompany, der zuletzt mit einer Hirnhautreizung sogar einige Tage im Krankenhaus verbrachte, wieder an der Seitenlinie stehen.

Musiala stand in der laufenden Spielzeit in erst vier Partien auf dem Platz. Beim 7:0-Kantersieg über Union Berlin gelangen ihm je ein Treffer und Assist, weitere Torbeteiligungen sprangen nicht heraus.

Werbung

Neben Musiala mussten die Bayern zuletzt auf eine Reihe an Offensivspielern verzichten. Während sich auch ein Comeback bei Luis Diaz (Muskelbündelriss) nach der Länderspielpause anbahnt, werden Serge Gnabry (Oberschenkelverletzung) und Ismael Saibari (Syndesmosebandriss) noch monatelang fehlen. Letzterer musste sich sogar einer Operation unterziehen.