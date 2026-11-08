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Tim Ursinus

"Kann nicht das leisten, was im Vertrag steht": Uli Hoeneß mit brisanten Aussagen zu Jamal Musiala vom FC Bayern

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Uli Hoeneß hat große Zweifel daran, ob Jamal Musiala jemals wieder zum Unterschiedsspieler des FC Bayern München reift.

"Da sind wir in einem Dilemma. Er hat eine Krankheit, die nicht ohne Weiteres heilbar ist, die aber durch Medikamente einigermaßen beherrschbar ist", sagte der Ehrenpräsident des deutschen Rekordmeisters in der BR-Sendung "Sonntags-Stammtisch" und schob einen brisanten Gedanken nach: "Aber ob er jemals wieder die Leistungsfähigkeit hat, die er mal hatte …"

Musiala wurde nach seiner schweren Verletzung während der Klub-WM im Sommer 2025 immer wieder zurückgeworfen und laboriert seit Ende September an einem Muskelfaserriss. Zudem wurde im Zuge von zwei Zusammenbrüchen während der Vorbereitung auf die aktuelle Saison bekannt, dass der deutsche Nationalspieler unter einer neurologischen Dysfunktion leidet, die temporär kurz auftretende, aber gut behandelbare Absencen zur Folge hat. Dabei handelt es sich um eine Form epileptischer Anfälle.

"Jetzt kriegt er aber weiterhin Geld. Aber stellen Sie sich mal vor, der FC Bayern würde jetzt seinen Vertrag infrage stellen", ließ Hoeneß weiter aufhorchen und betonte: "Das, was er jetzt leisten kann, ist ja nicht mehr das, was im Vertrag steht." Auf Nachfrage bestätigte der FCB-Patron, dass die Krankheit in Musialas Vertrag nicht geregelt sei.

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Jamal Musiala absolvierte nur vier Spiele in dieser Saison

Musiala besitzt noch ein Arbeitspapier bis 2030 beim FC Bayern und gehört dem Vernehmen nach zu den absoluten Topverdienern im Verein. Nach seiner unter der Woche verkündeten Vertragsverlängerung ist Harry Kane inzwischen alleiniger Spitzenreiter im Gehalts-Ranking der Münchner.

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Die neuerliche Rückkehr Musialas auf den Platz soll nach der anstehenden Länderspielpause Ende des Monats erfolgen, wenn die Bayern am 21. November auf den 1. FC Köln treffen. Dann könnte laut Hoeneß auch Trainer Vincent Kompany, der zuletzt mit einer Hirnhautreizung sogar einige Tage im Krankenhaus verbrachte, wieder an der Seitenlinie stehen.

Musiala stand in der laufenden Spielzeit in erst vier Partien auf dem Platz. Beim 7:0-Kantersieg über Union Berlin gelangen ihm je ein Treffer und Assist, weitere Torbeteiligungen sprangen nicht heraus.

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Neben Musiala mussten die Bayern zuletzt auf eine Reihe an Offensivspielern verzichten. Während sich auch ein Comeback bei Luis Diaz (Muskelbündelriss) nach der Länderspielpause anbahnt, werden Serge Gnabry (Oberschenkelverletzung) und Ismael Saibari (Syndesmosebandriss) noch monatelang fehlen. Letzterer musste sich sogar einer Operation unterziehen.

Geschrieben vonTim Ursinus

SEO Senior SPOX / GOAL DE

📝 Mein beruflicher Werdegang:

Auch wenn es mit der angestrebten Karriere als Torhüter nichts wurde, blieb ich dem Fußball immer verschrieben. Schon im frühen Kindesalter war deshalb klar, dass kein Weg am Sportjournalismus vorbeiführt. Nach einem Praktikum in der Sportredaktion des Schwäbischen Tagblatts in meiner Geburtsstadt Tübingen folgte ein Studium in Karlsruhe - eine durchaus fragwürdige Wahl als Schwabe. Ende 2018 landete ich zunächst als Praktikant bei SPOX und GOAL, blieb als Werkstudent am Ball und wurde Volontär. Seit 2023 bin ich fester Bestandteil der Redaktionen. Im September 2024 übernahm ich den Posten des SEO Senior, ich bin aber auch als Reporter und CvD im Einsatz.

 

🎯 Meine Kerngebiete:

Delegieren von SEO-Artikeln und die Betreuung der Freelancer in diesem Gebiet

Vor-Ort-Berichterstattung über Vereine aus der Bundesliga (v.a. FC Bayern, VfB Stuttgart, BVB und Eintracht Frankfurt)

Geschichten rund um den Fußball

Recherchieren und Schreiben von News aus der Welt des Sports

 

Wie ich zum Fußball gekommen bin:

Das geht auf den Champions-League-Triumph des FC Bayern Anfang der 2000er-Jahre zurück, als Oliver Kahn gleich drei Elfmeter parierte und zum Helden meiner Kindheit avancierte. Die Erinnerung ist zugegeben etwas verschwommen, weil ich damals erst vier Jahre alt war. Dennoch dauerte es nicht lange, bis ich das Geschenkpapier um meine ersten Torwarthandschuhe aufriss.

 

🌟 Meine liebsten Fußball-Momente:

Da gibt es so einige: In erster Linie kommen mir die Einsätze als Reporter - beispielsweise in Paris, Madrid oder Mailand - in den Kopf. Hinzu kommen private Groundhopper-Ausflüge, die für immer unvergesslich sein werden.

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