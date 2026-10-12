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West Ham United v Burnley FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Marko Brkic

"Kann zur Spitze des europäischen Fußballs gehören": Vincent Kompany singt Loblied auf überraschenden Spieler

Champions League
Viking - Bayern München
Viking
Bayern München
V. Kompany
S. Berge

Vincent Kompany hatte in Burnley einen Norweger unter seinen Fittichen und hat an diesen nur gute Erinnerungen.

Vor dem Champions-League-Duell mit Viking Stavanger hat sich Bayern-Trainer Vincent Kompany an einen früheren Weggefährten erinnert und ist dabei ins Schwärmen geraten.

Auf der Pressekonferenz am Montag wurde der Belgier nach norwegischen Spielern gefragt, mit denen sich während seiner Laufbahn die Wege gekrezt haben. Dabei fiel der Name Sander Berge, den Kompany während seiner Zeit beim FC Burnley trainierte.

Berge sei "ein wirklich, wirklich unterschätzter Spieler. Ich habe das Privileg, derzeit mit einigen der besten Spieler Europas zu arbeiten. Er hatte schon immer die Qualität, auf diesem Niveau zu spielen", erklärte Kompany. Im Sommer 2023 hatte er den Mittelfeldspieler für knapp 14 Millionen Euro Ablöse zu Burnley geholt und eine Saison lang mit ihm zusammengearbeitet.

"In seiner Karriere hatte er mit Verletzungen zu ungünstigen Zeitpunkten einfach etwas Pech. In der Premier League musste er mit seinen Mannschaften immer wieder Rückschläge hinnehmen, und auch das Timing hat wohl nicht immer gestimmt. Aber was Qualität, Talent und Persönlichkeit angeht, kann er zur Spitze des europäischen Fußballs gehören", führte der Bayern-Coach aus.

Vincent Kompany sieht Sander Berge als Positivbeispiel

Seit 2024 steht Berge beim FC Fulham unter Vertrag und ist dort im defensiven Mittelfeld eine feste Größe. Für die norwegische Nationalmannschaft absolvierte der 28-Jährige bereits 75 Länderspiele und spielte eine wichtige Rolle beim historischen Einzug ins Viertelfinale bei der WM in Nordamerika. Kompany sieht in Berges Werdegang auch eine wichtige Lektion: "Was man aus dieser Situation lernen kann, ist, niemals aufzugeben. Irgendwann öffnen sich die Türen."

Am Mittwoch richtet sich der Fokus des FC Bayern allerdings auf Viking Stavanger. Beim norwegischen Meister will der Rekordmeister in der Champions League den zweiten Sieg im zweiten Spiel der Ligaphase einfahren. Dabei muss München auf den angeschlagenen Stammtorhüter Manuel Neuer verzichten. Wie Kompany bestätigte, wird Jonas Urbig zwischen den Pfosten stehen.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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