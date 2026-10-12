Vor dem Champions-League-Duell mit Viking Stavanger hat sich Bayern-Trainer Vincent Kompany an einen früheren Weggefährten erinnert und ist dabei ins Schwärmen geraten.

Auf der Pressekonferenz am Montag wurde der Belgier nach norwegischen Spielern gefragt, mit denen sich während seiner Laufbahn die Wege gekrezt haben. Dabei fiel der Name Sander Berge, den Kompany während seiner Zeit beim FC Burnley trainierte.

Berge sei "ein wirklich, wirklich unterschätzter Spieler. Ich habe das Privileg, derzeit mit einigen der besten Spieler Europas zu arbeiten. Er hatte schon immer die Qualität, auf diesem Niveau zu spielen", erklärte Kompany. Im Sommer 2023 hatte er den Mittelfeldspieler für knapp 14 Millionen Euro Ablöse zu Burnley geholt und eine Saison lang mit ihm zusammengearbeitet.

"In seiner Karriere hatte er mit Verletzungen zu ungünstigen Zeitpunkten einfach etwas Pech. In der Premier League musste er mit seinen Mannschaften immer wieder Rückschläge hinnehmen, und auch das Timing hat wohl nicht immer gestimmt. Aber was Qualität, Talent und Persönlichkeit angeht, kann er zur Spitze des europäischen Fußballs gehören", führte der Bayern-Coach aus.

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Vincent Kompany sieht Sander Berge als Positivbeispiel

Seit 2024 steht Berge beim FC Fulham unter Vertrag und ist dort im defensiven Mittelfeld eine feste Größe. Für die norwegische Nationalmannschaft absolvierte der 28-Jährige bereits 75 Länderspiele und spielte eine wichtige Rolle beim historischen Einzug ins Viertelfinale bei der WM in Nordamerika. Kompany sieht in Berges Werdegang auch eine wichtige Lektion: "Was man aus dieser Situation lernen kann, ist, niemals aufzugeben. Irgendwann öffnen sich die Türen."

Am Mittwoch richtet sich der Fokus des FC Bayern allerdings auf Viking Stavanger. Beim norwegischen Meister will der Rekordmeister in der Champions League den zweiten Sieg im zweiten Spiel der Ligaphase einfahren. Dabei muss München auf den angeschlagenen Stammtorhüter Manuel Neuer verzichten. Wie Kompany bestätigte, wird Jonas Urbig zwischen den Pfosten stehen.