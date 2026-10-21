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Kane-Gala ohne Happy End: Arsenal entreißt dem FC Bayern den Sieg

Champions League
Bayern München - FC Arsenal
Bayern München
FC Arsenal

Der FC Bayern hat an einem glanzvollen Europacup-Abend ein dickes Ausrufezeichen verpasst.

Der FC Bayern hat an einem glanzvollen Europacup-Abend ein dickes Ausrufezeichen verpasst. Der deutsche Rekordmeister musste sich in einem umkämpften Champions-League-Gipfel gegen den FC Arsenal am Ende mit einem 2:2 (1:1) begnügen. Mit bisher nur fünf Punkten aus drei Spielen hinken die Münchner in der Ligaphase bisher noch den Erwartungen hinterher - und in zwei Wochen wartet bei Atlético Madrid im Finalstadion von 2027 schon die nächste große Herausforderung auf die Münchner.

Ohne den gesperrten Superstar Michael Olise und ohne Antreiber Joshua Kimmich, der wegen eines Trauerfalls in der Familie fehlte, geriet die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany durch Eberechi Eze in der 25. Minute in Rückstand. Manuel Neuer war in seinem Rekordspiel unter den Augen von Bundestrainer Jürgen Klopp machtlos.

Alphonso Davies (35.) glich aus. Harry Kane (61.) sorgte per Handelfmeter dann sogar für das umjubelte 2:1, doch Declan Rice glich in der spannenden Schlussphase noch aus (82.). Der englische Meister und Vorjahresfinalist Arsenal befindet sich mit sieben Punkten damit auf Kurs.

Kompany stand nach überstandener Viruserkrankung und Hüftverletzung engagiert an der Seitenlinie. Auch Neuer war nach zwei Spielen Pause rechtzeitig fit geworden. Für den 40-Jährigen war es das 163. Spiel in der Champions League, er stellte damit den deutschen Rekord von Thomas Müller ein.

In der Startelf der Bayern fehlte allerdings der leicht angeschlagene Luis Díaz, zuletzt beim 6:1 gegen Leipzig mit drei Toren der überragende Akteur. "Wir sind eigentlich glücklich, dass er überhaupt dabei ist", sagte der Bayern-Coach vor Anpfiff bei DAZN.

Díaz wurde von Davies auf der linken Außenbahn ersetzt. Für Olise rückte Serge Gnabry ins Team. Jamal Musiala war ohnehin noch kein Thema gewesen. Bei den Gunners startete wie erwartet Nationalspieler Kai Havertz. Auch andere Topstars wie Kapitän Martin Ödegaard, Rice oder Bukayo Saka waren dabei. In Bezug auf Körperlichkeit und Organisation sei dies "schon mit das Beste der Welt", lobte Kompany den Gegner.

FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Und der übernahm in der Allianz Arena erst einmal das Kommando. Allerdings musste Trainer Mikel Arteta bereits in der 10. Minute Saka auswechseln, der sich am linken Oberschenkel verletzte. Für ihn kam Eze.

Die Bayern kamen nur schwer in die Gänge, im Spielaufbau leisteten sie sich zunächst zu viele Fehler. So dauerte es 20 Minuten bis zur ersten echten Münchner Chance: Gnabry scheiterte aber freistehend an David Raya.

Besser machte es auf der Gegenseite Eze gegen Neuer, nachdem Josip Stanisic in der Bayern-Kette zu langsam rausgerückt war und damit das Abseits aufgehoben hatte. Die Münchner wirkten kurz geschockt, ehe Davies nach Traumpass von Kane vor Raya eiskalt blieb. "Bayern hat jetzt noch nicht die Sterne vom Himmel gespielt", sagte Klopp bei DAZN zur Pause.

Und die Bayern hatten Glück, dass Neuer bei einem Kopfball von Bruno Guimaraes den Ball reaktionsschnell an die Latte lenkte (48.), auch gegen Eze rettete er (52.). Auf der anderen Seite verhinderte Raya gegen Dayot Upamecano mit einer Topparade einen Treffer.

Der Rekordmeister erhöhte die Schlagzahl. Ein Handspiel von Jurrien Timber nach Schuss von Kane führte zum Elfmeter, den der Engländer gewohnt sicher verwandelte. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, Arsenal machte mächtig Druck - und so wurde es nichts mit dem Ausrufezeichen der Bayern.



Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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