Zwischen der WM und dem Vorbereitungsstart beim FC Bayern heiratete Davies am 23. Juli in Paris seine Sheyenne Jen. Nun wollen die beiden ihre Ehe offenbar mit einer gemeinsamen Reise feiern. Somit verpasst Kanadas Kapitän die drei angesetzten Freundschaftsspiele gegen Chile, Peru und die USA.

Die Entscheidung sei im Einvernehmen getroffen worden, wie Trainer Jesse Marsch erklärte. "Wir haben darüber gesprochen, ob er die Hälfte des Trainingslagers auf Hochzeitsreise verbringen und dann zu uns stoßen sollte. Aber ich hatte einfach das Gefühl, dass es wichtig für ihn ist, erst einmal seine Flitterwochen zu genießen und dann weiterhin an seiner körperlichen Verfassung und Form zu arbeiten."

Der 25-jährige Linksverteidiger hatte sich Anfang 2025 bei einem Einsatz für die kanadische Nationalmannschaft das Kreuzband gerissen und war daraufhin ein Dreivierteljahr ausgefallen. Anschließend strauchelte er mit wiederkehrenden gesundheitlichen Problemen. Wegen eines Muskelbündelrisses fehlte Davies dem FC Bayern im Endspurt der vergangenen Saison und spielte bei der langersehnten Heim-WM nur 16 Minuten für Kanada.

Alphonso Davies fand beim FC Bayern wieder in Form

Abermals angeschlagen kehrte er nach München zurück und trainierte zunächst nur individuell. Zuletzt fand Davies aber wieder in Form, beim 5:0-Sieg gegen FK Bodö/Glimt erzielte er ein sehenswertes Tor.

"Er spielt wirklich gut, sieht sehr fit aus und fühlt sich sehr gut", befand auch Marsch. "Deshalb wollten wir in jeder Hinsicht sicherstellen, dass er im November, wenn wir ihn für einige wichtige Spiele brauchen, und dann im März sowie im gesamten nächsten Zyklus in jeder Hinsicht so vorbereitet ist, dass er sich stets voll und ganz für das einsetzen kann, was wir von ihm für die Nationalmannschaft erwarten."

Mit dem FC Bayern trifft Davies am Freitag in München auf Union Berlin. Das nächste Spiel steigt dann erst am 10. Oktober auswärts beim FC Augsburg.