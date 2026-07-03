Kanada gegen Marokko – Vorschau auf die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Alles, was Sie wissen müssen

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde Houston Stadium

Kanada gegen Marokko: Anpfiff am 4. Juli 2026 um 13:00 Uhr EST (18:00 Uhr GMT).

Die Kanadier empfangen Afrikas Elite um einen Platz im Achtelfinale

Jesse Marschs kanadische Auswahl betritt Neuland, weil sie erstmals in der K.-o.-Runde einer Weltmeisterschaft steht. Gegen den Halbfinalisten von 2022, Marokko, steht sie vor einer schweren Aufgabe.

Wie Kanada und Marokko hierhergekommen sind

Mitveranstalter Kanada erreichte die Runde der letzten 32 mit vier Punkten aus den ersten beiden Spielen: 1:1 gegen Bosnien und Herzegowina, 6:0 gegen Katar, wobei Juventus-Stürmer Jonathan David einen Hattrick erzielte. Der hohe Sieg hatte jedoch einen Preis: Mittelfeldspieler Ismael Kone von Sassuolo brach sich das Bein. Die 2:1-Niederlage gegen die Schweiz im letzten Gruppenspiel blieb ohne Folgen. Im Achtelfinale besiegte Kanada Südafrika 1:0. Beide Teams agierten vorsichtig, denn es war für sie das erste Mal in der K.-o.-Runde einer WM. Stephen Eustáquio erzielte in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer. Der Porto-Profi wuchs in Portugal auf und spielte dort bereits in der U21-Nationalmannschaft.

Marokko startete mit einem 1:1 gegen Brasilien, schlug dann Schottland 1:0 und Haiti 4:2. Nichts davon bereitete jedoch auf das Drama im Achtelfinale vor, als die Mannschaft im Elfmeterschießen gegen die Niederlande gewann. Der in Barcelona geborene Ismael Saibari erzielte in der Gruppenphase drei Tore – genug, damit der FC Bayern München ihn verpflichtete.

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Kanada von Verletzungen geplagt

Trainer Jesse Marsch, zuvor bei Leeds United, musste bisher auf Linksverteidiger Alphonso Davies vom FC Bayern München verzichten. Davies war im April im Champions-League-Halbfinale gegen PSG nach langer Verletzungspause zurückgekehrt. Ein Rückfall hat dafür gesorgt, dass "Phonzy" bei der WM noch keine Minute auf dem Platz stand, doch er könnte hier rechtzeitig zum Einsatz kommen. Sassuolo-Mittelfeldspieler Ismael Kone brach sich im Gruppenspiel gegen Katar das Bein, und auch sein Ausfall schmerzt.

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Marokkos Erfahrung in großen Spielen könnte entscheidend sein

Die "Atlas-Löwen" waren 2022 die erste afrikanische Mannschaft, die ein WM-Halbfinale erreichte, bevor sie gegen den späteren Weltmeister Frankreich verloren. Im Jahr 2026 ist ihre Teilnahme an der K.-o.-Runde keine große Überraschung. Sie fanden einen Weg, die Niederlande zu schlagen. Ein Treffer von Issa Diop in der 91. Minute brachte die Verlängerung, danach gewannen sie 3:2 im Elfmeterschießen – eine Partie, die sich wie eine Achterbahnfahrt anfühlte.

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Voraussichtliche Aufstellung Kanadas

Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Davies; Buchanan, Saliba, Eustaquio, Millar; David, Oluwaseyi.

Voraussichtliche Aufstellung Marokko

Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari.

Wichtige Statistiken zu Kanada gegen Marokko

Der kanadische Mittelfeldspieler Stephen Eustáquio ist der erste Spieler mit der Nummer 7, der für Portugal in einem WM-K.-o.-Spiel ein Tor erzielt hat.

Marokko kam in sechs der letzten acht K.o.-Spiele bei großen Turnieren weiter.

Bei WM-Elfmeterschießen kassierte Marokko nur zwei der acht gegen sich verhängten Strafstöße.

Achraf Hakimi könnte hier als erster afrikanischer Spieler auf 15 WM-Einsätze kommen – in seinen letzten sieben Länderspielen hat er fünf Torbeteiligungen verbucht (1 Tor, 4 Vorlagen).

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Kanadas 26-köpfiger Kader

Torhüter: Dayne St Clair (Inter Miami), Maxime Crepeau (Orlando City), Owen Goodman (Crystal Palace).

Verteidiger: Alistair Johnston (Celtic), Derek Cornelius (Marseille), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire), Luc de Fougerolles (Fulham), Moise Bombito (Nizza), Alphonso Davies (Bayern München), Alfie Jones (Middlesbrough).

Mittelfeld: Stephen Eustaquio (Porto), Ismael Kone (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choiniere (Los Angeles FC), Ali Ahmed (Norwich City), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres UANL), Jacob Shaffelburg (Toronto), Jonathan Osorio (Toronto).

Stürmer: Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal), Promise David (Union SG).

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Marokkos 26-köpfiger Kader

Torhüter: Yassine Bounou (Al Hilal), Munir Mohamedi (RS Berkane), Ahmed Tagnaouti (Royal Armed Forces)

Verteidiger: Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Youssef Belammari (Al Ahly), Chadi Riad (Crystal Palace), Issa Diop (West Ham United), Redouane Halhal (KV Mechelen), Achraf Hakimi (Paris St-Germain), Zakaria El Ouahdi (Genk), Marwane Saadane (Al-Fateh)

Mittelfeld: Samir El Mourabet (Straßburg), Ayyoub Bouaddi (Lille), Neil El Aynaoui (Roma), Sofyan Amrabat (Real Betis), Azzedine Ounahi (Girona), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Ismael Saibari (PSV Eindhoven)

Stürmer: Chemsdine Talbi (Sunderland), Soufiane Rahimi (Al Ain), Ayoub El Kaabi (Olympiakos), Brahim Diaz (Real Madrid), Yassine Gessime (Straßburg), Ayoub Amaimouni-Echghouyabe (Eintracht Frankfurt), Amine Sbai (Angers)

Abmeldungen: Nayef Aguerd (Marseille), Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis)

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Mannschaftsnachrichten & Kader

Jesse Marsch trainiert Kanada. Derzeit gibt es keine bestätigten Verletzungen oder Sperren, und der Verband hat noch keine voraussichtliche Startelf genannt. Kurz vor Anpfiff folgen aktuelle Informationen.

Marokko trainiert Mohamed Ouahbi. Wie bei Kanada liegen zum jetzigen Zeitpunkt keine bestätigten Informationen zu Verletzungen oder Sperren vor, und eine voraussichtliche Startelf gab der Verband noch nicht bekannt. Die Mannschaftsnachrichten aktualisieren wir, sobald neue Informationen vorliegen.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Kanada gewann zwei der letzten fünf Spiele, spielte zweimal remis und verlor einmal. Dabei erzielte das Team neun Tore und kassierte drei Gegentreffer. Zuletzt siegte die Mannschaft bei der Weltmeisterschaft 1:0 gegen Südafrika (28. Juni), Eustáquio traf spät zur Entscheidung. Zum Turnierauftakt besiegte Kanada Katar 6:0, verlor dann aber 2:1 gegen die Schweiz. Ein 1:1 gegen Bosnien und Herzegowina sowie ein 1:1 im Test gegen Irland vervollständigen die Serie.

Marokko gewann drei der letzten fünf Spiele, spielte zweimal remis und blieb ungeschlagen. Zuletzt gab es ein 1:1 gegen die Niederlande am 30. Juni; Marokko setzte sich im Elfmeterschießen durch und kam weiter. Zuvor besiegten sie in der Gruppenphase Haiti 4:2 und Schottland 1:0, spielten 1:1 gegen Brasilien und trennten sich in einem Freundschaftsspiel vor dem Turnier 1:1 von Norwegen. Marokko erzielte in diesen fünf Spielen acht Tore und kassierte fünf Gegentore.

Bilanz der bisherigen Begegnungen

CAN Letzte 2 Spiele MAR 0 Siege 0 Unentschieden 2 Siege Kanada 1 - 2 Marokko

Marokko 4 - 0 Kanada 1 Erzielte Tore 6 Spiele über 2,5 Tore 2/2 Beide Teams haben getroffen 1/2

Die beiden Teams trafen bisher zweimal aufeinander. Das letzte Duell datiert vom 1. Dezember 2022 in der Gruppenphase der FIFA-Weltmeisterschaft 2022, als Marokko Kanada 2:1 besiegte. Zuvor gewann Marokko am 11. Oktober 2016 ein Freundschaftsspiel zu Hause 4:0. Marokko führt damit 2:0 in der Bilanz.

Tabelle

Kanada belegte in Gruppe B den zweiten Platz, während sich Marokko als Zweiter der Gruppe C qualifizierte.