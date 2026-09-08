Kampf um den Ballon d'Or: Lamine Yamal verteilt Spitzen gegen Kylian Mbappe und Ousmane Dembele

Zu den Favoriten zählen neben Harry Kane vom FC Bayern natürlich auch die Weltmeister Rodri und Lamine Yamal oder WM-Torschützenkönig Kylian Mbappe. Titelverteidiger ist Ousmane Dembele von Champions-League-Sieger PSG.

Anders als Mbappe will Yamal dabei völlig auf Eigenwerbung verzichten. Der 19-Jährige vom FC Barcelona verzichtete auf Nachfrage allerdings nicht auf eine Spitze gegen den französischen Stürmer vom Rivalen Real Madrid.

"Ich glaube nicht, dass ich Werbung für mich machen muss. Jeder kann denken, was er will", sagte Yamal am Dienstag während der Pressekonferenz zum Start der Champions League. "Ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe, und ich kann mir nichts mehr wünschen. Das ist eure Aufgabe, ich werde um nichts betteln."

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"Kindisch und erbärmlich": 98er-Weltmeister attackiert Yamal

Mbappe hatte am Montag Werbung in eigener Sache gemacht und seine Chancen als gut bezeichnet, schließlich habe er "diesen Sommer bei dem prestigeträchtigsten Wettbewerb Geschichte geschrieben". Zudem halte er sich "immer für den besten Spieler der Welt".

Der 27-Jährige schrieb in der Tat Geschichte. Zum zweiten Mal in Folge wurde er bester Torjäger bei einer Turnierendrunde - und gleichzeitig schoss er sich in nur drei Turnieren mit insgesamt 22 Treffern an die Spitze der ewigen Torjägerliste bei Weltmeisterschaften.

Heftige Kritik erntete er für seine Eigenwerbung von Christoph Dugarry. Der Weltmeister von 1998 nannte die Aussagen seines Landsmannes "kindisch und erbärmlich".

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Yamal über Dembele: "Er ist ein Freund von Kylian ... mir egal"

Doch zurück zu Yamal. Der geht eher gelassen in den Endspurt der Ballon-d'Or-Vergabe. Einfluss auf die Wahl habe er ohnehin nur auf dem Fußballplatz. "Das hängt nicht von mir ab, sondern von euch. Die Arbeit mit dem FC Barcelona und der Nationalmannschaft war unglaublich. Ich habe Chancen, ich hatte ein großartiges Jahr. Aber wir werden sehen."

Yamal wurde auch nach Titelverteidiger Dembele gefragt, dem trotz des erneuten Gewinns der Champions League kaum Chancen auf den Sieg eingeräumt werden.

"Er ist ein Freund von Kylian … mir egal", fasste sich Yamal kurz. "Ich bin sehr zufrieden mit dem Jahr, das ich hinter mir habe. Wenn ich gegen die beiden gespielt habe, habe ich gewonnen. Mit Ousmane verstehe ich mich sehr gut."

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Mit Kapitän Yamal auf der Jagd nach dem CL-Titel

Für Barcas Rechtsaußen scheint es wichtiger Aufgaben zu geben. Die Champions League "ist das große Ziel, es gibt keine größere Motivation. Wir sind alle hochmotiviert. Das haben wir alle fest im Kopf".

Er selbst wolle sich individuell verbessern. "Ich bin jung, das ist mein Ziel." Mit 19 ist Yamal bereits Welt- und Europameister und seit neuestem auch einer der Kapitäne beim FC Barcelona. Neben Spielführer Nr. 1, Raphinha, gehört er mit Pedri, Frenkie de Jong und Eric Garcia zum Mannschaftsrat von Trainer Hansi Flick.

Er sei "dankbar" und "stolz", das Vertrauen von seinen Mitspielern erhalten zu haben, sagte Yamal. "Rapha ist ein unglaublicher Kapitän, und Eric, Pedri … Von ihnen lerne ich, immer das Beste für die Mannschaft zu versuchen."

Barcelona und Yamal beginnen ihre CL-Kampagne am Mittwoch mit einem Heimspiel gegen Feyenoord Rotterdam. Weitere Gegner der Katalanen sind unter anderem Titelverteidiger Paris Saint-Germain und Manchester City.