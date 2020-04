Kampf gegen Corona: Juventus-Trainer Maurizio Sarri spendet 4000 Atemschutzmasken

Juve-Coach Maurizio Sarri setzt im Kampf gegen Corona ein Zeichen und spendet der Toskana 4000 Atemschutzmasken.

Trainer Maurizio Sarri vom italienischen Rekordmeister schenkt seiner Heimatstadt Figline in der Toskana 4000 Atemschutzmasken. Der Coach sammelte zusammen mit seiner Familie und einigen Freunden das Geld für die Spende zugunsten der Gemeinde, die die Masken an die Bevölkerung verteilen wird.

Bürgermeisterin Giulia Mugnai dankte für Sarris "große Sensibilität".

Sari gründet Stiftung: Unerstützung für Sportaktivitäten in der Toskana

Der Trainer hatte im Dezember die Gründung einer Stiftung angekündigt, die Sportaktivitäten in der Toskana unterstützen soll.

Figline zählt zwar nicht zu den am stärksten betroffenen Gemeinden in , doch Mundschutz ist auch in der Toskana knapp geworden.

Die Zahl der Covid-19-Todesopfer in Italien ist auf über 17.000 gestiegen.