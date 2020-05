Kaka gibt zu: Hatte im Champions-League-Finale 2007 "schreckliche" Angst vor Istanbul-Deja-Vu

Nur zwei Jahre nach der historischen Final-Niederlage von Istanbul gelang Kaka mit Milan 2007 der CL-Triumph. Dabei hatte er Angst vor einem Deja-Vu.

Der ehemalige Milan-Star Kaka hat zugegeben, dass er beim Champions-League-Triumph mit den Rossoneri im Jahr 2007 "schreckliche“ Angst vor einer Wiederholung der Niederlage von Istanbul im Jahr 2005 hatte. Die Mailänder bezwangen damals den mit 2:1.

Nur zwei Jahre zuvor unterlag Kaka mit dem den Reds im Elfmeterschießen, nachdem der Klub bereits mit 3:0 in Führung gelegen war. Die beispiellose Aufholjagd der Engländer ging als "Wunder von Istanbul" in die Geschichte ein und machte Kaka noch lange zu schaffen.

Kaka hatte Angst vor erneutem Liverpool-Comeback: "Ich dachte mir: 'Oh nein, nicht schon wieder'"

Durch zwei Treffer von Filippo Inzaghi hatten die Mailänder bei der Revanche in Athen bereits mit 2:0 in Führung gelegen, ehe Dirk Kuyt in der 89. Minuten auf 2:1 verkürzte. "Es war schrecklich, es war schrecklich, als sie das Tor erzielten, weil die Erinnerung an 2005 zurückkam. Ich dachte mir: 'Oh nein, nicht schon wieder'", erinnerte sich Kaka in einem Interview auf der Milan-Homepage an den Anschlusstreffer.

Der Brasilianer, der im selben Jahr zum Weltfußballer gekürt wurde, führte aus: "Es war ein Kampf des Willens und wir fühlten die Angst. Wir hatten dieses Gefühl‚ dass es wieder passieren könnte. Zum Glück haben wir durchgehalten und konnten am Ende feiern." Dabei sei Milan jedoch trotz der schmerzhaften Pleite nicht auf Rache aus gewesen.

Kaka über Champions-League-Triumph 2007: "Es war ein Zeichen Gottes"

"Es war ein Zeichen Gottes, kein Zufall", sagte Kaka und betonte: "Tief im Inneren hatten wir das Gefühl: 'Verdammt, wird uns das gleiche Team in einem Finale erneut schlagen?' Ich nenne es nicht gerne Rache oder Revanche, ich denke, das geht zu weit, aber es war wunderbar und magisch."

Im Jahr 2017 beendete Kaka beim -Klub FC nach 16 Jahren seine Karriere. Der Erfolg in der Königsklasse mit Milan war neben dem WM-Erfolg mit im Jahr 2002 der wohl größte in der Laufbahn des Offensivspielers.