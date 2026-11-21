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Kaiserslautern vs. Dynamo Dresden: Anstoßzeit

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 12 22. Nov. 2026 - 07:30 Fritz Walter Stadion

Im Fritz Walter Stadion in Kaiserslautern empfängt der 1. FC Kaiserslautern Dynamo Dresden in der 2. Bundesliga. Beide Klubs stehen an sehr unterschiedlichen Punkten der Tabelle – und genau das macht diese Partie so interessant.

Kaiserslautern belegt derzeit Tabellenplatz vier und zählt zu den stabileren Mannschaften im Aufstiegsrennen. Trainer Torsten Lieberknecht hat dem Betzenberg-Klub zuletzt Struktur und Ergebnisse gebracht.

Dynamo Dresden hingegen kämpft als Tabellensechzehnter gegen den Abstieg. Thomas Stamm steht mit der SGD unter Druck, auswärts Punkte zu holen – eine Aufgabe, die in Kaiserslautern alles andere als einfach wird.

Die Roten Teufel gewannen zuletzt drei ihrer vier Ligaspiele und zeigen sich in starker Verfassung. Dresden reist nach einem Freundschaftsspielsieg gegen Dukla Prag an, konnte in der Liga zuletzt aber nur ein Spiel aus drei gewinnen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Infos zur TV-Übertragung und zum Livestream.

Themen der Woche: Was war bei Kaiserslautern und Dynamo Dresden los?

Kaiserslautern kommt mit vier Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Ligaerfolg gelang mit einem 0:1-Auswärtssieg bei Osnabrück. Davor gab es eine 0:3-Niederlage gegen Hertha BSC – der einzige Ausrutscher in dieser Serie. Insgesamt erzielte Kaiserslautern in diesen fünf Spielen fünf Tore und kassierte sechs.

Dynamo Dresden gewann drei der letzten fünf Pflichtspiele, darunter einen klaren 3:0-Erfolg gegen Greuther Fürth in der Liga. Zuletzt schlug die SGD Dukla Prag in einem Freundschaftsspiel mit 2:0. In der 2. Bundesliga verlor Dresden allerdings zwei der drei jüngsten Ligapartien, darunter ein 3:0 gegen Holstein Kiel.

Kaiserslautern vs. Dynamo Dresden: Aufstellungen

Kaiserslautern vs. Dynamo Dresden: Form

Kaiserslautern vs. Dynamo Dresden: Bilanz direkte Duelle

Kaiserslautern vs. Dynamo Dresden: Die Tabellen