Kaiserslautern vs. Viktoria Köln: TV, LIVE-STREAM, TICKER und Co - Alles zur Übertragung der 3. Liga

Die Viktoria ist am 18. Spieltag zu Gast bei Kaiserslautern. So seht Ihr das Spiel zwischen den Pfälzern und Kölnern live in TV und LIVE-STREAM.

Beide bisherigen Aufeinandertreffen mit Viktoria Köln konnte der für sich entscheiden. In der letzten Saison der gewannen die Roten Teufel das Hinspiel in einer torreichen Partie mit 4:2. Im Rückspiel auf dem Betzenberg gelang sogar ein glatter 3:0-Heimsieg. Die Viktoria will nun endlich auch Punkte gegen die Pfälzer mitnehmen.

Die Voraussetzungen sind für die Kölner dabei nicht schlecht. Die Rheinländer waren nach der Sommerpause mit 13 Punkten aus sechs Spielen stark in die Liga gestartet. Danach ließen gute Ergebnisse allerdings auf sich warten. Auch im Dezember zeigte sich die Viktoria wechselhaft. Nach dem Sieg gegen den TSV und einem Unentschieden beim SC Verl folgten Niederlagen gegen den KFC Uerdingen und .

In der Pfalz sind die Erwartungen an den 1. FC Kaiserslautern immer hoch. Doch auch in dieser Spielzeit bleiben die roten Teufel hinter den Erwartungen zurück. Am vergangenen 17 Spieltag gelang erst der zweite Saisonsieg. Auch deshalb befinden sich die Lauterer mitten im Abstiegskampf wieder.

1. FC Kaiserslautern gegen Viktoria Köln heute live im TV und LIVE-STREAM. Goal zeigt Euch hier im Artikel wo die 3. Liga übertragen wird.

Kaiserslautern gegen Viktoria Köln: Das Spiel im Überblick

Wettbewerb 18. Spieltag, 3. Liga Begegnung 1. FC Kaiserslautern (15. Platz) - FC Viktoria Köln (11. Platz) Ort Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern Anpfiff Samstag, 09.01.2021, 14 Uhr

Kaiserslautern vs. Viktoria Köln: Die Übertragung der 3. Liga heute live im TV und LIVE-STREAM

Die Übertragung der 3. Liga teilen sich die öffentlich-rechtlichen Sender und der kostenpflichtige Streaming-Dienst MagentaTV. Während die dritten Kanäle der ARD ausgewählte Spiele live im TV und ihren LIVE-STREAMS zeigen, kann man bei MagentaTV alle 308 Begegnungen der 3. Liga sehen. An der Paarung Kaiserslautern gegen Viktoria Köln hat MagentaTV die Exklusivrechte. Wir verraten Euch wie Ihr das Spiel trotzdem sehen könnt.

Kaiserslautern gegen Viktoria Köln heute live: Das Spiel bei MagentaTV mit MagentaSport im LIVE-STREAM

Wenn Ihr bereits Kunde bei der Telekom seid, könnt ihr die 3. Liga kostenlos streamen, denn im ersten Jahr ist das Sportpaket frei empfänglich. Neben der 3. Liga ist auch Eishockey, Basketball oder die Frauenfußball- im Programm enthalten. Nach dem ersten Jahr werden allerdings 4,95 Euro für das Angebot fällig.

Ist man noch kein Kunde des Telekommunikationsunternehmens, gibt es die Möglichkeit MagentaSport trotzdem zu buchen. Im Monatsabo kostet das Paket 16,95 Euro; wem das zu viel ist, der kann auch ein Jahresabonnement für 119,40 Euro (9,95 Euro monatlich) abschließen. Alle Infos zu den Angeboten von MagenaTV findet Ihr hier.

Mit der MagentaSport-App und einem gültigen Abonnement hat man die Möglichkeit die 3. Liga auf seinem mobilen Endgerät zu streamen. Einfach die App auf dem eigenen Smartphone oder Tablet installieren und schon kann es losgehen. Die verschieden Versionen für Apple und Android findet Ihr hinter dem jeweiligen Link.

Kaiserslautern - Viktoria Köln heute live: Das Spiel bei MagentaTV mit MagentaSport im TV

Wie oben bereits beschrieben, wird das Spiel nicht im TV übertragen. Es aber eine Möglichkeit die Partie trotzdem auf dem heimischen Fernseher zu schauen. Am einfachsten ist es, wenn man bereits einen Smart-TV besitzt. Dann kann man sich - genau wie beim Smartphone oder Tablet - ganz einfach die App herunterladen und installieren. Mit den Zugangsdaten seines MagentaTV-Account einloggen und schon kann man das Spiel sehen.

Auch mit einem Standardgerät kann man die Spiele auf dem TV streamen. Dafür braucht man allerdings zusätzlich eine Spielekonsole, einen Laptop oder ein ähnliches. Ihr installiert die App einfach auf das Gerät, verbindet es mit dem Fernseher und habt so die Möglichkeit, das Spiel von Eurer Couch aus zu sehen.

Kaiserslautern vs. Viktoria Köln: Das Spiel bei MagentaSport im Überblick

Beginn der Übertragung: 13.45 Uhr

Moderation: Thomas Wagner

Kommentar: Christian Straßburger

📅 Auf ins neue Jahr! Hier gibt es für Euch die #FCK-Woche in der Übersicht. #Betze pic.twitter.com/3Htd1f3gRN — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) January 4, 2021

Kaiserslautern gegen Viktoria Köln: Das Spiel der 3. Liga im LIVE-TICKER bei Goal

Solltet Ihr das Spiel nicht live verfolgen können, haben wir eine passende Alternative für Euch. Mit dem LIVE-TICKER von Goal seid Ihr auch dann immer auf Ballhöhe, wenn Ihr nicht vor dem TV oder LIVE-STREAM sitzen könnt! Schaut doch mal rein!

Kaiserslautern vs. Viktoria Köln: Die Aufstellungen

An dieser Stelle findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese veröffentlicht werden. Klickt Euch also etwa eine Stunde vor dem Anpfiff nochmal rein und bleibt top informiert!