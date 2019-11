1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Würzburger Kickers: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER und Co. - die 3. Liga live sehen

14. gegen 17. in der 3. Liga: Die Roten Teufel vom können am Samstag mit einem Heimsieg gegen die Würzburger Kickers am Gegner vorbeiziehen. Anstoß ist um 14 Uhr.

Der ehemalige Bundesligist vom Betzenberg ist mittlerweile im unteren Drittel der versumpft. Die Lauterer bezogen in der Liga zuletzt zwei 1:3-Niederlagen, unter der Woche feierte man im aber ein Erfolgserlebnis. Gegen den 1. FC Nürnberg behielt man im Elfmeterschießen die Oberhand, man steht nun im Achtelfinale.

Auf der Gegenseite sieht es bei den Kickers aus Würzburg auch nicht allzu rosig aus. Einem 1:1 gegen den Tabellenletzten aus Jena folgte vor Wochenfrist eine 0:2-Heimniederlage gegen Duisburg. Nur zwei Punkte trennen die Mannschaft von Michael Schiele von Tabellenplatz 17 - und damit vom heutigen Gegner.

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Würzburger Kickers: Goal liefert alle Informationen, wie das Spiel der 3. Liga heute live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen wird.

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Würzburger Kickers auf einen Blick

Duell 1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Würzburger Kickers Datum Sa., 2. November 2019 | 14 Uhr Ort Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern Zuschauer 49.850 Plätze

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Würzburger Kickers heute live im TV sehen

Die 3. Liga am Samstag live im TV sehen, geht das? Diese Frage stellen sich mit Sicherheit die Fans vom 1. FC Kaiserslautern (FCK) und auch die der Würzburger Kickers. Hier erfahrt Ihr, ob die vollen 90 Minuten live im TV zu sehen sind.

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Würzburger Kickers heute live im Free-TV sehen

Es gibt gute Nachrichten für alle, die die Begegnung 1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Würzburger Kickers heute unbedingt live im Free-TV ansehen wollen - es funktioniert!!

Ein regionaler Sender der ARD hat sich die Übertragungsrechte am Spiel zwischen Kaiserslautern und Würzburg gesichert. Der Südwestrundfunk (SWR) zeigt die vollen 90 Minuten aus dem Fritz-Walter-Stadion. In der Übersicht erfahrt Ihr die Details zur Übertragung:

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Würzburger Kickers heute live im SWR

Beginn der Übertragung: 14 Uhr

14 Uhr Spielbeginn: 14 Uhr

14 Uhr Übertragungsende: 16 Uhr

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Würzburger Kickers heute live im TV bei Magenta Sport sehen

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Würzburger Kickers wird aber nicht nur im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt / übertragen. Habt Ihr ein Abonnement bei Magenta Sport, dann seht Ihr auch dort die ganze Begegnung live.

Magenta Sport ist der Sender mit dem größten Rechtepaket an Übertragungen der 3. Liga. Alle Spiele der 38 Spieltage werden hier live in der Einzelschaltung und in der Konferenz gezeigt. Der hauseigene Sender der Telekom präsentiert somit auch 1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Würzburger Kickers live auf Magenta Sport.

Neben dem Einzelspiel zeigt der Kanal auch alle parallel stattfindenden Drittligaspiele live in der Konferenz. Ihr könnt Euch also entscheiden, wie Ihr die Begegnung sehen wollt. Einen kleinen Haken gibt es jedoch, denn das Angebot von Magenta Sport ist kostenpflichtig. Lediglich Kunden der Telekom können den Sender ein Jahr lang gratis empfangen, anschließend kostet er auch für sie 4,95 € monatlich .

Wer keinen Vertrag mit der Telekom besitzt, zahlt für das Angebot 16,95 Euro monatlich oder im Jahresabo 9,95 Euro pro Monat. Weitere Details zu den Preisen findet Ihr auf der offiziellen Webseite von Magenta Sport.

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Würzburger Kickers live im Einzelspiel auf Magenta Sport

Beginn der Übertragung: 13.45 Uhr

13.45 Uhr Spielbeginn: 14 Uhr

14 Uhr Moderation: Sönke Sievers

Sönke Sievers Kommentator: Thomas Wagner

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Würzburger Kickers live in der Konferenz auf Magenta Sport

Beginn der Übertragung : 13.45 Uhr

: 13.45 Uhr Beginn der Konferenz : 14 Uhr

: 14 Uhr Kommentator: Alexander Kunz

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Würzburger Kickers heute im LIVE-STREAM schauen

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Würzburger Kickers kommt heute live im Free-TV und kann alternativ auch im TV bei Magenta Sport angesehen werden. Das sind ohnehin schon eine Handvoll Optionen, das war es aber noch nicht. In diesem Abschnitt erfahrt Ihr, wo die vollen 90 Minuten live im Stream übertragen werden.

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Würzburger Kickers heute im kostenlosen LIVE-STREAM des SWR

Der SWR zeigt / überträgt die Begegnung im TV, das bedeutet auch, dass die vollen 90 Minuten live im Stream des Anbieters zu sehen sind. Pünktlich um 14 Uhr könnt Ihr dort auch auf den LIVE-STREAM zugreifen.

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Würzburger Kickers kommt kostenlos im LIVE-STREAM, weil der SWR frei empfangbar ist. Hier gelangt Ihr direkt zum LIVE-STREAM.

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Würzburger Kickers heute live im Stream von Magenta Sport - Einzelspiel oder Konferenz

Die vollen 90 Minuten zwischen dem 1. FCK und den Würzburger Kickers kommen heute live im TV und auch im LIVE-STREAM. Online könnt Ihr mit jedem möglichen Gerät auf Magenta Sport zugreifen, die Begegnung kommt für Euch entweder im Einzelspiel oder in der Konferenz.

Die Konditionen für die LIVE-STREAMS von Magenta Sport sind dieselben wie für das TV-Abo, die wir Euch oben geschildert haben. Wer sein Konto bei Magenta Sport bereits eingerichtet hat, kann über diesen Link direkt zum LIVE-STREAM (Einzelspiel) gelangen. Wen die Konferenz mehr interessiert, der kann hier direkt dorthin schalten. Wer sich erst noch ein Konto zulegen muss, kann auf der Webseite von Magenta Sport die Details nachlesen.

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Würzburger Kickers: Die Aufstellungen

Die 90 Minuten zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und den Kickers aus Würzburg stehen bevor. Doch wie stellen beide Trainer auf? Um 13 Uhr erfahrt Ihr es an dieser Stelle.

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Würzburger Kickers heute live im TICKER verfolgen

Am Ende dieses Artikels nur mal so grob zusammengefasst: 1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Würzburger Kickers kommt heute entweder live im TV im SWR, live im TV bei Magenta Sport oder im LIVE-STREAM. Dabei zeigt der Stream des SWR die vollen 90 Minuten Lautern vs. Würzburg ebenso wie magentasport.de.

Wer nun aber immer noch nach einer Alternative sucht, der kann die ganze Begegnung auch live im TICKER verfolgen. Goal offeriert zu jedem Spiel der 3. Liga einen LIVE-TICKER, auch auch zu 1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Würzburger Kickers.

Rund 20 Minuten vor Startschuss beginnt der zuständige Kollege mit den Vorberichten, ehe um 14 Uhr eine detaillierte Schilderung der Ereignisse folgt. Das Angebot ist natürlich kostenlos.