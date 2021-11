Nach der letzten Länderspielpause in diesem Jahr rollt an diesem Wochenende in der 3. Liga wieder der Ball. Am heutigen Samstag, 20. November, empfängt der 1. FC Kaiserslautern den SV Wehen Wiesbaden. Die Partie des 16. Spieltags wird um 14 Uhr im Fritz-Walter-Stadion angepfiffen.

Für Kaiserslautern und Wehen Wiesbaden kam die knapp zweiwöchige Spielpause zur falschen Zeit, präsentierten sich beide Teams doch zuvor in guter Form. Der 1. FC Kaiserslautern gewann am 14. Spieltag das Derby gegen den 1. FC Saarbrücken, während Wehen Wiesbaden gar zwei Spiele in Serie nicht verlor.

In Kaiserslautern kommt es heute zum Duell zweier punktgleicher Tabellennachbarn. Die Roten Teufel liegen nur wegen der besseren Tordifferenz als Sechster vor dem SVWW. Der heutige Sieger kann in der Tabelle einen Sprung nach vorne machen, bestenfalls auf Relegationsplatz drei.

Der 1. FC Kaiserslautern empfängt in der 3. Liga heute Wehen Wiesbaden. GOAL liefert die Infos zum Spiel und zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM. Außerdem gibt es hier etwa eine Stunde vor Spielbeginn die Aufstellungen der beiden Mannschaften.

FC Kaiserslautern vs. Wehen Wiesbaden II heute live: Das Spiel der 3. Liga auf einen Blick

Begegnung 1. FC Kaiserslautern - SV Wehen Wiesbaden Wettbewerb 3. Liga, 16. Spieltag Datum Samstag, 20. November Anstoss 14 Uhr (im LIVE-TICKER von GOAL) Ort Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern

FC Kaiserslautern vs. Wehen Wiesbaden heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der 3. Liga

Was in der Bundesliga und in der 2. Bundesliga in dieser Saison gilt, gilt auch für die 3. Liga - alle Spiele werden live übertragen.

Für die Live-Übertragungen der Drittligaspiele ist in erster Linie MagentaSport verantwortlich. Der Bezahlsender der Telekom zeigt sogar alle 380 Saisonspiele live im Pay-TV und im LIVE-STREAM. An jedem Samstag, an dem in der 3. Liga gespielt wird, strahlt MagentaSport zudem eine Konferenz aus.

Zudem kommen auch in dieser Saison etliche Live-Übertragungen von Drittligaspielen auf Das Erste oder den 3. Programmen im Free-TV. Ist Kaiserslautern vs. Wehen Wiesbaden heute live im Free-TV zu verfolgen? Das verraten wir Euch gleich.

FC Kaiserslautern vs. Wehen Wiesbaden II: Die 3. Liga heute live im Free-TV sehen?

Heute werden drei Spiele der 3. Liga live im Free-TV gezeigt, die Partie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Wehen Wiesbaden gehört aber nicht dazu.

Stattdessen gibt es Livebilder von den Begegnungen Hallescher FC - Borussia Dortmund II (WDR)und Eintracht Braunschweig - Türkgücü München (NDR, BR).

1. FC Kaiserslautern vs. Wehen Wiesbaden heute live im Pay-TV sehen

Live im TV ist Kaiserslautern vs. Wehen Wiesbaden dennoch live zu sehen, und zwar auf MagentaSport. Die Übertragung ist zwar nicht kostenlos, viele Anhänger der 3. Liga haben inzwischen aber sicher das Nötige unternommen, um sich die Spiele live anzusehen.

Bereits um 13.45 Uhr beginnt heute die Übertragung von Kaiserslautern vs. Wehen Wiesbaden bei MagentaSport. Als Moderator ist Holger Speckhan im Einsatz, als Kommentator Mario Bast.

Ebenfalls um 13.45 Uhr beginnt die Konferenz, in der Kaiserslautern vs. Wehen Wiesbaden ebenfalls live verfolgt werden kann - natürlich nicht in der Ausführlichkeit wie bei der Übertragung des Einzelspiels.

FC Kaiserslautern vs. Wehen Wiesbaden heute im LIVE-STREAM sehen

Auch im LIVE-STREAM könnt Ihr Kaiserslautern vs. Wehen Wiesbaden als Einzelspiel und in der Konferenz via MagentaSport heute sehen.

Dafür müsst Ihr nur die kostenlose App aus dem Play Store oder App Store downloaden. Ist das geschehen, könnt Ihr Euch das Spiel auf Eurem Smartphone oder Tablet ansehen - und sogar am heimischen TV-Gerät. Die App gibt es nämlich auch für viele verschiedene Smart-TVs oder aber für externe Geräte wie TV-Sticks.

Nachdem es bei einer regelmäßig durchgeführten Testung bei mehreren Spielern und Personen im Mannschaftsumfeld des #FCK zu Auffälligkeiten kam, wurde eine PCR-Testung durchgeführt, deren Ergebnis mehrere positive Corona-Befunde waren:

FC Kaiserslautern vs. Wehen Wiesbaden heute live im TV und im LIVE-STREAM: Das kostet MagentaSport

Wie bereits beschrieben, sind die Übertragungen der Drittligaspiele auf MagentaSport kostenpflichtig.

Ihr wollt MagentaSport als Abo abschließen? Dann richtet sich der Preis, den Ihr dafür bezahlen müsst danach, ob Ihr Kunde der Telekom seid oder nicht. Kunden erhalten ein Abonnement deutlich vergünstigt.

Telekom-Kunden erhalten Magenta Sport im Jahresabo zum Preis von 4,95 Euro pro Monat. Seid Ihr kein Telekom-Kunde müsst Ihr mehr bezahlen: Im Jahresabo kostet Magenta Sport dann 9,95 Euro pro Monat, im Monatsabo 16,95 Euro im Monat.

1. FC Kaiserslautern vs. Wehen Wiesbaden heute: Der LIVE-STREAM via OneFootball

Ihr könnt Kaiserslautern vs. Wehen Wiesbaden heute aber auch ohne den vorherigen Abschluss eines Abos im LIVE-STREAM verfolgen. Möglich macht dies eine Kooperation von MagentaSport mit der Fußball-Plattform OneFootball.

Auf dieser könnt Ihr jedes Spiel der 3. Liga zum Preis von jeweils 2,99 Euro einzeln buchen und über die App One Football auf Eurem Smartphone oder Tablet ansehen.

1. FC Kaiserslautern vs. Wehen Wiesbaden heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier zeigen wir Euch gut eine Stunde vor Spielbeginn die Aufstellungen des 1. FC Kaiserslautern und des SV Wehen Wiesbaden.

FC Kaiserslautern vs. Wehen Wiesbaden heute im LIVE-TICKER

Ihr könnt das Spiel zwischen den beiden Drittligisten heute auch bei uns im LIVE-TICKER verfolgen. GOAL bietet zur jeder Partie aus Deutschlands dritthöchster Fußball-Spielklasse einen LIVE-TICKER an.

FC Kaiserslautern vs. Wehen Wiesbaden heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungen im Überblick