1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Hansa Rostock: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - alle Infos zur Übertragung der 3. Liga

Am 34. Spieltag der 3. Liga empfängt der 1. FC Kaiserslautern Hansa Rostock. Hier erfahrt Ihr alles Wichtige zur Übertragung in TV und LIVE-STREAM.

Duell zweier Traditionsvereine in der : Am 34. Spieltag hat der auf dem heimischen Betzenberg Hansa Rostock zu Gast. Eine Begegnung, die es in den 1990er und frühen 2000er Jahren unzählige Male in der gab. Los geht's am Sonntag, 21. April, um 13 Uhr.

Rostock stand vor den Samstagsspielen zwar auf einem guten fünften Tabellenplatz, hat aber bei zwölf Punkten Rückstand auf Rang drei keinerlei Chancen mehr auf den Aufstieg in die 2. Liga. Sportlich um ähnlich wenig geht es für den FCK, der mit einem Zähler weniger als Hansa vor dem Spieltag auf Acht notiert war.

Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz ist derweil relativ beruhigend, sodass beide Teams im Endspurt wohl auch nicht mehr um den Ligaverbleib fürchten müssen.

Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Duell zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Hansa Rostock am Ostersonntag live im TV oder im LIVE-STREAM schauen könnt.

1. FC Kaiserslautern - Hansa Rostock: Das Duell in der 3. Liga im Überblick

Duell 1. FC Kaiserslautern - Hansa Rostock Datum Sonntag, 21. April 2019, 13 Uhr Ort Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern Zuschauer 49.850 Plätze

Kaiserslautern vs. Hansa Rostock heute live im TV sehen: Geht das?

Die Begegnung zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Hansa Rostock wird nicht live im Free-TV gezeigt. Um die Partie zu sehen, braucht Ihr ein Abonnement bei Magenta Sport, das für Telekom-Kunden in den ersten zwölf Monaten kostenlos ist. Danach zahlt man monatlich 4,95 Euro, um alle Spiele der 3. Liga bei Magenta Sport live anschauen zu können.

Seid Ihr kein Telekom-Kunde, ist das Drittliga-Abo bei Magenta Sport nur die ersten sechs Monate gratis, danach müsst Ihr pro Monat 9,95 Euro bezahlen. Nur wer ein aktives Abo bei Magenta Sport hat, kann dort am Sonntag ab 12.45 Uhr - Beginn der Übertragung ist also schon 15 Minuten vor Anpfiff - das Spiel zwischen dem FCK und der Hansa live im TV sehen. Als Moderator ist Sascha Bandermann am Start, kommentiert werden die 90 Minuten dann von Alexander Klich.

Wird Lautern vs. Rostock live auf SWR, NDR oder anderen dritten Programmen übertragen?

Pro Spieltag der 3. Liga werden nur zwei Partien live im Free-TV auf den dritten Programmen der ARD (SWR, NDR etc.) übertragen. Kaiserslautern gegen Rostock zählt an diesem Wochenende leider nicht dazu.

Stattdessen wurden diese beiden Begegnungen des 34. Spieltags der 3. Liga live übertragen:

Osnabrück - Aalen (Sa., 14 Uhr auf NDR, WDR und SWR)

Hallescher FC - (Sa., 14 Uhr auf BR, MDR)

1. FC Kaiserslautern vs. Hansa Rostock: Die 3. Liga heute im LIVE-STREAM

Auch in puncto LIVE-STREAM ist für das Spiel zwischen FCK und Rostock Magenta Sport die einzige Anlaufstelle. Der Bezahlsender der Telekom überträgt die Partie am Sonntag ab 13 Uhr zeitgleich mit der TV-Übertragung auch via Stream. Voraussetzung ist aber natürlich auch hier, dass Ihr ein Abo bei Magenta Sport besitzt. Moderator und Kommentator sind die gleichen wie im TV.

Wie viel ein entsprechendes Abonnement kostet, ist im obigen Abschnitt erklärt.

FCK gegen Rostock: Das Spiel der 3. Liga heute im LIVE-TICKER

Wer keine Möglichkeit hat, die Partie des FCK gegen Hansa Rostock live im TV oder im LIVE-STREAM zu sehen, kann das Spiel im ausführlichen LIVE-TICKER von Goal verfolgen. Nochmal zur Erinnerung: Anstoß ist am Sonntag, 21. April, um 13 Uhr - und in unserem Ticker seid Ihr immer über die wichtigsten Ereignisse der Partie informiert.

Kaiserslautern - Hansa Rostock: Die Bilanz