Mitte Juli, und schon geht die Zweitligasaison wieder los: Aufsteiger Kaiserslautern empfängt Hannover 96, GOAL blickt auf die kostenlose Übertragung.

Es geht wieder los! Die 2. Bundesliga startet in die neue Saison, eröffnet wird die Saison mit dem Spiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96. Anpfiff im Fritz-Walter-Stadion ist heute um 20.30 Uhr.

Mitte Juli - und schon geht die Saison in der 2. Bundesliga wieder los. Das ist nicht normal - der Grund liegt in diesem speziellen Fußball-Winter: Die umstrittene WM in Katar ist Grund für eine mehrmonatige Pause im Winter, daher müssen sich auch die nationalen Ligen daran anpassen.

Los geht diese Saison der 2. Bundesliga mit einem Spiel von Hannover 96 - wahrscheinlich der Verein mit der kuriosesten Sommerpause. Einerseits konnte sich das Team stark verstärken, manche Experten sehen H96 nach einer enttäuschenden Saison sogar ziemlich weit oben in der Tabelle. Andererseits gab es zuletzt ziemlich viel Unruhe im Kader und Verein wegen der Causa Martin Hansen - wie wirkt sich das auf den Saisonstart aus?

Vor dem ersten Spieltag ist Hannover 96 plötzlich in aller Munde - dabei hat auch Gegner und Aufsteiger Kaiserslautern einiges zu bieten. GOAL erklärt in diesem Artikel, wie das Eröffnungsspiel der 2. Bundesliga LIVE im Free-TV und kostenlosen LIVE-STREAM übertragen wird.

1. FC Kaiserslautern vs. Hannover 96: Das Eröffnungsspiel der 2. Bundesliga im Überblick

Begegnung 1. FC Kaiserslautern vs. Hannover 96 Wettbewerb 2. Bundesliga | 1. Spieltag Datum Freitag | 15. Juli 2022 Anpfiff 20.30 Uhr Ort Fritz-Walter-Stadion | Kaiserslautern Bilanz (47 Spiele) 18 Siege Kaiserslautern Sieben Unentschieden 22 Hannover 96

Getty Images

1. FC Kaiserslautern gegen Hannover 96: Das Eröffnungsspiel der 2. Bundesliga im Free-TV sehen!

Der Betzenberg ist zurück in der 2. Bundesliga: Vier Saisons spielten die Roten Teufel in der 2. Bundesliga, gegen Hannover wird das Comeback gefeiert. In der vergangenen Saison war der 1. FCK Dritter in der 3. Liga geworden.

Es folgte die Relegation gegen Dynamo Dresden - und die hatte es in sich. Nach einem 0:0 im Hinspiel gewann Kaiserslautern mit 2:0 in Dresden - was aufgrund von jeder Menge Pyrotechnik nicht ganz ungefährlich war.

Hannover 96 beim 1. FC Kaiserslautern: Die Übertragung der 2. Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

Logisch, dass viele Anhänger:innen das Spiel kostenlos sehen wollen, aber das ist doch nicht möglich, oder? Die gesamte Saison der 2. Bundesliga war doch letzte Saison mit wenigen Ausnahmen nur im Pay-TV zu sehen - warum sollte das dieses Jahr anders sein?

Es gibt gute Nachrichten: Das Spiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96 wird kostenlos im TV und LIVE-STREAM zu sehen sein! Richtig gelesen: Der Fernsehsender Sat.1 überträgt das gesamte Spiel live - und Ihr müsst nichts dafür bezahlen!

2. Bundesliga kostenlos: Diese Fernsehsender zeigen 1. FC Kaiserslautern vs. Hannover 96

Der Grund: Sat.1 ist im Free-TV zu empfangen! Der Privatsender finanziert sich durch Werbung, weshalb das Programm zum freien Empfang angeboten wird. Dabei hat Sat.1 einige Experten eingeladen: Wolff Fuss, Matthias Opdenhövel und Stefan Kuntz sind Teil der Übertragung.

Alternativ überträgt auch Sky die 2. Bundesliga - genau wie in der vergangenen Saison. Jedes Spiel der 2. Bundesliga ist bei Sky zu sehen. Dafür müsst ihr das Sport-Paket buchen - mittlerweile gibt es aber ein Sonderangebot in Kombination mit DAZN, welches wir euch später erklären.

2. Bundesliga im Free-TV: So zeigt Sat.1 1. FC Kaiserslautern vs. Hannover 96

Begegnung : 1. FC Kaiserslautern vs. Hannover 96

: 1. FC Kaiserslautern vs. Hannover 96 Beginn der Übertragung : 19.30 Uhr

: 19.30 Uhr Anpfiff : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Sender : Sat.1

: Sat.1 Moderator : Matthias Opdenhövel

: Matthias Opdenhövel Kommentator: Wolff-Christoph Fuss

Wolff-Christoph Fuss Experte: Stefan Kuntz

Getty Images

Hannover 96 beim 1. FC Kaiserslautern: Die Übertragung der 2. Bundesliga heute im kostenlosen LIVE-STREAM gezeigt!

Wir schreiben das Jahr 2022 - natürlich ist es dann auch problemlos möglich, Fußball im LIVE-STREAM zu verfolgen. Das ist für alle Menschen sinnvoll, die keinen Fernseher zuhause haben oder gerade unterwegs bin.

Ein LIVE-STREAM ist eine Übertragung im Internet - als erste Voraussetzung benötigt ihr also eine stabile Internetverbindung. Aber übertragen überhaupt Sat.1 und Sky die 2. Bundesliga? Oder kommt hier ein neuer Streamingdienst ins Spiel?

Der kostenlose LIVE-STREAM um heute die 2. Bundesliga zu verfolgen: So seht ihr Fußball

Keine Sorge, ihr könnt das Spiel bei Sat.1 im Stream verfolgen - und das sogar kostenlos! Dafür müsst ihr sat1.de/livestream aufrufen und euch dort mit einer E-Mail-Adresse registrieren oder anmelden. Doch keine Sorge - es bleibt kostenlos!

Alternativ kann man auch bei JOYN vorbeischauen: Diese Plattform hat eine Menge Fernsehsender im Angebot - unter anderem auch Sat.1. Auch hierfür müsst ihr nichts bezahlen.

Sat.1, Sky oder DAZN? So seht ihr die 2. Bundesliga

Ihr könnt also das Spiel kostenlos sehen, aber auch Sky überträgt die Begegnung: Hier könnt ihr euch einerseits WOW, ehemals als Sky Ticket bekannt, anschauen, denn hiermit könnt ihr euch Zugang zur Bundesliga, 2. Bundesliga, Formel 1 etc. besorgen.

Doch diese Woche kam eine große Meldung raus: DAZN und Sky bieten jetzt ein Kombi-Abonnement an: Für zwölf Monate zum monatlichen Preis 38,99 Euro kann man so alle Bundesligaspiele samstags sowie alle Spiele der 2. Bundesliga live und in der Konferenz sehen - also alles, was auf Sky läuft. Auf DAZN sind dafür die Freitag- und Sonntagsspiele der Bundesliga sowie die Champions League inklusive Konferenz zu sehen - und vieles mehr.

Sky, Sport1, DAZN und die kostenlosen Apps: Das sind die wichtigen Links, um die Bundesliga und 2. Bundesliga zu sehen

Hannover in Kaiserslautern: Das sind heute die Aufstellungen der 2. Bundesliga

Aufstellung K'lautern: Luthe - Durm, Tomiak, K. Kraus, Zuck - Niehues, Ritter - Zimmer, Wunderlich, Zolinski - Boyd. - Trainer: Schuster

Aufstellung Hannover: Zieler - Dehm, Neumann, Börner, Köhn - Ondoua - Schaub, Besuschkow - Kerk - Weydandt, Beier. - Trainer: Leitl.

So wird 1. FC Kaiserslautern vs. Hannover 96 im TV und LIVE-STREAM übertragen

TV Pay-TV: Sky Sport Bundesliga (HD) Sky Sport Top Event Free-TV: Sat.1 LIVE-STREAM Sky Go / Sky Ticket Sat.1 Joyn LIVE-TICKER GOAL Highlights YouTube