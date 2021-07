Die neue Saison ist da. Zum Auftakt trifft der 1. FC Kaiserslautern auf Eintracht Braunschweig. Alle Infos zur Übertragung findet Ihr hier.

Die Saison geht wieder los. Mit der Begegnung zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Eintracht Braunschweig wartet in der 3. Liga ein echtes Traditionsduell. Kaiserslautern will nach drei ernüchternden Jahren endlich wieder oben angreifen. Braunschweig möchte nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga die Mission direkter Wiederaufstieg angehen und direkt mit einem Sieg starten.

Platz neun, Platz zehn, Platz 14. So lautet die Bilanz des FCK in der dritten Liga. Seit dem Abstieg aus Liga zwei im Jahr 2018 herrscht sportlicher Stillstand beim Traditionsklub und ehemaligen Bundesligisten. In diesem Sommer hat man sich aber gut verstärkt. Unter anderem kehrte mit Jean Zimmer ein erfahrener Zweitliga-Akteur zurück. Der "verlorene Sohn" verließ den Verein 2016 in Richtung VfB Stuttgart und spielte später auch für Fortuna Düsseldorf.

Braunschweig musste nach dem Aufstieg in Liga zwei direkt wieder den Gang in die dritte Liga antreten. Die Eintracht hat wohl einen der besten Kader, zudem kennen viele Spieler die Liga bereits. Braunschweig ist wahrscheinlich von Tag eins an einer der Favoriten auf den Aufstieg. Zum Auftakt gegen Kaiserslautern werden auch Zuschauer im Stadion sein. Insgesamt 15.000 Fans sind am Betzenberg zugelassen und werden für die fast schon vergessene Stimmung sorgen.

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Eintracht Braunschweig heute live sehen: Das Duell der 3. Liga im Überblick

Wettbewerb 3. Liga Begegnung 1. FC Kaiserslautern vs. Eintracht Braunschweig Anpfiff Samstag, 24. Juli - 14 Uhr Ort Fritz-Walter-Stadion (Kaiserslautern, Deutschland)

1. FC Kaiserslautern vs. Eintracht Braunschweig: Die 3. Liga heute live im TV sehen

Die Partie zwischen Kaiserslautern und Braunschweig wird live im Free-TV zu sehen sein. Der SWR überträgt die Begegnung sowohl im Fernsehen als auch im LIVE-STREAM.

Ebenso zeigt auch Magenta Sport das Spiel zwischen dem FCK und Braunschweig. Der Sender der Telekom zählt allerdings zum Pay-TV und man muss ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen, um alle Spiele der 3. Liga live sehen zu können. Alle Infos zu Preisen und Paketen findet Ihr hier.

Auch bei Magenta Sport läuft das Spiel ebenso wie im TV auch per LIVE-STREAM. Auch dafür muss man jedoch bezahlen.

1. FC Kaiserslautern vs. Eintracht Braunschweig heute im Free-TV beim SWR

Wie bereits erwähnt wird der SWR die Partie zwischen Kaiserslautern und Braunschweig live übertragen. Pünktlich zum Anpfiff wird der SWR die Übertragung der Partie starten.

Moderator Marius Zimmermann wird durch die Übertragung führen, Kommentator Daniel Günther das Spielgeschehen am Mikrofon begleiten. Zusätzlich zu der Übertragung im TV stellt der SWR auch einen kostenlosen LIVE-STREAM bereit.

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Eintracht Braunschweig heute kostenlos im LIVE-STREAM beim SWR

Wie erwähnt wird der SWR die Begegnung zwischen Kaiserslautern und Braunschweig parallel zur Übertragung im TV auch im Internet via LIVE-STREAM übertragen. Über diesen Link gelangt Ihr zum LIVE-STREAM auf der Webseite des SWR.

Darüber hinaus wird der Auftakt der beiden Mannschaften auch auf dem YouTube-Kanal des SWR Sport live übertragen. Natürlich ist der Zugang zu den LIVE-STREAMs kostenlos. Zum LIVE-STREAM auf YouTube geht es hier entlang.

Die Highlights von 1. FC Kaiserslautern vs. Eintracht Braunschweig sehen: So geht's

Anlaufstelle Nummer eins für Highlights ist während der Saison natürlich die Sportschau im Ersten. Pünktlich um 18 Uhr geht es in der ARD los mit der Sportschau. Dort werden die Zusammenfassungen der Partien der dritten Liga geliefert, natürlich auch die Highlights der Begegnung zwischen Kaiserslautern und Braunschweig.

Moderiert wird die Sendung von Julia Scharf. Neben den Highlights der 3. Liga wird es am 24. Juli auch die Zusammenfassungen der 2. Bundesliga geben. Diese startete am Freitag mit dem Kracher FC Schalke 04 gegen den Hamburger SV.

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Eintracht Braunschweig heute live sehen: Die Aufstellungen

Aufstellung 1. FC Kaiserslautern:

Raab - Tomiak, Hercher, Götze, Wunderlich - Zuck, Klingenburg, Zimmer - Huth, Ritter, Hanslik

Aufstellung Eintracht Braunschweig:

Fejzic - Wiebe, Nikolaou, Schultz, Schlüter - Krauße, Henning - Kobylanski - Ihorst, Proschwitz, Otto

1. FC Kaiserslautern vs. Eintracht Braunschweig heute live: TV-Übertragung und LIVE-STREAM in der Übersicht