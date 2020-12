1. FC Kaiserslautern (FCK) gegen 1860 München heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 3. Liga übertragen

16. Spieltag in der 3. Liga: Kaiserslautern empfängt 1860 München. Goal erklärt, wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Englische Woche in der : Kaiserslautern trifft auf . Die Partie wird um 19 Uhr im Fritz-Walter-Stadion angepfiffen.

Nach der 0:2-Niederlage gegen Unterhaching steht der auf einem Abstiegsplatz in der 3. Liga. Nach 15 Spieltagen stehen nur mickrige 15 Punkte auf der Habenseite. Der heutige Gast aus München gewann am Wochenende mit 5:0 gegen Waldhof Mannheim und geht als Favorit in die Partie auf dem Betzenberg.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo 1. FC Kaiserslautern gegen 1860 München heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

1. FC Kaiserslautern (FCK) gegen 1860 München heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die 3. Liga am Dienstag

Wettbewerb : 3. (16. Spieltag)

: 3. (16. Spieltag) Datum : Dienstag, 15. Dezember 2020

: Dienstag, 15. Dezember 2020 Uhrzeit : 19 Uhr

: 19 Uhr Ort: Fritz-Walter-Stadion

1. FC Kaiserslautern gegen 1860 München heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die 3. Liga übertragen

In dieser Spielzeit wird jede Partie der 3. Liga live und über die volle Länge im Free- oder im Pay-TV übertragen. Die öffentlich-rechtlichen Sender der ARD und der Pay-TV-Sender MagentaSport haben die Übertragungsrechte erhalten. Magenta darf jedes Drittligaspiel im Bezahlfernsehen senden, die Öffentlich-Rechtlichen zeigen ausgewählte Spiele. Für das heutige Duell zwischen Lautern und 1860 hat nur Magenta die Übertragungsrechte inne. Der Sender der Telekom überträgt die Partie heute kostenlos im LIVE-STREAM!

Hikmet Ciftci hat sich in der Partie des #FCK bei @Haching_1925 eine Fraktur des Nasenbeins zugezogen. Der 22-Jährige wird sich am Dienstag einem operativen Eingriff unterziehen & somit im Heimspiel gegen den @TSV1860 nicht zur Verfügung stehen. Gute Besserung, Hiko! #Betze pic.twitter.com/xaLzDLTyE6 — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) December 14, 2020

1. FC Kaiserslautern (FCK) gegen 1860 München heute live im Pay-TV

Kaiserslautern gegen 1860 München wird exklusiv von MagentaSport übertragen. Magenta geht ab 18.30 Uhr auf Sendung und zeigt die Partie über die vollen 90 Minuten. Anett Sattler wird die Vorberichte moderieren, das Spiel kommentiert Franz Büchner. Als Experte kommt heute Rudi Bommer zum Einsatz. Wer die Partie über den Fernseher schauen möchte, der muss einen Receiver der Telekom besitzen. Aufgepasst: Magneta wird Kaiserslautern gegen 1860 München heute im LIVE-STREAM kostenlos übertragen, alle Infos dazu findet Ihr weiter unten im Artikel.

1. FC Kaiserslautern gegen 1860 München heute live im Pay-TV: Magenta

Der Pay-TV-Sender Magenta zeigt jedes Spiel der 3. Bundesliga live und in voller Länge. Um die Übertragung im Fernsehen zu sehen, müsst Ihr Magenta abonniert haben. Als Kunde der Telekom ist das Abo im ersten Jahr gratis, danach kostet das Abo 4,95 Euro im Monat. Wer kein Kunde der Telekom ist, der muss deutlich mehr zahlen, nämlich 16,95 Euro im Monat.

1. FC Kaiserslautern (FCK) gegen 1860 München heute im LIVE-STREAM auf Magenta Sport

Magenta zeigt Kaiserslautern gegen 1860 heute live und kostenlos im LIVE-STREAM! Ihr könnt heute Abend ganz ohne Registrierung Fußball schauen, über diesen Link geht’s direkt zum Stream. Ihr könnt die Übertragung auf verschiedenste Art und Wiese verfolgen: über den Browser, den Smart-TV oder die MagentaSport-App. Der Inhalt des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung.

1. FC Kaiserslautern gegen 1860 München heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung des FCK:

Spahic - Kleinsorge, Bachmann, Winkler, Hlousek - Sickinger, Rieder - Zuck, Redondo - Huth, Pourie

Beim FCK nimmt Trainer Jeff Saibene im Vergleich zum 0:2 bei Unterhaching letzten Freitag zwei personelle Änderungen vor. Anstelle von Kraus steht Winkler in der Startelf, für Ciftci rückt Huth neu in die Mannschaft.

Mit folgender Aufstellung geht 1860 München in die Partie:

Hiller - Willsch, Erdmann, Belkahia, Steinhart - Moll - Tallig, Neudecker, Greilinger - Lex, Mölders

1860-Trainer Michael Köllner wollte wahrscheinlich auf die gleiche Startelf wie beim starken 5:0-Sieg über Mannheim am Samstag setzen, wird zu einer Veränderung aber gezwungen: Für Stephan Salger, den Wadenprobleme plagen, rückt Semi Belkahia ins Team.

1. FC Kaiserslautern gegen 1860 München heute im LIVE-TICKER verfolgen

Eine weitere Möglichkeit, um die 3. Liga kostenlos zu verfolgen, ist der Ticker von Goal. Auf unserer Seite findet Ihr alle Informationen zur 3. Liga und zu anderen europäischen Top-Ligen – schaut mal vorbei!

FCK vs. 1860 München heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

1. FC Kaiserslautern bisher 62 Spiele (wettbewerbsübergreifend) TSV 1860 München 27 Siege 17 18 Remis 18 90 Tore 71 7,3 Mio. Euro Marktwert 4,6 Mio. Euro Carlo Sickinger (500 Tsd. Euro) wertvollster Spieler Richard Neudecker (475 Tsd. Euro)

1. FC Kaiserslautern (FCK) gegen 1860 München heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung der 3. Liga