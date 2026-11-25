So seht Ihr Kairat Almaty gegen Mjaellby mit einem VPN

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Besucht den offiziellen Rechteinhaber. Ruft die Website auf oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Conference League - Spielwoche 4 26. Nov. 2026 - 10:30 Almaty Central Stadium

Kairat Almaty empfängt Mjaellby in der Conference League im Zentralstadion Almaty. Die kasachische Mannschaft trifft auf einen schwedischen Klub, der in der Tabelle deutlich besser dasteht.

Kairat steht in der Ligaphase auf Platz 27 und braucht gute Ergebnisse, um sich zu verbessern. Die Mannschaft von Zhora Arutyunyan spielte in drei ihrer letzten fünf Partien unentschieden, darunter ein 1:1 gegen Atalanta beim jüngsten Auftritt im Europapokal.

Dem ging eine deutliche 1:5-Niederlage gegen Panathinaikos voraus, die in Kairats Bilanz weiterhin hervorsticht. Beim 5:0 gegen Irtysh Pavlodar in der Premier League zeigte Kairat auch seine Offensivstärke.

Mjaellby ist deutlich besser in Form. Die Mannschaft von Andreas Braennstroem ist seit fünf Spielen ungeschlagen und belegt in der Conference League Platz neun.

In diesem Wettbewerb gewann Mjaellby mit 2:0 gegen Borac Banja Luka und blieb in drei der letzten fünf Spiele ohne Gegentor. Die jüngste Partie endete in der Allsvenskan mit einem 1:1 gegen Malmoe FF.

Kairat hat also den Heimvorteil, Mjaellby die bessere Form und Tabellenposition. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel verfolgen könnt.

Offizielle Informationen zur Übertragung von Kairat Almaty gegen Mjaellby liegen derzeit nicht vor. Sobald TV-Sender und Livestream bestätigt sind, ergänzen wir die Angaben hier.

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