Kai Havertz lässt viel liegen: Arsenal scheidet sensationell gegen Viertligist Fleetwood aus

Der englische Meister Arsenal ist in der vierten Runde des EFL-Cups sensationell beim Viertligisten Fleetwood Town ausgeschieden. Die Gunners unterlagen dem Außenseiter mit 3:5 im Elfmeterschießen, nachdem es nach 90 Minuten 1:1 gestanden hatte. Bei den Versuchen vom Punkt trafen alle Schützen bis auf Arsenals Bruno Guimaraes. Der Brasilianer war einer der Spieler, die wie Martin Ödegaard oder Ezri Konsa in der Schlussphase nach ihrer Einwechslung noch für die Wende sorgen sollten.

Arsenal-Coach Mikel Arteta baute seine Anfangsformation wie erwartet um, doch mit Akteuren wie Kai Havertz, Viktor Gyökeres, Jurrien Timber, Piero Hincapie oder auch Supertalent Max Dowman waren bekannte Namen in Fleetwood zum Anpfiff am Start.

Für ein Kuriosum sorgte eine Drohne: Gleich zu Spielbeginn unterbrach Schiedsrichter Michael Salisbury die Partie. Erst als das Fluggerät nach einer rund achtminütigen Unterbrechung verschwunden war, konnte das Spiel fortgesetzt werden.

Der Underdog kam während der gesamten Partie nur auf zwei Torschüsse - aber einer davon war in der 21. Minute drin, als der von Fulham ausgeliehene Aaron Loupalo-Bi zum 1:0 erfolgreich war. Arsenal bestimmte danach das Spiel und kam auf ein Torschussverhältnis von 18:2, doch nur der Versuch von Gyökeres in der 50. Minute fand ins Ziel.

In der Schlussphase vergab Havertz einige gute Gelegenheiten, doch noch für die Entscheidung in der regulären Spielzeit zu sorgen. Dowman sah nach einer Rudelbildung in der 86. Minute sogar noch die Rote Karte, bevor es das Aus vom Punkt für die Gunners gab. Nach einem Tackling trat er leicht in Richtung seines Gegenspielers. Durch die Niederlage kann Arsenal nun schon im Oktober den ersten Titel der neuen Saison abschreiben.