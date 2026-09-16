Kabinen-Chaos bei RB Leipzig? Stars müssen sich ihren Trainer angeblich gegenseitig erklären!

Die Amtszeit von Martin Demichelis bei RB Leipzig wird offenbar durch erhebliche Sprachbarrieren erschwert. Wie die Sport Bild berichtet, herrscht am Trainingsgelände am Cottaweg ein regelrechtes kommunikatives "Wirrwarr".

Der 45-jährige Argentinier, der im Sommer die Nachfolge des überraschend entlassenen Ole Werner antrat, spricht demnach weder ausreichend Deutsch noch Englisch, um seine taktischen Vorgaben direkt an das gesamte Team zu vermitteln. In der Kabine führe dies zu einer kuriosen Konstellation: Seine Ansprachen müssen von mehreren Personen gleichzeitig übersetzt werden.

Dem Bericht zufolge fungiert Teammanager Babacar N'Diaye als Übersetzer für den französischsprachigen Teil des Kaders, während Torwart-Trainer Frederik Gößling die Inhalte ins Englische überträgt. Co-Trainer Cristian Fiél gibt als Deutsch-Spanier zudem die direkte Schnittstelle zwischen Trainer und Team. Diese vielschichtige Übersetzungskette sorgt jedoch für Reibungsverluste. Es heißt, dass die deutschen Profis im Kader sich die Worte ihres Trainers oft im Nachgang gegenseitig erklären müssten, wodurch viel von der ursprünglichen Energie und Emotionalität des Ex-Bayern-Profis verloren gehe.

Wie fest ist Martin Demichelis im Sattel bei RB Leipzig?

Die Diskussionen um die Person Demichelis werden durch die wechselhaften Leistungen der Sachsen befeuert. Insbesondere die überraschende Liga-Pleite bei Werder Bremen (1:3) sowie die desaströse 1:4-Niederlage in der Champions League gegen den FC Como 1907 in der Champions League ließen kritische Stimmen lautwerden. "Ich kenne die Regeln. Ich weiß genau, dass es im Fußball nicht so viel Zeit gibt - vor allem nicht bei einem großen Klub. Wenn du nicht gewinnst, ist alles schlecht", hatte Demichelis nach der Niederlage in Como gesagt.

Das deutliche 5:0 gegen den HSV am vergangenen Wochenende verschaffte dem Coach zwar eine Atempause, doch die grundlegende Skepsis bleibt. Demichelis steht unter besonderer Beobachtung, da die hohen Ambitionen der Leipziger, die im Vorjahr den dritten Tabellenplatz belegten, durch die frühen Rückschläge gefährdet scheinen. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob der Trainer die Mannschaft trotz der sprachlichen Hürden dauerhaft stabilisieren kann. Weitere überzeugende Auftritte sind zwingend erforderlich, um das Vertrauen des Umfelds und der Führungsetage langfristig zu rechtfertigen.

Wie reagierte der Klub auf die kleine Krise?

Trotz der Unruhe bemüht sich die Vereinsführung um Stabilität. Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer reagierte bereits in der vergangenen Woche mit einem offiziellen Statement auf die aufkommende Kritik. Er betonte, dass man intern "ruhig, fokussiert" bleibe und fest zusammenstehe. "Das gilt für alle Mitarbeiter, die Mannschaft und das gesamte Trainerteam. Jeder hat unsere Unterstützung und unser Vertrauen", stellte Schäfer klar. Er warb zudem um Geduld für das Projekt und verwies darauf, dass eine neu zusammengestellte Mannschaft Zeit benötige, um Abläufe zu entwickeln.

Dennoch verhehlte Schäfer nicht, dass die jüngsten Resultate "nicht unserem Anspruch entsprechen". Der Verein setze sich mit der Situation "intern sehr klar auseinander", wolle sich aber von den aktuellen Diskussionen nicht vom eingeschlagenen Weg abbringen lassen. Für Demichelis bedeutet dieses Machtwort zwar eine formelle Bestandsgarantie, doch die Erwartungshaltung ist klar definiert. Nur wenn die Kommunikation zwischen Trainer und Mannschaft effizienter wird und die sportliche Kurve weiter nach oben zeigt, wird die Personalie Martin Demichelis in Leipzig zur Ruhe kommen.