Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
RB Leipzig v Hamburger SV - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
GOAL-e

Erstellt von

Kabinen-Chaos bei RB Leipzig? Stars müssen sich ihren Trainer angeblich gegenseitig erklären!

M. Demichelis
RB Leipzig

Martin Demichelis spricht als Trainer von RB Leipzig offenbar weder ausreichend Deutsch noch Englisch. In der Kabine führt das vor den Spielen zu einer skurrilen Übersetzer-Kette aus gleich drei Betreuern – die am Ende vor allem die deutschen Profis ratlos zurücklässt und den Coach seiner größten Stärke beraubt.

Die Amtszeit von Martin Demichelis bei RB Leipzig wird offenbar durch erhebliche Sprachbarrieren erschwert. Wie die Sport Bild berichtet, herrscht am Trainingsgelände am Cottaweg ein regelrechtes kommunikatives "Wirrwarr".

Der 45-jährige Argentinier, der im Sommer die Nachfolge des überraschend entlassenen Ole Werner antrat, spricht demnach weder ausreichend Deutsch noch Englisch, um seine taktischen Vorgaben direkt an das gesamte Team zu vermitteln. In der Kabine führe dies zu einer kuriosen Konstellation: Seine Ansprachen müssen von mehreren Personen gleichzeitig übersetzt werden.

Dem Bericht zufolge fungiert Teammanager Babacar N'Diaye als Übersetzer für den französischsprachigen Teil des Kaders, während Torwart-Trainer Frederik Gößling die Inhalte ins Englische überträgt. Co-Trainer Cristian Fiél gibt als Deutsch-Spanier zudem die direkte Schnittstelle zwischen Trainer und Team. Diese vielschichtige Übersetzungskette sorgt jedoch für Reibungsverluste. Es heißt, dass die deutschen Profis im Kader sich die Worte ihres Trainers oft im Nachgang gegenseitig erklären müssten, wodurch viel von der ursprünglichen Energie und Emotionalität des Ex-Bayern-Profis verloren gehe.

Wie fest ist Martin Demichelis im Sattel bei RB Leipzig?

Die Diskussionen um die Person Demichelis werden durch die wechselhaften Leistungen der Sachsen befeuert. Insbesondere die überraschende Liga-Pleite bei Werder Bremen (1:3) sowie die desaströse 1:4-Niederlage in der Champions League gegen den FC Como 1907 in der Champions League ließen kritische Stimmen lautwerden. "Ich kenne die Regeln. Ich weiß genau, dass es im Fußball nicht so viel Zeit gibt - vor allem nicht bei einem großen Klub. Wenn du nicht gewinnst, ist alles schlecht", hatte Demichelis nach der Niederlage in Como gesagt.

Das deutliche 5:0 gegen den HSV am vergangenen Wochenende verschaffte dem Coach zwar eine Atempause, doch die grundlegende Skepsis bleibt. Demichelis steht unter besonderer Beobachtung, da die hohen Ambitionen der Leipziger, die im Vorjahr den dritten Tabellenplatz belegten, durch die frühen Rückschläge gefährdet scheinen. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob der Trainer die Mannschaft trotz der sprachlichen Hürden dauerhaft stabilisieren kann. Weitere überzeugende Auftritte sind zwingend erforderlich, um das Vertrauen des Umfelds und der Führungsetage langfristig zu rechtfertigen.

Wie reagierte der Klub auf die kleine Krise?

Trotz der Unruhe bemüht sich die Vereinsführung um Stabilität. Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer reagierte bereits in der vergangenen Woche mit einem offiziellen Statement auf die aufkommende Kritik. Er betonte, dass man intern "ruhig, fokussiert" bleibe und fest zusammenstehe. "Das gilt für alle Mitarbeiter, die Mannschaft und das gesamte Trainerteam. Jeder hat unsere Unterstützung und unser Vertrauen", stellte Schäfer klar. Er warb zudem um Geduld für das Projekt und verwies darauf, dass eine neu zusammengestellte Mannschaft Zeit benötige, um Abläufe zu entwickeln.

Dennoch verhehlte Schäfer nicht, dass die jüngsten Resultate "nicht unserem Anspruch entsprechen". Der Verein setze sich mit der Situation "intern sehr klar auseinander", wolle sich aber von den aktuellen Diskussionen nicht vom eingeschlagenen Weg abbringen lassen. Für Demichelis bedeutet dieses Machtwort zwar eine formelle Bestandsgarantie, doch die Erwartungshaltung ist klar definiert. Nur wenn die Kommunikation zwischen Trainer und Mannschaft effizienter wird und die sportliche Kurve weiter nach oben zeigt, wird die Personalie Martin Demichelis in Leipzig zur Ruhe kommen.

Werbung

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen