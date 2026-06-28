Mit der auf 48 Teams erweiterten WM 2026 beginnt die K.o.-Phase erstmals mit einem Sechzehntelfinale. Nach der Gruppenphase kämpfen noch 32 Nationen um den Einzug ins Achtelfinale.

Mit dabei ist auch die deutsche Nationalmannschaft. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann qualifizierte sich als Gruppensieger für die erste K.o.-Runde und trifft am Montag, 29. Juni, in Boston auf Paraguay.

Doch welche Partien des Sechzehntelfinals werden live und exklusiv bei MagentaTV übertragen? GOAL verschafft Euch den Überblick.

K.o.-Phase der WM 2026 nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF: Welche Spiele im Sechzehntelfinale, Achtelfinale und Viertelfinale zeigt / überträgt nur MagentaTV?

Die TV-Rechte an der WM 2026 teilen sich MagentaTV sowie die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF. Während die beiden Free-TV-Sender jeweils 30 und damit insgesamt 60 der 104 WM-Partien übertragen, zeigt MagentaTV als einziger Anbieter alle Spiele live.

Gerade in der K.o.-Phase macht sich das bemerkbar: Mehrere Begegnungen laufen ausschließlich beim Telekom-Angebot. Im Sechzehntelfinale betrifft das sechs der insgesamt 16 Partien. Unter anderem könnt Ihr in der ersten K.o.-Phase den Kracher zwischen der Niederlande und Marokko nur mit einem Abo bei MagentaTV live sehen. Zudem hat der Pay-TV-Sender beispielsweise das Duell von Topfavorit Frankreich mit Schweden exklusiv im Programm, ebenso wie das Spiel zwischen Cristiano Ronaldos Portugiesen und Kroatien sowie den nächsten Auftritt von Lionel Messi mit Argentinien gegen Überraschungsteam Kap Verde.

Diese Spiele sind im Sechzehntelfinale der WM 2026 exklusiv bei MagentaTV zu sehen:





Datum Anstoß (deutsche Zeit) Spiel Dienstag, 30. Juni 3 Uhr Niederlande vs. Marokko Dienstag, 30. Juni 23 Uhr Frankreich vs. Schweden Mittwoch, 1. Juli 3 Uhr Mexiko vs. Ecuador Donnerstag, 2. Juli 2 Uhr USA vs. Bosnien-Herzegowina Freitag, 3. Juli 1 Uhr Portugal vs. Kroatien Samstag, 4. Juli 0 Uhr Argentinien vs. Kap Verde





Im Achtelfinale zeigt MagentaTV drei Partien exklusiv, im Viertelfinale sind es zwei. Die beiden Halbfinals sowie das Finale laufen hingegen auch im Free-TV.

Das deutsche Sechzehntelfinale gegen Paraguay wird neben MagentaTV auch im ZDF übertragen. Oliver Schmidt kommentiert die Partie. Zusätzlich bietet das ZDF über sportstudio.de einen kostenlosen Livestream an.

Datum Uhrzeit (MEZ) Paarung Übertragung 28.6. 21 Uhr Südafrika vs. Kanada MagentaTV, ARD 29.6. 19 Uhr Brasilien vs. Japan MagentaTV, ZDF 29.6. 22.30 Uhr Deutschland vs. Paraguay MagentaTV, ZDF 30.6. 3 Uhr Niederlande vs. Marokko MagentaTV 30.6. 19 Uhr Elfenbeinküste vs. Norwegen MagentaTV, ARD 30.6. 23 Uhr Frankreich vs. Schweden MagentaTV 1.7. 3 Uhr Mexiko vs. Ecuador MagentaTV 1.7. 18 Uhr England vs. DR Kongo MagentaTV, ARD 1.7. 22 Uhr Belgien vs. Senegal MagentaTV, ARD 2.7. 2 Uhr USA vs. Bosnien-Herzegowina MagentaTV 2.7. 21 Uhr Spanien vs. Österreich MagentaTV, ARD 3.7. 1 Uhr Portugal vs. Kroatien MagentaTV 3.7. 5 Uhr Schweiz vs. Algerien MagentaTV, ZDF 3.7. 20 Uhr Australien vs. Ägypten MagentaTV, ZDF 4.7. 0 Uhr Argentinien vs. Kap Verde MagentaTV 4.7. 3.30 Uhr Kolumbien vs. Ghana MagentaTV, ZDF

K.o.-Phase der WM 2026 nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF: Welche Spiele im Sechzehntelfinale, Achtelfinale und Viertelfinale zeigt / überträgt nur MagentaTV? Wichtigste Infos zum deutschen Sechzehntelfinale

Begegnung Deutschland vs. Paraguay Wettbewerb WM 2026 Spielrunde Sechzehntelfinale Datum 29. Juni 2026 Uhrzeit 22.30 Uhr Ort Gillette Stadium, Boston (USA) TV MagentaTV, ZDF Livestream MagentaTV, zdf.de







