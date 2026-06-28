Mit der auf 48 Teams erweiterten WM 2026 beginnt die K.o.-Phase erstmals mit einem Sechzehntelfinale. Nach der Gruppenphase kämpfen noch 32 Nationen um den Einzug ins Achtelfinale.
Mit dabei ist auch die deutsche Nationalmannschaft. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann qualifizierte sich als Gruppensieger für die erste K.o.-Runde und trifft am Montag, 29. Juni, in Boston auf Paraguay.
Doch welche Partien des Sechzehntelfinals werden live und exklusiv bei MagentaTV übertragen? GOAL verschafft Euch den Überblick.
K.o.-Phase der WM 2026 nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF: Welche Spiele im Sechzehntelfinale, Achtelfinale und Viertelfinale zeigt / überträgt nur MagentaTV?
Die TV-Rechte an der WM 2026 teilen sich MagentaTV sowie die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF. Während die beiden Free-TV-Sender jeweils 30 und damit insgesamt 60 der 104 WM-Partien übertragen, zeigt MagentaTV als einziger Anbieter alle Spiele live.
Gerade in der K.o.-Phase macht sich das bemerkbar: Mehrere Begegnungen laufen ausschließlich beim Telekom-Angebot. Im Sechzehntelfinale betrifft das sechs der insgesamt 16 Partien. Unter anderem könnt Ihr in der ersten K.o.-Phase den Kracher zwischen der Niederlande und Marokko nur mit einem Abo bei MagentaTV live sehen. Zudem hat der Pay-TV-Sender beispielsweise das Duell von Topfavorit Frankreich mit Schweden exklusiv im Programm, ebenso wie das Spiel zwischen Cristiano Ronaldos Portugiesen und Kroatien sowie den nächsten Auftritt von Lionel Messi mit Argentinien gegen Überraschungsteam Kap Verde.
Diese Spiele sind im Sechzehntelfinale der WM 2026 exklusiv bei MagentaTV zu sehen:
Datum
Anstoß (deutsche Zeit)
Spiel
Dienstag, 30. Juni
3 Uhr
Niederlande vs. Marokko
Dienstag, 30. Juni
23 Uhr
Frankreich vs. Schweden
Mittwoch, 1. Juli
3 Uhr
Mexiko vs. Ecuador
Donnerstag, 2. Juli
2 Uhr
USA vs. Bosnien-Herzegowina
Freitag, 3. Juli
1 Uhr
Portugal vs. Kroatien
Samstag, 4. Juli
0 Uhr
Argentinien vs. Kap Verde
Im Achtelfinale zeigt MagentaTV drei Partien exklusiv, im Viertelfinale sind es zwei. Die beiden Halbfinals sowie das Finale laufen hingegen auch im Free-TV.
Das deutsche Sechzehntelfinale gegen Paraguay wird neben MagentaTV auch im ZDF übertragen. Oliver Schmidt kommentiert die Partie. Zusätzlich bietet das ZDF über sportstudio.de einen kostenlosen Livestream an.
Datum
Uhrzeit (MEZ)
Paarung
Übertragung
28.6.
21 Uhr
Südafrika vs. Kanada
MagentaTV, ARD
29.6.
19 Uhr
Brasilien vs. Japan
MagentaTV, ZDF
29.6.
22.30 Uhr
Deutschland vs. Paraguay
MagentaTV, ZDF
30.6.
3 Uhr
Niederlande vs. Marokko
MagentaTV
30.6.
19 Uhr
Elfenbeinküste vs. Norwegen
MagentaTV, ARD
30.6.
23 Uhr
Frankreich vs. Schweden
MagentaTV
1.7.
3 Uhr
Mexiko vs. Ecuador
MagentaTV
1.7.
18 Uhr
England vs. DR Kongo
MagentaTV, ARD
1.7.
22 Uhr
Belgien vs. Senegal
MagentaTV, ARD
2.7.
2 Uhr
USA vs. Bosnien-Herzegowina
MagentaTV
2.7.
21 Uhr
Spanien vs. Österreich
MagentaTV, ARD
3.7.
1 Uhr
Portugal vs. Kroatien
MagentaTV
3.7.
5 Uhr
Schweiz vs. Algerien
MagentaTV, ZDF
3.7.
20 Uhr
Australien vs. Ägypten
MagentaTV, ZDF
4.7.
0 Uhr
Argentinien vs. Kap Verde
MagentaTV
4.7.
3.30 Uhr
Kolumbien vs. Ghana
MagentaTV, ZDF
K.o.-Phase der WM 2026 nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF: Welche Spiele im Sechzehntelfinale, Achtelfinale und Viertelfinale zeigt / überträgt nur MagentaTV? Wichtigste Infos zum deutschen Sechzehntelfinale
Begegnung
Deutschland vs. Paraguay
Wettbewerb
WM 2026
Spielrunde
Sechzehntelfinale
Datum
29. Juni 2026
Uhrzeit
22.30 Uhr
Ort
Gillette Stadium, Boston (USA)
TV
MagentaTV, ZDF
Livestream
MagentaTV, zdf.de