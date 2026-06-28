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Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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K.o.-Phase der WM 2026 nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF: Welche Spiele im Sechzehntelfinale, Achtelfinale und Viertelfinale zeigt / überträgt nur MagentaTV?

Weltmeisterschaft
Deutschland - Paraguay
Deutschland
Paraguay

Jetzt wird's ernst: Mit dem Sechzehntelfinale startet bei der WM 2026 die K.o.-Phase. Hier gibt es den Überblick über alle Partien, die MagentaTV live und exklusiv zeigt.

Mit der auf 48 Teams erweiterten WM 2026 beginnt die K.o.-Phase erstmals mit einem Sechzehntelfinale. Nach der Gruppenphase kämpfen noch 32 Nationen um den Einzug ins Achtelfinale.

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Mit dabei ist auch die deutsche Nationalmannschaft. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann qualifizierte sich als Gruppensieger für die erste K.o.-Runde und trifft am Montag, 29. Juni, in Boston auf Paraguay.

Doch welche Partien des Sechzehntelfinals werden live und exklusiv bei MagentaTV übertragen? GOAL verschafft Euch den Überblick.

K.o.-Phase der WM 2026 nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF: Welche Spiele im Sechzehntelfinale, Achtelfinale und Viertelfinale zeigt / überträgt nur MagentaTV?

Die TV-Rechte an der WM 2026 teilen sich MagentaTV sowie die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF. Während die beiden Free-TV-Sender jeweils 30 und damit insgesamt 60 der 104 WM-Partien übertragen, zeigt MagentaTV als einziger Anbieter alle Spiele live.

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Gerade in der K.o.-Phase macht sich das bemerkbar: Mehrere Begegnungen laufen ausschließlich beim Telekom-Angebot. Im Sechzehntelfinale betrifft das sechs der insgesamt 16 Partien. Unter anderem könnt Ihr in der ersten K.o.-Phase den Kracher zwischen der Niederlande und Marokko nur mit einem Abo bei MagentaTV live sehen. Zudem hat der Pay-TV-Sender beispielsweise das Duell von Topfavorit Frankreich mit Schweden exklusiv im Programm, ebenso wie das Spiel zwischen Cristiano Ronaldos Portugiesen und Kroatien sowie den nächsten Auftritt von Lionel Messi mit Argentinien gegen Überraschungsteam Kap Verde.

Weltmeisterschaft
Deutschland crest
Deutschland
GER
Paraguay crest
Paraguay
PAR

Diese Spiele sind im Sechzehntelfinale der WM 2026 exklusiv bei MagentaTV zu sehen:


Datum

Anstoß (deutsche Zeit)

Spiel

Dienstag, 30. Juni

3 Uhr

Niederlande vs. Marokko

Dienstag, 30. Juni

23 Uhr

Frankreich vs. Schweden

Mittwoch, 1. Juli

3 Uhr

Mexiko vs. Ecuador

Donnerstag, 2. Juli

2 Uhr

USA vs. Bosnien-Herzegowina

Freitag, 3. Juli

1 Uhr

Portugal vs. Kroatien

Samstag, 4. Juli

0 Uhr

Argentinien vs. Kap Verde


Im Achtelfinale zeigt MagentaTV drei Partien exklusiv, im Viertelfinale sind es zwei. Die beiden Halbfinals sowie das Finale laufen hingegen auch im Free-TV.

Das deutsche Sechzehntelfinale gegen Paraguay wird neben MagentaTV auch im ZDF übertragen. Oliver Schmidt kommentiert die Partie. Zusätzlich bietet das ZDF über sportstudio.de einen kostenlosen Livestream an.

Datum

Uhrzeit (MEZ)

Paarung

Übertragung

28.6.

21 Uhr

Südafrika vs. Kanada

MagentaTV, ARD

29.6.

19 Uhr

Brasilien vs. Japan

MagentaTV, ZDF

29.6.

22.30 Uhr

Deutschland vs. Paraguay

MagentaTV, ZDF

30.6.

3 Uhr

Niederlande vs. Marokko

MagentaTV

30.6.

19 Uhr

Elfenbeinküste vs. Norwegen

MagentaTV, ARD

30.6.

23 Uhr

Frankreich vs. Schweden

MagentaTV

1.7.

3 Uhr

Mexiko vs. Ecuador

MagentaTV

1.7.

18 Uhr

England vs. DR Kongo

MagentaTV, ARD

1.7.

22 Uhr

Belgien vs. Senegal

MagentaTV, ARD

2.7.

2 Uhr

USA vs. Bosnien-Herzegowina

MagentaTV

2.7.

21 Uhr

Spanien vs. Österreich

MagentaTV, ARD

3.7.

1 Uhr

Portugal vs. Kroatien

MagentaTV

3.7.

5 Uhr

Schweiz vs. Algerien

MagentaTV, ZDF

3.7.

20 Uhr

Australien vs. Ägypten

MagentaTV, ZDF

4.7.

0 Uhr

Argentinien vs. Kap Verde

MagentaTV

4.7.

3.30 Uhr

Kolumbien vs. Ghana

MagentaTV, ZDF

K.o.-Phase der WM 2026 nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF: Welche Spiele im Sechzehntelfinale, Achtelfinale und Viertelfinale zeigt / überträgt nur MagentaTV? Wichtigste Infos zum deutschen Sechzehntelfinale

Begegnung

Deutschland vs. Paraguay

Wettbewerb

WM 2026

Spielrunde

Sechzehntelfinale

Datum

29. Juni 2026

Uhrzeit

22.30 Uhr

Ort

Gillette Stadium, Boston (USA)

TV

MagentaTV, ZDF

Livestream

MagentaTV, zdf.de



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