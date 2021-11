Das Derby zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach steht heute, Samstag, 27. November, in der Bundesliga an. Im RheinEnergieSTADION geht es ab 15.30 Uhr zur Sache.

Das Derby ist am Samstag ein Duell aus dem Tabellenmittelfeld der Bundesliga. Der FC geht als Zwölfter auf das Spielfeld und hat eine noch bessere Platzierung in den vergangenen Wochen verspielt: Drei Unentschieden und zwei Niederlagen sind die Ausbeute der jüngsten Auftritte, die die Kölner wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt haben.

Die Gladbacher stehen als aktueller Neunter etwas besser als der Derby-Kontrahent da. Nach einem schwachen Saisonstart in der Bundesliga lies es für die Elf von Trainer Adi Hütter zuletzt etwas besser: Aus sechs der letzten sieben Partien in der Liga nahmen die Fohlen Punkte mit.

Der 1. FC Köln empfängt heute Borussia Mönchengladbach zum Derby in der Bundesliga. GOAL hat alle Informationen zu diesem brisanten Duell.

FC Köln vs. Gladbach (Borussia Mönchengladbach) heute live: Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG Köln vs. Mönchengladbach WETTBEWERB Bundesliga | 13. Spieltag ORT RheinEnergieSTADION | Köln ANSTOSS 15.30 Uhr (im LIVE-TICKER)

Köln vs. Gladbach (Borussia Mönchengladbach) heute: Die Übertragung in TV und LIVE-STREAM

Köln vs. Gladbach - das klingt nach Top-Spiel in der Bundesliga, ist es aber allem Anschein nach nicht. Denn die interessanteste Begegnung des Spieltags findet traditionell am Samstagabend um 18.30 Uhr statt, Köln vs. Gladbach wird aber schon nachmittags um 15.30 Uhr angepfiffen.

Bei der Frage nach dem Sender, der Köln gegen Gladbach oder später das Top-Spiel zwischen den Bayern und Bielefeld zeigt, gibt es dieselbe Antwort: Es ist Sky. Denn der Pay-TV-Sender hat sich die Rechte an allen Bundesliga-Spielen vom Samstag gesichert und darf deshalb die jeweils fünf oder sechs Begegnungen live und exklusiv präsentieren.

Köln vs. Gladbach (Borussia Mönchengladbach) heute: So zeigt Sky das Spiel im Pay-TV

Die Vorberichterstattung beginnt bei Sky an jedem Bundesliga-Wochenende bereits um 14 Uhr. In den 90 Minuten der Countdown-Sendung, die sowohl bei Sky Sport Bundesliga 1 und 2 als auch bei Sky Sport Bundesliga UHD gezeigt wird, stimmen Euch Moderator Michael Leopold und Experte Dietmar Hamann auf die Spiele des Nachmittags ein. Kurz vor dem Anstoß wird um 15.15 Uhr ins Stadion nach Köln geschaltet. Das Spiel läuft dann auf Sky Sport Bundesliga 2, der Kommentator ist Roland Evers.

Köln vs. Gladbach heute: Die Übertragung im LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket

Das Streaming erobert immer mehr Marktanteile vom Fernsehen - und deswegen gibt es natürlich auch eine Lösung für alle die, die kein TV-Gerät mehr zuhause haben. Per LIVE-STREAM überträgt Sky das Derby auf Euer Handy oder Tablet, denn der Pay-TV-Sender hat auch die Rechte zum Streaming der Samstagspartien der Bundesliga erworben. Dabei gibt es zwei Varianten:

Die eine heißt Sky Go und ist Bestandteil Eures Vertrags, wenn Ihr ein Abo bei Sky abgeschlossen habt. Mit den Zugangsdaten, die Ihr von Sky bekommt, könnt Ihr alle Inhalte aus den von Euch gebuchten Paketen per Stream abrufen. Das Einzige, was Ihr benötigt, ist die Sky-Go-App, die in allen App-Stores enthalten ist. Die müsst Ihr nur installieren, Euch dann mit den Zugangsdaten anmelden - und schon könnt Ihr Köln gegen Gladbach sehen.

Die zweite Variante heißt Sky Ticket. Sie ist die ideale Lösung für alle, die kein Sky-Abo haben und sich auch nicht langfristig an den Pay-TV-Sender binden wollen. Sämtlicher Live-Sport bei Sky kann mit einem Tagesticket für nur 14,99 Euro gebucht werden. Das Monatsticket kostet 29,99 Euro. Weitere Infos und die Anmeldung bei Sky Ticket gibt es hier.

Köln vs. Gladbach (Borussia Mönchengladbach) heute: Das kostet ein Sky-Abo

Köln gegen Gladbach läuft bei Sky - aber was kostet der Spaß? Um die Samstagsspiele aus der Bundesliga beim Pay-TV-Sender zu sehen, benötigt man, wenig überraschend, das Bundesliga-Paket. Neukunden bei Sky zahlen aktuell dafür 27 Euro im Monat. In diesem Paket sind auch alle Partien der 2. Bundesliga enthalten, für die Sky ebenfalls die Rechte hält.

Für insgesamt 32,50 Euro im Monat kann man neben dem Bundesliga- auch noch das Sport-Paket buchen. Es beinhaltet Fußball aus der englischen Premier League und aus dem DFB-Pokal, die Formel 1, Eishockey aus der NHL, Handball, Golf und Tennis. Wer genauere Infos zu den einzelnen Paketen von Sky haben will, der findet sie hier.

Köln vs. Gladbach heute: Die besten Szenen in der Highlight-Show bei DAZN

Doch nicht nur Sky zeigt das Spiel zwischen Köln und Gladbach - auch bei DAZN gibt es das rheinische Derby am Samstag: Ab 17.30 Uhr läuft beim Streamingdienst die Highlight-Show, in der die Höhepunkte aller Spiele vom Samstagnachmittag gezeigt werden. Die Sendung wird stündlich wiederholt, ab 20.30 Uhr ist zudem das Top-Spiel vom Abend zwischen Bayern und Bielefeld mit dabei.

Auf DAZN laufen jedoch nicht nur Highlights aus der Bundesliga: Beim Streamingdienst könnt Ihr Euch alle Duelle aus der höchsten deutschen Spielklasse live und exklusiv anschauen, die an einem Freitag oder einem Sonntag stattfinden. Zudem läuft Fußball aus Spaniens LaLiga, Italiens Serie A und Frankreichs Ligue 1. Die Champions League ist ebenfalls bei DAZN ganz groß vertreten: 121 der 136 Spiele gibt es dort live und exklusiv zu sehen.

⏳ Noch 1⃣ Tag bis zum Derby ⏳



Auch diejenigen unter Euch, die nicht so auf Fußball stehen, aber an Sport allgemein interessiert sind, kommen bei DAZN voll auf ihre Kosten: Football aus der NFL, Basketball aus der NBA, Baseball aus der MLB, Boxen, MMA, Darts, Handball, Tennis und vieles mehr. Die Liste des Sportangebots bei DAZN ist endlos. Und das Ganze gibt es schon für 14,99 Euro im Monat oder für einmalig 149,99 Euro im Jahres-Abo, wodurch sich der durchschnittliche monatliche Preis auf rund 12,50 Euro senken lässt. Hier geht es zur Anmeldung bei DAZN.

Köln vs. Gladbach heute: Der LIVE-TICKER von GOAL

Wer nicht vor dem TV sitzt oder den Stream nutzt, der kann trotzdem in Köln auf Ballhöhe bleiben. Denn GOAL bietet Euch einen LIVE-TICKER zum Spiel, in dem Ihr sofort über alle wichtigen Szenen aus Müngersdorf informiert werdet.

Köln vs. Gladbach heute live: Die Aufstellungen

Beide Trainer geben rund eine Stunde vor dem Anpfiff bekannt, auf welche Spieler sie in der Startformation setzen. Die Aufstellungen findet Ihr dann sofort hier.

Köln vs. Borussia Mönchengladbach heute: Die Opta-Fakten zum Spiel